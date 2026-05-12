În fiecare primăvară ne propunem să facem mai multă mișcare, dar timpul pare mereu insuficient pentru un antrenament complet. Dar un studiu publicat în The Lancet arată că doar cinci minute suplimentare de exerciții pe zi îți reduc riscul de deces prematur cu 10%. Și ghici ce, chiar poți obține rezultate vizibile cu un efort minim dacă alegi mișcările corecte pentru stabilitatea trunchiului tău.

Secretul din spatele unui trunchi cu adevarat puternic

Să fim sincere, de câte ori nu ai căutat pe internet rutina perfectă pentru un abdomen plat? Numai că lucrurile stau puțin diferit în realitate. Antrenorul personal Reid Stafford explică exact unde greșim. „Mulți oameni confundă antrenamentele pentru «abdomene» cu antrenamentele pentru «core», și deși există o oarecare suprapunere, este important să facem diferența între întărirea trunchiului și simplul antrenament care vizează doar mușchii abdominali.”

Iar asta schimbă total perspectiva. „Mușchii tăi abdominali sunt, de fapt, un subset al trunchiului. Core-ul tău cuprinde nu doar mușchii abdominali, ci și mușchii coloanei vertebrale. Împreună, acești mușchi lucrează în timpul exercițiilor compuse și al vieții de zi cu zi pentru a-ți menține coloana rigidă și corpul stabil.”

Mic detaliu, mare diferență.

„Mișcările de core, sunt exerciții care antrenează mușchii responsabili de stabilizarea și mișcarea trunchiului corpului.” Specialistul adaugă: „Deși mușchii abdominali sunt adesea punctul focal, core-ul este un sistem mai larg format din dreptul abdominal, oblicii, transversul abdominal și musculatura coloanei vertebrale, inclusiv erector spinae.”

De ce ai nevoie de aceste exercitii in viata de zi cu zi

Într-un articol recent semnat de Marieclaire, antrenorii subliniază că aceste cinci minute te ajută enorm la treburile banale. Câte dintre voi recunosc situația în care vă doare spatele după ce ați cărat plasele grele de la supermarket?

Antrenorul Monty Simmons clarifică: „Dacă trunchiul tău este slab sau slab coordonat, ești mai predispus să îți pierzi echilibrul, să te miști ineficient sau să te chinui cu sarcini care necesită stabilitate și transfer de forță.” El mai spune: „Un core bun poate îmbunătăți postura, echilibrul, coordonarea și conștientizarea corpului. Ajută la sarcinile de zi cu zi, cum ar fi căratul cumpărăturilor, alergatul, ridicatul greutăților, schimbarea greutății de pe o parte pe alta și menținerea stabilității pe un singur picior.”

Reid Stafford completează lista de beneficii: „Fie că alergăm, ridicăm greutăți sau pur și simplu ne plimbăm, capacitatea de a stabiliza trunchiul permite membrelor să se miște mai eficient. Acest lucru se traduce prin performanță îmbunătățită și consum redus de energie, precum și printr-o mișcare generală mai bună și mai fluidă.” Tot el amintește de postură: „Un core puternic susține postura corectă prin menținerea curburii naturale a coloanei vertebrale, atenuând astfel tensiunea asupra altor mușchi și articulații.”

Antrenoarea Kate Rowe-Ham vine cu o completare vitală: „Un core mai puternic poate îmbunătăți echilibrul și stabilitatea, poate susține o postură mai bună, poate face mișcarea mai eficientă și poate ajuta la crearea unei baze mai rezistente pentru coloana vertebrală.” Ea adaugă: „si poate ajuta la reducerea riscului de căderi și a tensiunii din partea inferioară a spatelui, motiv pentru care un antrenament bun al trunchiului este atât de important pentru funcția pe termen lung, nu doar pentru fitness.”

„În sală sau în sport, un core mai puternic te ajută să transferi forța mai eficient și să rămâi mai stabil sub sarcini grele.” Simmons explică mai departe: „Te poate ajuta, si să înveți mișcările mai repede, deoarece ai o bază mai puternică de la care să te stabilizezi. În multe cazuri, o bună rezistență a trunchiului poate compensa lipsa de abilitate de mișcare, ajutându-te să rămâi controlat și conectat prin corp.”

Cum executi corect miscarea dead bug daca esti incepatoare

Dacă ai trecut prin asta, știi că începutul e cel mai greu când vine vorba de sport. Dar Kate Rowe-Ham are o soluție simplă. „Dacă ar fi să aleg o singură mișcare funcțională pentru core mai presus de toate celelalte, aș alege dead bug.”

De ce tocmai asta? „Este funcțional pentru că imită tiparele din viața reală, asigurând stabilitatea prin trunchi atunci când ne întindem, mergem, urcăm și ridicăm. Dead bug este gratuit, accesibil, cu impact redus și ușor de regresat sau progresat acasă.”

Iată pașii exacți oferiți de ea: „Întinde-te pe spate, cu genunchii deasupra șoldurilor și brațele întinse spre tavan. Încordează ușor zona mediană, ține coastele jos și coboară încet un călcâi spre podea, în timp ce brațul opus se întinde deasupra capului. Revino în centru, apoi schimbă părțile.”

Abdomenele cu rasucire pentru un nivel avansat

Pentru cele care au deja o rutină de antrenament, Monty Simmons propune altceva. „Un abdomen cu răsucire cot-la-genunchi-opus este mișcarea mea preferată pentru core acasă.” Motivul este simplu: „În primul rând, pentru că antrenează atât mușchii six-pack, cât și oblicii, introducând în același timp rotația, care este un lucru pe care mulți oameni îl neglijează.”

El detaliază: „Majoritatea antrenamentelor la sală sunt foarte liniare și bilaterale, dar viața reală implică răsuciri, întinderi, rotații și transfer de forță pe corp.” Beneficiile sunt clare: „Această componentă de răsucire ajută la întărirea oblicilor și îmbunătățește transferul forței de rotație între partea superioară și inferioară a corpului. Nu este cel mai complet exercițiu din lume, dar este accesibil, gratuit, scalabil și foarte eficient pentru construirea forței trunchiului în lumea reală.”

Reid Stafford este de acord: „În ciuda simplității sale, abdomenele clasice rămân unul dintre cele mai eficiente exerciții pentru core pe care le poți face.” El argumentează: „Vizează direct flexia coloanei vertebrale, una dintre funcțiile principale ale abdomenului. Când este executat cu o tehnică adecvată, permite o mișcare controlată, o progresie măsurabilă și o conexiune puternică minte-mușchi.”

Tehnica perfecta pentru rezultate vizibile in cinci minute

Pentru a executa corect, Stafford oferă instrucțiuni clare. „Pentru a maximiza eficacitatea abdomenelor clasice, tehnica bună este esențială. Începe prin a sta întins pe spate, cu genunchii îndoiți și picioarele lipite de podea. Dacă este disponibil, plasarea unui mic suport sub partea inferioară a spatelui poate crește amplitudinea mișcării, permițând o activare musculară mai mare. Poziționează-ți mâinile ușor pe piept sau pe părțile laterale ale capului, evitând să tragi de gât. Din această poziție, inițiază mișcarea prin flexia coloanei vertebrale, mai degrabă decât prin impuls din șolduri. Concentrează-te pe aducerea cutiei toracice spre pelvis, gândindu-te specific la scurtarea distanței dintre stern și buric. Pe măsură ce te ridici, expiră complet pentru a încuraja contracția maximă a mușchilor abdominali. În partea de sus a mișcării, fă o scurtă pauză (de obicei timp de două până la trei secunde) pentru a consolida contracția. Apoi, coboară încet înapoi în poziția inițială, menținând tensiunea pe tot parcursul. Coborârea ar trebui să fie controlată, permițând mușchilor să se lungească sub sarcină. Erorile comune includ utilizarea impulsului, angajarea excesivă a flexorilor șoldului sau reducerea amplitudinii mișcării. Fiecare dintre acestea diminuează eficacitatea exercițiului.”

Între noi fie vorba, chiar funcționează doar cinci minute pe zi? Simmons răspunde: „Da, absolut, cinci minute pot face cu adevărat o diferență, mai ales dacă o faci constant și cu suficient efort.”

El explică procesul (studiul din European Journal of Applied Physiology susține clar aceste îmbunătățiri): „Dacă te concentrezi corespunzător și canalizezi acel efort într-unul sau două exerciții, poți crea un stimul de forță foarte bun într-o perioadă scurtă de timp. De-a lungul săptămânilor și lunilor, acele mici sesiuni se adună masiv.”

„Mușchii trunchiului răspund foarte bine la antrenamentul regulat, deoarece sunt implicați în postură și mișcare pe tot parcursul zilei. Sesiunile zilnice mici pot îmbunătăți vizibil forța, stabilitatea, rezistența, coordonarea și conștientizarea corpului.”

„Te vei simți mai conectat, mai susținut și, în general, mai activat pe tot parcursul zilei. Consecvența contează mult mai mult decât a face ocazional un antrenament masiv pentru abdomen."