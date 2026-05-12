Te-ai trezit vreodată căutând ceva dulce prin sertarele biroului după o ședință tensionată? Nu ești singura care simte nevoia de confort alimentar când deadline-urile se apropie amenințător.

Aproximativ două treimi dintre adulții din Marea Britanie sunt supraponderali sau trăiesc cu obezitate, ceea ce crește riscul unor afecțiuni precum bolile de inimă, accidentul vascular cerebral și diabetul de tip 2. Și exact aici intervine o discuție fascinantă despre cum programul nostru de la job ne influențează direct silueta.

Adevărul despre fața și burta de cortizol

Să fim sincere, rețelele sociale ne-au umplut recent feed-ul cu termeni precum „cortisol belly” (burtă de cortizol) sau „cortisol face” (față umflată de cortizol). Ideea promovată intens este că stilul de viață stresant ne crește nivelul acestui hormon, ducând la inflamație și îngrășare.

Dar cât e mit și cât e realitate?

Craig Doig, profesor asociat de sănătate metabolică la Universitatea Nottingham Trent, a explicat în The Conversation cum funcționează lucrurile de fapt. „Da, este adevărat că stresul (fie că este cauzat de un tigru cu dinți sabie care se apropie sau de un loc de muncă cu presiune ridicată) declanșează rapid și sigur eliberarea de cortizol”, scrie expertul. „Dar acest lucru nu este rău. Cortizolul nu încearcă să îți distrugă corpul de vară, ci încearcă să te țină în viață și să îți dea energia necesară pentru a fugi sau a lupta.”

Iar dacă te îngrijorează acumularea de grăsime din cauza stresului zilnic, Doig vine cu o clarificare importantă: „Dar acest lucru se aplică sindromului Cushing, o afecțiune medicală rară. Cortizolul eliberat de stresul de zi cu zi nici măcar nu se apropie de nivelurile sau durata observate în Cushing.”

De ce mâncăm mai mult când suntem obosite

Într-un articol recent semnat de Independent, se aduce în discuție legătura directă dintre orele petrecute la job și numărul de pe cântar. Datele prezentate la Congresul European de Obezitate de la Istanbul arată clar că o reducere cu 1% a orelor de lucru anuale a fost asociată cu o reducere cu 0,16% a ratelor de obezitate în țările studiate.

Cum vine asta? Ei bine, joburile devin tot mai sedentare, iar alimentele dense caloric ne sunt mereu la îndemână pe birou.

Un review narativ publicat în International Journal of Preventive Medicine explică mecanismul. „Stresul nu este singurul factor implicat în obezitate, multe cauze genetice și de mediu contribuie la aceasta, dar este unul dintre cele mai mari motive care contribuie la ea…. Cercetătorii au scos la iveală că oamenii mănâncă mai mult la stres comparativ cu atunci când sunt fericiți din cauza eliberării de către corpul nostru a unui hormon numit cortizol. totusi mâncatul indus de stres poate fi greu de eliminat deoarece mâncatul este plăcut.”

Mai mult timp liber pentru decizii sănătoase

Aici ajungem la subiectul care ne interesează pe toate: work-life balance. Autorii studiului privind orele de lucru sunt foarte fermi pe poziție. „Aceste rezultate subliniază necesitatea unor răspunsuri politice coordonate care se extind dincolo de schimbarea comportamentului individual. Abordarea eficientă a obezității necesită o abordare integrată care să ia în considerare dinamica pieței muncii, designul urban și guvernanța sistemului alimentar. Intervențiile politice care vizează îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată, promovarea transportului activ și încurajarea unor medii alimentare mai sănătoase pot juca un rol critic în atenuarea riscului de obezitate.”

James Reeves, manager de campanie la 4 Day Week Foundation, susține puternic această schimbare. „O săptămână de patru zile cu plată integrală ar putea reduce drastic nivelurile de obezitate din Marea Britanie, oferind milioanelor de oameni timpul de care au nevoie pentru a renunța la obiceiurile proaste și a face alegeri mai sănătoase. Este esențial ca guvernele locale și naționale să ia în considerare în mod serios rolul pe care o săptămână de lucru mai scurtă îl poate juca în îmbunătățirea sănătății comunităților noastre. Săptămâna de lucru de la nouă la cinci, de cinci zile, are 100 de ani și am depășit de mult momentul pentru o actualizare.”

Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al guvernului britanic a temperat așteptările. „Acest guvern nu va impune o săptămână de lucru de patru zile pentru plata a cinci zile. Dar, prin Legea Drepturilor de Angajare, facem ca cererile de lucru flexibil să fie acceptate mai ușor.”

Prețul real al mâncării rapide

Nu putem ignora nici factorul financiar. Un raport al guvernului britanic din 2023 a arătat că o gospodărie din cinci avea dificultăți în a accesa mâncare de bună calitate la prețuri rezonabile, oamenii fiind împinși spre alternative nesănătoase, bogate în calorii.

Între noi fie vorba, situația ne este familiară și în România. Dacă ieși în pauza de prânz, vei observa rapid că o salată proaspătă sau un meniu echilibrat costă adesea mult mai mult decât produsele de patiserie sau meniurile fast-food aflate la tot pasul.

Până la urmă, greutatea noastră este influențată de o multitudine de factori. Genetica dictează aproximativ 20% din situație, la care se adaugă apetitul, veniturile, mediul, rutina de somn și oportunitatea de a face mișcare. Iar pentru cele care lucrează în ture, lucrurile sunt și mai complicate, deoarece se perturbă ritmul circadian, acel ceas intern de 24 de ore care reglează buna funcționare a aproape fiecărui sistem din corpul nostru.