Ai zile în care pur și simplu vrei să te îmbraci comod, să iei o carte în mână și să ieși la o plimbare liniștită prin oraș. Fix asta a făcut Melanie Griffith recent, doar că actrița în vârstă de 68 de ani a transformat o ieșire banală pe străzile din Los Angeles într-o adevărată lecție de stil și atitudine. Femeia modernă știe că frumusețea nu ține de vârstă, ci de felul în care alegi să te porți și să te simți în propria piele. Iar vedeta de la Hollywood demonstrează din plin acest lucru, arătând absolut fabulos într-o apariție rară care ne amintește de ce a rămas un icon al eleganței fără efort.

Relaxare și eleganță fără efort

Să fim serioase, de câte ori nu ai stat în fața șifonierului întrebându-te cum să combini confortul cu un aer chic? Melanie pare că a găsit formula magică pentru acele momente. A ales o pereche de blugi albaștri cu talie înaltă și o croială largă, bifând astfel unul dintre cele mai mari trenduri denim ale sezonului. În partea de sus a optat pentru o bluză crem, fină, lăsată intenționat puțin mai largă pentru acel aer relaxat și nefinisat pe care îl adorăm.

Combinația este simplă la prima vedere.

Dar detaliile fac mereu diferența. Iar aici actrița a știut exact cum să pluseze. A adăugat o notă de glamour vintage purtând ochelari de soare negri supradimensionați și, surpriză, niște mănuși delicate din dantelă. Pe bune, cine s-ar fi gândit la mănuși de dantelă pentru o plimbare de zi? Această alegere neașteptată a ridicat instantaneu nivelul întregii ținute.

O geantă clasică maro purtată tip poștaș și o pereche de mocasini metalici au completat perfect look-ul cu o notă subtilă de strălucire. Avea și o carte în mână, semn clar că își luase un moment de respiro în agitația orașului, adăugând o vibrație intelectuală și liniștită întregii apariții. Ne place la nebunie când vedem femei care își asumă vârsta cu grație și care nu se feresc să experimenteze din punct de vedere stilistic. Vedeta din pelicula Working Girl a demonstrat încă o dată că moda nu are limite. Acei blugi largi sunt exact piesa de rezistență de care ai nevoie în garderoba ta, oferind libertate de mișcare și un aer modern.

O reuniune de familie care încălzește inima

Dincolo de haine și accesorii, ceea ce a atras cu adevărat atenția a fost atitudinea ei super relaxată și luminoasă. Cu un machiaj minimal care îi punea în valoare frumusețea naturală și părul ei blond tuns în scări, ușor ciufulit, vedeta a emanat o vibrație tinerescă și o încredere debordantă. Stilul ei vorbește de la sine despre anii de experiență adunați atât pe covorul roșu, cât și în afara lui.

Numai că starea ei de bine vine probabil și din viața personală așezată pe care o duce acum, departe de lumina reflectoarelor, alegând să își protejeze liniștea.

Chiar luna trecută a avut loc o întâlnire de familie absolut adorabilă. Așa cum ne povestește Hellomagazine într-un material recent, actrița s-a reunit cu fostul ei soț, Antonio Banderas. Cei doi au păstrat o prietenie strânsă după divorțul din 2015 și au petrecut o zi liniștită alături de fiica lor adultă.

V-ați gândit vreodată cum arată o relație sănătoasă după o despărțire? Banderas ne dă un exemplu perfect printr-o postare emoționantă care a topit inimile fanilor de pe rețelele de socializare.

„Un moment minunat și distractiv ieri, în Los Angeles, alături de ginerele meu Alex, fiica mea Stella și fosta mea soție și prietenă de o viață, Melanie,” a scris actorul lângă o fotografie de familie. În imaginea respectivă (surprinsă pe o canapea) Melanie râde cu poftă, cu capul lăsat pe spate, așezată între fiica ei Stella, în vârstă de 29 de ani, și partenerul de cursă lungă al acesteia, Alex Gruszynski, cu care tânăra s-a căsătorit în luna octombrie a anului trecut. E reconfortant să vezi cum doi oameni care au împărțit ani buni din viață reușesc să rămână prieteni adevărați, demonstrând o maturitate emoțională de invidiat.

O familie extinsă și o viață asumată

Și pentru că tot vorbim de familie, povestea lor e mult mai amplă și plină de nuanțe. Când Antonio s-a căsătorit cu Melanie, el a devenit tată vitreg pentru cei doi copii ai vedetei din căsniciile anterioare, îmbrățișând acest rol cu toată inima. Vorbim despre primul ei fiu, Alexander Griffith Bauer, născut în 1985 din relația cu al doilea ei soț, Steven Bauer. Apoi a urmat fiica ei, celebra Dakota Johnson, născută în 1989 după ce Melanie s-a împăcat cu primul ei soț, actorul Don Johnson. Pe lângă fiica pe care o are cu Don, Melanie a devenit la rândul ei mamă vitregă pentru fiul acestuia, Jesse.

O adevărată rețea de relații și conexiuni care, deși pare complicată pentru unii, pentru ei funcționează de minune.

Este o lecție frumoasă despre cum iubirea și respectul pot transcende actele și despărțirile formale. Antonio locuiește în mare parte a timpului în Spania, dar distanța nu îl împiedică să zâmbească larg ori de câte ori își vizitează fiica în America și se bucură de momente prețioase alături de cei dragi.