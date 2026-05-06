Joey King a atras toate privirile la ediția din 2026 a Met Gala din New York City, defilând într-o rochie transparentă Miu Miu, acoperită de cristale, sub care a ales să nu poarte lenjerie intimă vizibilă. Actrița cunoscută pentru rolul din „The Act” s-a alăturat unei liste impresionante de vedete prezente la eveniment, afișând o siluetă mult subțiată care a stârnit deja discuții aprinse printre cei 17 milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram.

O apariție care sfidează convențiile

Tema din acest an a fost „Costume Art”, având un dress code extrem de permisiv intitulat „Fashion is Art”. Și trebuie să recunoaștem că actrița a înțeles perfect misiunea serii. A optat pentru o ținută personalizată Miu Miu, consolidându-și astfel parteneriatul tot mai strâns cu celebrul designer italian.

Rochia a fost o adevărată operă de artă vizuală care i-a pus în valoare corpul. Cu bretele argintii din cristale și un guler de tip halterneck din piele roz, ținuta a ghidat privirile de la umerii ei subțiați până la un decolteu subtil. Fără sutien și renunțând complet la lenjeria intimă clasică, Joey a riscat destul de mult pe covorul roșu. Numai că a rămas în zona de siguranță datorită designului inteligent al rochiei până în pământ, care a inclus un detaliu din tul în partea din spate. Zona coapselor și a șoldurilor a rămas complet transparentă, acoperită doar de aplicațiile strălucitoare.

La capitolul detalii, lucrurile au fost la fel de atent studiate pentru a crea o imagine unitară. Și-a vopsit părul roșcat, a purtat bijuterii cu diamante și și-a completat look-ul cu sandale argintii decupate și o manichiură roz. Machiajul a urmat aceeași paletă cromatică caldă, cu mult blush roz pe pomeți și buze pline, conturate cu un lip stain în aceeași nuanță.

Ce au spus fanii despre ținuta curajoasă

Nu-i deloc ușor să te remarci la un eveniment unde participă simultan trei membre ale clanului KarJenner, actrițe consacrate precum Nicole Kidman și Zendaya, sau cântărețe de calibrul Rihannei și al lui Katy Perry. Dar Joey, care a debutat la Met Gala abia anul trecut purtând tot o creație Miu Miu, a reușit să devină virală în doar câteva ore.

Așa cum arată o analiză publicată recent de Theblast, rețeaua Reddit a fost imediat inundată de comentarii din partea publicului. Oamenii au disecat fiecare unghi al apariției sale. „Ea arată absolut uluitor. Rochia dă senzația de patinaj artistic, dar aura ei eclipsează asta”, a scris un utilizator impresionat de atitudinea vedetei.

V-ați gândit vreodată cât de mult contează validarea publicului pentru o tânără femeie aflată în lumina reflectoarelor? Peste 100 de fani au fost de acord cu o altă postare care spunea: „Cred că arată frumos! Sunt singur în acest sentiment?!”. Răspunsurile nu au întârziat să apară pentru a-l asigura pe autorul postării că părerea lui este larg împărtășită. Un alt internaut a adăugat imediat: „Am spus literal cu voce tare «wow, Joey King arată absolut radiant».”

Dincolo de strălucire se ascund griji reale

Iar aici discuția devine ceva mai profundă și ne privește pe toate. În spatele acestui look spectaculos se află o transformare fizică majoră care i-a îngrijorat pe mulți fani în ultima perioadă. La începutul lunii aprilie, Joey a promovat brandul Miu Miu pe Instagram, pozând într-un costum de baie sumar, albastru deschis, ținând în mână o poșetă a brandului. Imaginile surprinse într-o curte au declanșat un val de întrebări din partea comunității ei.

„Wow~~~~ Ai slăbit atât de mult!”, i-a scris un fan vizibil șocat. „Ce s-a întâmplat cu tine?”, a întrebat un altul.

Presiunea de a arăta într-un anumit fel este uriașă în mediul online. Și să fim serioase, noi, femeile din România, simțim asta pe pielea noastră în fiecare zi când deschidem Instagramul și vedem doar siluete aparent impecabile, uitând adesea că în spatele lor se pot ascunde eforturi epuizante, stres sau diete drastice. Goana după perfecțiune ne poate face să pierdem din vedere echilibrul de care avem atâta nevoie.

Chiar și colegul ei de platou, Taylor Zakhar Perez, a fost marcat de schimbarea ei radicală când a vizitat-o pe platourile de filmare la începutul acestui an. Cuvintele lui descriu perfect grija pe care o poți purta unui prieten. „Îmi amintesc că era iarnă, ianuarie, pur și simplu îngheț, și să mă gândesc la tine acolo a fost greu. Dar și subiectul în care te aflai. Când am apărut, am fost gen, «Jo, ești bine? Pentru că ai slăbit foarte mult»”, a declarat actorul.

Adevărul este că reflectoarele de la Met Gala luminează doar suprafața lucrurilor, lăsând adesea în umbră sacrificiile tăcute făcute în numele artei și al celebrității.