Te-ai gandit vreodata cat de complicate pot fi relatiile de familie, chiar si atunci cand ai absolut tot ce iti poti dori pe lume? Zilele acestea, internetul a explodat pur si simplu cu o noua teorie absolut halucinanta despre celebrul grup regal. In centrul atentiei au ajuns, total neasteptat, Printul William si Meghan Markle, iar speculatiile aduc o cu totul alta perspectiva asupra tensiunilor care au dus la ruptura definitiva dintre cele doua cupluri.

Secretul din spatele rupturii regale

Stim cu toate ca Printul William si Kate Middleton au rupt legaturile cu Printul Harry si Meghan Markle dupa decizia acestora din 2020 de a renunta la indatoririle regale. Iar lucrurile s-au inrautatit vizibil dupa seria de acuzatii aduse de ducii de Sussex. Numai ca acum, fanii regali au adus in discutie o ipoteza mult mai provocatoare. Zvonurile sugereaza o intorsatura scandaloasa a situatiei. Se pare ca Printul de Wales ar fi avut o pasiune secreta pentru fosta actrita din „Suits” (el fiind, potrivit informatiilor, un mare fan al celebrului serial juridic).

Cei care sustin aceasta teorie online afirma ca, la inceput, Kate era extrem de incantata sa o cunoasca pe Meghan, doar pentru ca mai tarziu sa devina „ostila” fata de ea fara „niciun motiv clar”.

Reactiile nu au intarziat sa apara in mediul online, multi fani parand sa sustina aceasta varianta indrazneata. Un utilizator de pe Reddit a scris exact ceea ce multi gandeau in secret: „Acest lucru descrie o mulțime de oameni, pur și simplu furioși că s-au forțat să se conformeze și sunt supărați pe oamenii care și-au exercitat propria voință pentru a face ceea ce doresc.”

Dar asta nu e tot. O alta persoana a lansat ideea ca William ar fi avut o problema cu insasi decizia fratelui sau de a se aseza la casa lui: „Cred că William se baza pe faptul că Harry nu se va căsători niciodată, punct. Acele comentarii de genul «Oh, s-ar putea să nu se întâmple pentru tine» adresate lui Harry au părut destul de revelatoare în «Spare».”

Barierele si stereotipurile din mintea familiei

acceptare si limite sanatoase, dinamica regala pare sa fi esuat lamentabil. Intr-o analiza publicata recent de Theblast, se aminteste cum Harry i-a acuzat pe William si Kate de „stereotipizare” si a sustinut ca „comportamentul” lor a creat o bariera uriasa, impiedicand-o pe sotia sa sa fie primita cu adevarat in familie. Desi se spunea ca viitorii monarhi erau fani infocati ai serialului „Suits”, ducele de Sussex a marturisit ca acestia nu s-au asteptat niciodata ca el sa ajunga cu „cineva ca Meghan”.

„Nu cred că se așteptau vreodată să intru într-o relație cu cineva ca Meghan, care avea, știți, o carieră foarte de succes”, a declarat Harry. „A existat multă stereotipizare care se întâmpla, de care și eu eram vinovat, la început.”

Sa fim sincere, presiunea de a te integra intr-o familie noua este coplesitoare pentru oricine.

Viata in bula tabloidelor

Si totusi, de unde a pornit toata aceasta judecata aspra? Harry a explicat destul de clar ca trecutul sotiei sale a conturat modul in care unii membri ai familiei regale au privit-o inca din prima clipa. Aceste detalii i-au ramas intiparite in minte atunci cand a analizat atitudinea fratelui si a cumnatei sale.

„Unele dintre lucrurile pe care fratele meu și cumnata mea, o parte din modul în care acționau sau se comportau, mi s-au părut ca și cum, din păcate, acea stereotipizare le cauza un fel de barieră în a o introduce sau a o primi cu adevărat”, a subliniat ducele.

Identitatea ei, a explicat el, a fost filtrata masiv prin narativele toxice din presa.

„Ei bine, actriță americană, divorțată, birasială, există toate părțile diferite la asta și ceea ce poate însemna”, a adaugat el. „Dar dacă ești, așa cum fac mulți din familia mea, dacă citești presa, tabloidele britanice, în același timp în care trăiești viața, atunci există o tendință în care ai putea ajunge de fapt să trăiești în bula tabloidelor mai degrabă decât în realitatea actuală.”

Strategia tacerii si limitele clare

In timp ce Harry pare sa fi incercat sa reia contactul, William a ales sa pastreze o distanta uriasa fata de fratele sau si sotia acestuia in toti acesti ani. Expertii regali atrag atentia ca o reconciliere este extrem de improbabila in viitorul apropiat, mai ales pentru ca viitorul rege poseda o „latură nemiloasă” atunci cand simte ca i s-a gresit.

Fotografa si realizatoarea britanica Helena Chard a explicat ca tatal a trei copii „a terminat cu drama” si pur si simplu „ignoră circul”. „Acest lucru se simte ca o resetare regală permanentă”, a impartasit ea. „Dar tăcerea lui William nu este un mister. Este o strategie.”

Pe bune, uneori cea mai puternica reactie este sa nu ai nicio reactie. Dincolo de teoriile fanilor si de dramele expuse public, expertul regal Richard Fitzwilliams a oferit o perspectiva cat se poate de transanta asupra situatiei actuale, mentionand simplu ca William il considera pe fratele sau „complet nedemn de încredere”.