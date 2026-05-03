Amanda Holden a atras toate privirile sâmbătă, la semifinalele Britain’s Got Talent. Vedeta în vârstă de 55 de ani a renunțat la buclele lungi pentru un bob scurt și a îmbrăcat o rochie mini din piele roșie.

O aparitie care taie respiratia

Te-ai gândit vreodată cât curaj îți trebuie să renunți la coafura ta semnătură și să încerci ceva cu totul nou? Amanda, care ne-a obișnuit ani la rând cu părul ei lung și blond aranjat în bucle lejere ce îi cădeau grațios peste umeri, a făcut exact asta. A debutat pe micile ecrane cu un bob scurt, extrem de elegant și rafinat, care îi ajungea perfect fix sub bărbie. Și trebuie să recunoaștem că îi stă absolut divin, demonstrând că o schimbare de look poate aduce o prospețime incredibilă la orice vârstă, mai ales când o porți cu încredere.

Dar nu doar tunsoarea a făcut senzație pe platourile de filmare din weekend. Jurata BGT a ales o rochie mini din piele roșie care imita perfect textura de piele de șarpe. Piesa vestimentară avea umeri structurați și o talie strânsă, accentuată puternic de două discuri metalice aurii care atrăgeau lumina reflectoarelor. A asortat totul cu o pereche de pantofi cu toc roșii ucigători și cercei lungi aurii care îi completau perfect cureaua din talie.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii pop. Cum a aparut Olivia Rodrigo pe scena la 23 de ani

Imaginile publicate pe rețelele de socializare au arătat acest look orbitor în toată splendoarea lui.

Cifrele vorbesc de la sine.

Reactiile nu au intarziat sa apara

Imediat cum a postat seria de fotografii pe contul ei de Instagram, secțiunea de comentarii a explodat pur și simplu. Femeile din comunitatea ei online au rezonat imediat cu această schimbare îndrăzneață, dovedind cât de mult contează să te exprimi liber. Așa cum s-a aflat dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, reacțiile au fost pline de entuziasm și susținere necondiționată din partea publicului ei fidel. „Iubesc părul acela mai scurt (pură atitudine!)”, a scris cineva, apreciind curajul vedetei de a ieși din zona de confort.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanele modei. Cum a aparut Connor Storrie inainte de Met Gala 2026

O altă persoană a ținut să adauge imediat un compliment la fel de cald: „Wow, arăți absolut uluitor și ador părul.”

Nici măcar prietenele ei celebre nu au putut rămâne indiferente la acest nou look de senzație. Ferne Cotton a simțit nevoia să își arate sprijinul public, așa că a postat pe propriile Stories un mesaj plin de afecțiune. „Te iubim, Amanda, și părul tău a arătat incredibil aseară.”

Iar aprecierile au continuat să curgă pe tot parcursul zilei. „Iubesc părul mai scurt, arată superb!”, a mai punctat un al treilea fan pe rețelele de socializare.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii regali. Cum a aparut Contesa Athena la 14 ani departe de casa

Un moment de umor in culise

Dincolo de modă și machiaj, atitudinea relaxată face mereu diferența în felul în care ne prezentăm lumii în fiecare zi. Vedeta a distribuit un videoclip de-a dreptul comic, filmat chiar în timp ce se urca în mașină, în drum spre studiourile BGT pentru seara de semifinală. Pe fundal rula un fragment audio dintr-o scenă celebră din pelicula The Devil Wears Prada. Amanda a mimat perfect replica faimoasă a lui Meryl Streep: „Și Emily?”.

Apoi, camera s-a mutat rapid spre Simon Cowell. El era îmbrăcat destul de simplu, cu un tricou negru-gri și pantaloni negri, ținând în mână o geantă din piele maro. Zâmbind subtil în spatele ochelarilor săi de soare tip aviator negri, Simon a fost privit de sus până jos de colega lui de platou. Iar ea a mimat din nou, cu o atitudine impecabilă: „Asta e tot”. Aceasta este, pe bune, o replică iconică din filmul din 2006, în care joacă Anne Hathaway și Meryl Streep.

Numai că pasiunea ei pentru acest film nu a apărut de nicăieri (și aici lucrurile devin cu adevărat interesante).

O aparitie eleganta alaturi de Lexi

Amanda a sărbătorit universul The Devil Wears Prada încă de când a participat la premiera spectacolului, pe data de 22 aprilie. Nu a mers singură la acel eveniment monden plin de fast. A fost însoțită de fiica ei care îi seamănă perfect, Lexi, în vârstă de 20 de ani.

Pentru acea seară specială mamă-fiică, jurata BGT a ales o rochie sirenă neagră cu margini din dantelă, creată cu măiestrie de brandul atenian de couture Celia Kritharioti. Fiica ei a optat pentru o rochie uimitoare din dantelă roșie, semnată de designerul Gosia Baczyńska.

Alegerile vestimentare și de styling ale celor două au transformat covorul roșu într-o adevărată declarație de independență feminină. În timp ce Amanda și-a asumat eleganța clasică a negrului, Lexi a strălucit într-o nuanță pasională, demonstrând că stilul se moștenește, dar se și personalizează în funcție de caracterul fiecăreia.