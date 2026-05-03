Familia regală daneză are motive reale de sărbătoare, chiar dacă evenimentele au loc pe tărâm american. Contesa Athena de Monpezat a bifat un moment extrem de important sâmbătă, la doar câteva luni după ce a lăsat în urmă copilăria și a împlinit 14 ani. Tânăra a fost confirmată religios la Georgetown Lutheran Church din Washington D.C., iar imaginile de la eveniment ne arată o adolescentă care a crescut spectaculos și își conturează propria identitate.

O zi de neuitat alături de cei dragi

Te-ai gândit vreodată cum arată o ceremonie regală desfășurată departe de fastul palatelor europene, într-un cadru mult mai intim? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit când ești la peste 4.000 de mile distanță de casă și de restul rudelor. Tânăra regală a fost înconjurată de părinții și frații ei în Washington sâmbătă, într-o atmosferă plină de căldură și susținere.

Athena a radiat pur și simplu de fericire într-o colecție de fotografii alături de părinții ei și de cei trei frați mai mari. Aceste imagini de suflet au fost distribuite chiar de Casa Regală Daneză pe rețelele de socializare, arătând lumii întregi o familie cu adevărat unită.

Alegeri vestimentare pline de rafinament

Adolescenta a purtat o rochie de ceremonie albă, atemporală, care a atras toate privirile. Creația era decupată la spate și îi ajungea până la glezne, dezvăluind o pereche de pantofi cu toc rotunjit, aleși special pentru a se potrivi cu ținuta. Părul a fost coafat într-un stil extrem de elegant, pe jumătate prins, pe jumătate lăsat liber pentru această zi specială.

Iar bijuteriile au fost păstrate la minimum, demonstrând că eleganța adevărată nu are nevoie de excese.

Prințul Joachim și Prințesa Marie a Danemarcei au fost imaginea părinților mândri alături de fiica lor.

Ea este, de altfel, cel mai mic dintre cei patru copii ai lui Joachim. Tatăl ei a optat pentru un costum bleumarin clasic, în timp ce soția sa a strălucit pur și simplu într-o rochie cu imprimeu floral. Din peisaj nu a lipsit nici Contele Henrik. Fratele ei în vârstă de 16 ani a apărut zâmbind larg într-o altă fotografie dulce (publicată în aceeași serie) în care apare doar el și sora lui mai mică.

Dinamica unei familii moderne

Cei doi frați vitregi mai mari ai Athenei, Contele Nikolai și Contele Felix, au fost și ei prezenți. Prințul Joachim îi are pe cei doi din prima sa căsătorie cu Alexandra, Contesa de Frederiksborg. Ambii tineri au arătat impecabil în costume elegante în timp ce s-au alăturat sărbătorii familiei în SUA.

Dar dincolo de eticheta regală strictă, adolescenții rămân adolescenți. Printre formalitățile zilei, Athena a împărtășit un moment extrem de relaxat cu frații ei. Cei trei băieți au pozat într-o ipostază inedită, purtând-o pe sora lor mai mică în poziție orizontală. Pe bune, e revigorant să vezi o familie regală care nu se ia mereu prea în serios și se bucură de momentele simple.

Detaliile despre această nouă viață a lor au fost scoase la iveală într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, care amintește de o decizie importantă luată anul trecut. Familia de patru s-a mutat în Washington în martie 2023 pentru a sprijini rolul Prințului Joachim la Ambasada Danemarcei.

Numai că această mutare a însemnat o schimbare majoră de peisaj. Ei locuiesc acum la mii de kilometri depărtare de Regele Frederik și Regina Mary, care își au reședința la Palatul Amalienborg din Copenhaga.

Un an plin de transformări

Tânăra regală și-a început acest an important cu aniversarea de 14 ani din luna ianuarie. Momentul a fost marcat prin portrete speciale, care au surprins perfect tranziția ei spre adolescență. Mesajul care a însoțit imaginile a fost unul oficial, dar plin de emoție: „Felicitări Excelenței Sale Contesa Athena, care împlinește astăzi 14 ani”. Aceste cuvinte au fost folosite ca descriere pentru fotografiile distribuite de contul oficial de socializare al familiei regale daneze.

Pentru acele portrete de ziua ei, tânăra a lăsat deoparte ținutele pretențioase. A fost îmbrăcată într-o cămașă cu dungi albastre și blugi, având părul coafat în bucle lejere, demonstrând că își dorește să fie o adolescentă cât se poate de normală.

Și totuși, Athena nu este singura din marea ei familie care a trecut recent prin emoțiile confirmării. Verișorii ei în vârstă de 15 ani, Prințul Vincent și Prințesa Josephine, au fost confirmați în Danemarca luna trecută. Regina Mary și Regele Frederik X și-au însoțit gemenii pentru ceremonia emoționantă de la Biserica Palatului Fredensborg. Slujba respectivă a fost oficiată chiar de Confesorul Regal, Episcopul Henrik Wigh-Poulsen. Prințesa Josephine a arătat minunat într-o rochie de confirmare alb-fildeș cu mâneci lungi, în timp ce fratele ei a purtat un costum sobru pentru această ocazie formală.