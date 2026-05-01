Zilele acestea, mediul online a luat foc din cauza unor imagini virale cu Meghan Markle. Ducesa de Sussex stârnește o nouă dezbatere aprinsă după ce au apărut fotografii care o arată în ținute izbitor de asemănătoare cu unele dintre cele mai recunoscute apariții ale mamei Prințului Harry.

Asemănări izbitoare sau o obsesie ascunsă

O serie de colaje fotografice au apărut recent pe internet, punând față în față alegerile vestimentare ale lui Meghan cu celebrele ținute purtate de Prințesa Diana. Și trebuie să recunoaștem, detaliile sunt cel puțin interesante. Într-una dintre imagini, ambele femei poartă ținute casual cu topuri cu guler deschis, ochelari de soare agățați la decolteu și au o postură aproape identică, ținând mâinile pe șolduri.

Imaginile vorbesc de la sine.

O altă comparație ne arată ansambluri negre formale, completate de pălării cu boruri largi și detalii care se potrivesc îndeaproape. Dar lucrurile nu se opresc la haine. O a treia pereche de fotografii arată ținute verzi asortate cu articole similare pe cap, în timp ce a patra atrage atenția asupra unor acoperăminte pentru cap aproape identice care au alimentat și mai mult discuțiile.

Te-ai gândit vreodată cum e să fii constant comparată cu o legendă? Pentru unii fani, acesta este doar un omagiu sincer adus soacrei sale. Numai că internauții nu sunt deloc convinși de această variantă. Așa cum semnalează Theblast într-o analiză publicată recent, valul de critici a devenit tot mai agresiv, mulți acuzând-o pe fosta actriță de „cosplay” atunci când vine vorba de regretata ei soacră.

Valul de critici din mediul online

Iar comentariile sunt departe de a fi blânde. Mulți utilizatori susțin că asemănările merg mult dincolo de simplele alegeri vestimentare. S-a ajuns până la analizarea unghiurilor din care sunt făcute pozele, argumentând că asemănarea pare prea deliberată pentru a fi ignorată.

„Ea copiază chiar și ipostazele, expresiile faciale și unghiurile camerei. Atât de incredibil de înfiorător”, a scris o persoană pe internet.

Să fim serioși, presiunea publică pe umerii unei femei din familia regală este uriașă în fiecare secundă. Alți critici au mers însă și mai departe, sugerând că aceste paralele arată o fixare nesănătoasă pe Prințesa Diana. Reacțiile din mediul online au devenit din ce în ce mai dure pe parcursul discuțiilor, unii etichetând presupusul „cosplay” drept „extra cringe” și „bolnav.”

Legătura spirituală cu o soacră pe care nu a cunoscut-o

Prințesa Diana a murit în 1997. Practic, cu aproape două decenii înainte ca Meghan să îl întâlnească pe Harry, deci cele două femei nu s-au intersectat absolut niciodată. Totuși, ducesa a vorbit în trecut despre dorința ei de a fi avut șansa să o cunoască personal.

În timpul unei apariții din aprilie 2025 la „The Jamie Kern Lima Show” (care a fost și primul ei interviu tip podcast), Meghan a reflectat asupra acestor comparații constante pe care publicul le face între ea și regretata mamă a lui Harry. Gazda emisiunii a punctat faptul că prințul a declarat public că soția lui împărtășește mai multe dintre trăsăturile definitorii ale Dianei, printre care empatia, căldura și încrederea.

Reacționând la acest lucru, Meghan a spus că acea comparație a fost „frumoasă”. A recunoscut deschis că i-ar fi plăcut enorm să o întâlnească pe regretata prințesă.

Inelul de logodnă și vizita emoționantă la mormânt

Când Harry a cerut-o în căsătorie în 2017, inelul pe care i l-a prezentat a purtat un tribut profund personal către Diana. Bijuteria a inclus două diamante rotunde din colecția personală a prințesei, un detaliu care a avut o semnificație cu totul specială pentru ducesă. Reflectând asupra gestului într-un interviu trecut, Meghan a lăudat atenția lui Harry, menționând că includerea acestor pietre a făcut-o să simtă că mama soțului ei va fi mereu parte din călătoria lor comună. Pe bune, este un gest extrem de romantic. Ea a împărtășit că a ajuns să o cunoască pe Diana și în alte moduri, prin conversațiile cu Harry sau întâlnind unii dintre prietenii apropiați ai prințesei, care i-au oferit perspective personale asupra vieții ei.

Momentul culminant al acestei conexiuni s-a petrecut abia în 2022, la patru ani după ce s-a căsătorit cu Harry. Atunci, Meghan a vizitat pentru prima dată locul de veci al Dianei. Prințul a povestit acest episod intim în cartea sa de memorii, „Spare”, amintind cum și-a dus soția să aducă un omagiu la cea de-a 25-a comemorare a morții mamei sale.

„Nicio vizită în acest loc nu a fost vreodată ușoară, dar aceasta”, a scris Harry. „Și prima dată a lui Meg. În sfârșit, aduceam fata visurilor mele acasă pentru a o cunoaște pe mama.”

Ducele a explicat că s-a dat inițial la o parte pentru a-i oferi soției sale intimitate, permițându-i un moment de liniște singură la mormânt.

„Simțind că s-ar putea ca și Meg să își dorească un moment, am ocolit gardul viu, am scanat iazul. Când m-am întors, Meg stătea în genunchi, cu ochii închiși, cu palmele pe piatră”, a povestit el.

Când Harry a întrebat-o ulterior pentru ce s-a rugat în acele momente, răspunsul ducesei a venit simplu și direct.

„Claritate”, a răspuns Markle. „Și îndrumare.”