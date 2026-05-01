Pasiunea pentru bijuterii fine vine la pachet cu o realitate financiara pe care o simtim din plin in ultima perioada. Designerul britanic Lucy Delius, care si-a lansat brandul omonim in 2022 dupa o cariera solida in PR, a ajuns saptamana aceasta la New York pentru a prezenta noua ei colectie, dar si pentru a dezbate o problema arzatoare pe piata luxului.

O noua abordare si curajul de a purta perle negre

Hai sa fim sincere, de cate ori nu ai simtit nevoia unei piese statement care sa te scoata din anonimat? Exact aceasta a fost si premisa de la care a pornit noua linie creativa a designerului. „Sunt în New York în acest moment, lansând cea mai nouă colecție a noastră numită Nyx. Este bazată pe perle baroc negre. De fapt, este prima dată când lucrăm vreodată cu perle”, declara creatoarea.

Iar procesul ei creativ este cat se poate de organic. „De multe ori, când creez, totul începe cu «ce nu am în colecția mea personală?». Am multe piese vintage în colecția mea personală și am simțit că vreau să port ceva puțin mai îndrăzneț și poate puțin mai jucăuș, poate. Nu sunt deloc o fată a perlelor albe, dar iubesc perlele baroc, așa că am făcut aceste perle baroc mari. Sunt destul de ușor de lucrat cu ele, de altfel.”

Intalnirile private bat magazinele clasice

Intr-un interviu publicat recent de Vogue, designerul a explicat de ce prefera piata americana in detrimentul celei europene pentru acest tip de evenimente. Totul se leaga de conexiunea directa cu clienta.

„Avem o bază de clienți grozavă aici. Vin la New York de câteva ori pe an și facem trunk shows. Venim și la LA o dată pe an. Și apoi uneori lucrăm și cu gazde externe, de obicei clienți existenți care au relații bune în locuri unde nu avem un punct de sprijin, precum Charleston sau Miami.”

Dar ce inseamna mai exact aceasta strategie? „Trunk show-urile sunt un instrument de vânzare la modă pentru mine și pentru multe alte branduri în acest moment. Ne rezervăm adesea o suită de hotel și ținem întâlniri private. Este un mod foarte frumos de a cunoaște oameni. Am deschis un magazin în Londra în octombrie, dar când nu ai spațiul de retail, ele sunt incredibil de utile. Avem o prezență angro foarte puternică și adesea fac apariții personale în magazin, ceea ce funcționează grozav pentru că oamenii adoră să cunoască designerul din spatele unui produs. Dar trunk show-urile sunt chiar mai intime.”

E o dinamica fascinanta.

„Când vine vorba de trunk shows, obișnuiam să le fac în Marea Britanie înainte de a avea magazinul. Dar am descoperit că, pe măsură ce prețurile noastre au crescut de-a lungul anilor, acel model pur și simplu nu mai funcționează la fel de mult în Marea Britanie. Cred că există un mod în care prezinți bijuteriile în Marea Britanie, unde oamenii se așteaptă să vadă ceva de mare valoare sub o vitrină sau vândut într-un anumit fel. Nu cred că acele bariere există la fel de mult acolo, în SUA. În plus, femeile americane pur și simplu înțeleg cu adevărat bijuteriile. Ele iubesc antreprenoriatul și afacerile conduse de femei. A fost un factor determinant major în creșterea brandului”, puncteaza ea.

Si tocmai aceasta viziune a ajutat-o sa creasca. „America a fost întotdeauna o parte a strategiei mele. Înainte de a începe acest brand, am lucrat mult timp pe partea de PR pentru bijuterii fine. Aveam o înțelegere a modului în care cumpăra femeia americană și știam că piesele pe care le produceam și le cream erau aliniate. Am făcut primul meu trunk show în America.”

Pretul aurului schimba regulile jocului

Iar aceasta explozie a pretului la metale pretioase nu este doar o poveste de peste ocean. Cand cotatiile cresc vertiginos pe pietele internationale, efectul se simte direct si in vitrinele bijutierilor din Romania, unde un inel de logodna sau un lantisor pe care vrei sa il faci cadou ajunge sa coste mare mai mult astazi decat acum sase luni.

O realitate dura pentru orice antreprenor.

„Toate piesele mele din aur sunt de 14 carate, ceea ce este destul de neobișnuit pentru un brand britanic (majoritatea folosesc alte standarde pe piata locala). Scopul meu de la început a fost să ofer piese care să fie cool și să nu pară generice, dar și la nivelul de intrare al bijuteriilor fine. De aceea am ales 14 carate și am reușit să fac asta să funcționeze pentru o vreme. Dar, clar în ultimele șase luni, costul aurului a crescut atât de mult, ceea ce înseamnă că trebuie să îmi cresc prețurile. Mă supără acest lucru pentru că mă gândesc că dacă ai 5.000 de lire sterline, ar trebui să poți cumpăra ceva cu adevărat frumos, plin de însemnătate și substanțial. Și cred că, pentru multe branduri, acest lucru este pur și simplu imposibil.”

Numai ca publicul a inceput sa puna intrebari. „Un lucru pe care l-am observat în acest an este că, dintr-o dată, atât de mulți oameni vor să vorbească cu mine despre prețul materialelor mele. Ceea ce înseamnă că clientul final este incredibil de educat cu privire la valoarea a ceea ce cumpără. Cred că asta a ajutat oarecum lucrurile. În alte categorii de lux, să zicem gențile de mână, prețurile au crescut, iar oamenii nu înțeleg de ce. La bijuterii, este foarte clar de ce costă mai mulți bani și că va dura și va fi o investiție.”

Te-ai gandit vreodata cat conteaza greutatea reala a unui lantisor pe care il porti zilnic? Pe bune, senzatia aceea tactila e imposibil de falsificat, chiar daca unii incearca.

„Este foarte greu. Este ceva despre care am tot vorbit pentru că prețul lanțurilor noastre a crescut destul de mult. Dar lanțurile noastre sunt solide. Sunt grele. Și am observat că unii retaileri poate cumpără lanțuri de stoc mai ieftine de tip white label și le vând ca fiind ale lor. Și ar putea arăta similar cu munca mea, dar nu este. Nu se va simți la fel. Așa că mă gândesc mereu, cum pot să comunic greutatea acestei piese și senzația ei în jurul gâtului tău, când stai și te joci cu ea absentă, sau zgomotul pe care îl face când mergi? Cum pot să comunic asta clienților mei?”