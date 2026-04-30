Imaginează-ți o plimbare prin centrul Londrei, când deodată dai peste o operă de artă apărută parcă de nicăieri. Exact asta s-a întâmplat miercuri, pe 29 aprilie, când o statuie misterioasă și-a făcut apariția în Waterloo Place, iar semnătura de la baza ei a electrizat pe toată lumea: Banksy. Iar artistul a și confirmat că este opera sa.

Ce reprezintă noua operă

Statuia înfățișează un bărbat la costum care pășește de pe un piedestal, cu vederea complet acoperită de un steag fluturând. Un simbol puternic, nu-i așa? La baza ei, scrijelită, se află semnătura inconfundabilă a artistului. Și, pentru a înlătura orice dubiu, Banksy însuși a confirmat că lucrarea îi aparține, postând despre ea pe pagina sa oficială de Instagram, o metodă tipică prin care își revendică lucrările la scurt timp după ce acestea apar în spațiul public.

O confirmare rapidă și modernă.

Un artist cu un istoric… complicat

Nu este prima dată când Banksy se joacă cu sculptura în spațiul public. Poate îți amintești de statuia sa din 2004, instalată pe Shaftesbury Avenue. Denumită „The Drinker”, piesa era o reinterpretare a celebrului „Gânditor” al lui Rodin. Numai că, la scurt timp după ce a fost montată, a fost pur și simplu furată. Într-o analiză publicată recent de Independent, se amintește că artistul, cunoscut mai ales pentru graffiti-urile sale, are o lungă istorie de a surprinde și de a provoca autoritățile și publicul.

Misterul identității, parte din farmec

Dar cine este, pe bune, Banksy? Aceasta este întrebarea de milioane de dolari, la propriu, având în vedere că lucrările sale se vând pentru sume exorbitante la licitații. Se crede de mult timp că în spatele numelui s-ar ascunde Robin Gunningham, care a început să creeze artă stradală în Bristol în anii ’90. E drept că Gunningham a negat întotdeauna acest lucru.

Misterul identității sale a fost mereu parte din valoarea și farmecul artei sale. Chiar dacă la începutul acestui an Reuters a anunțat că l-a „demascat”, se pare că identitatea sa era un secret deschis în rândul artiștilor, care l-au protejat.

Arta ca manifest politic

Dincolo de mister, Banksy este renumit pentru arta sa cu un puternic mesaj politic. Cea mai recentă lucrare confirmată a sa, înainte de această statuie, a fost un mural apărut în decembrie 2025 (da, ai citit bine, sursa menționează acest an) pe o clădire din Bayswater, înfățișând doi copii întinși pe jos care arată spre cer. Iar cu două luni înainte, a stârnit controverse cu un mural ce prezenta un judecător cu un ciocan, aplecat peste un protestatar neînarmat care ținea o pancartă pătată de sânge. Mulți activiști au văzut în asta un comentariu la adresa interzicerii de către guvernul britanic a grupului Palestine Action. Piesa respectivă, apărută pe un zid exterior al unei clădiri a Curții Regale de Justiție, a fost rapid acoperită și îndepărtată, autoritățile motivând că trebuie să țină cont de importanța istorică a clădirii.