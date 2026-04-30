Imaginează-ți că transformi o pasiune pentru adidași într-o companie evaluată la 3.8 miliarde de dolari. Nu, nu este un scenariu de film, ci povestea reală a StockX, platforma care a revoluționat complet modul în care privim obiectele de colecție. Totul a pornit de la un blog de nișă și a ajuns un gigant global, o adevărată „bursă de valori” pentru produsele pe care le iubim.

O idee născută la coadă la adidași

Orice poveste de succes are un moment zero, o scânteie. Pentru Josh Luber, co-fondatorul StockX, acel moment a venit într-un loc neașteptat. „Stăteam literalmente la coadă, aproape ca într-un film, și mi-am zis: aici e o afacere”, își amintește el. Așa s-a născut Campless, un proiect pornit din pură pasiune, care analiza date de pe eBay despre prețurile sneakerșilor. „Campless a fost un proiect secundar. Toți erau voluntari care făceau asta de plăcere”, povestește Luber.

Iar în Detroit, un alt vizionar, miliardarul Dan Gilbert (proprietarul echipei de baschet Cleveland Cavaliers), avea o idee similară. Greg Schwartz, un alt co-fondator, explică viziunea lui Gilbert: „Dan a avut această idee că modul în care funcționează piețele de acțiuni de sute de ani este incredibil de eficient”. Când copiii lui Gilbert au început să cumpere și să vândă adidași pe eBay, piesele puzzle-ului s-au unit. „Da, ce părere ai despre adidași ca primă categorie?”, l-a întrebat Gilbert pe Schwartz.

Căutând experți în domeniu, echipa lui Gilbert a dat constant peste blogul lui Luber. „Campless era singurul care adopta această abordare bazată pe date în privința adidașilor”, spune Schwartz. Restul, cum se spune, e istorie.

„Cred că ne mutăm în Detroit”

Primul contact nu l-a impresionat pe Luber. „A fost, cuvânt cu cuvânt, exact aceeași conversație pe care am avut-o de o mie de ori”, mărturisește el. Însă echipa lui Gilbert era serioasă. L-au invitat la un meci al lui Cavaliers, iar vizita s-a prelungit neașteptat de mult, deși soția lui Luber era însărcinată în 39 de săptămâni.

Sună a scenariu de film, nu-i așa?

După zile de discuții, Gilbert i-a pus pe masă oferta: „Suntem cu toții de acord că este potrivirea perfectă. Vrem să cumpărăm Campless. Vrem să vii aici și să conduci compania”. Când Luber a ajuns acasă, la 1 dimineața, soția lui îl aștepta. Replica lui a fost simplă: „Cred că ne mutăm în Detroit”. Răspunsul ei a fost pe măsură: „Ce naiba? Credeam că te-ai dus la Cleveland”.

Momentul care a schimbat totul

La început, lucrurile se mișcau încet. Echipa autentifica doar câteva perechi de adidași pe zi într-un mic depozit improvizat. Sadelle Moore, primul autentificator al companiei, își amintește de nesiguranța acelor zile. „Nu voiam să mă întorc la vânzarea de pantofi din portbagaj. Vom face asta să funcționeze cumva, într-un fel sau altul”, spunea el.

Și a funcționat. Punctul de cotitură a venit în septembrie 2016, odată cu lansarea modelului „Bred” Air Jordan 1. Într-o singură zi, platforma a înregistrat 301 vânzări, de cinci ori mai mult decât recordul anterior. „Dintr-o dată, ne-am dat seama că 300 de cumpărători și vânzători tocmai au tranzacționat pe această platformă și a fost un punct absolut revelator și definitoriu în acea călătorie timpurie”, explică Schwartz, citat într-o analiză publicată recent de Wwd. A fost dovada că modelul lor, bazat pe o piață liberă unde prețul este dictat de cerere și ofertă, funcționează.

A urmat o perioadă de creștere explozivă, alimentată de lansări iconice precum colecția „The Ten” de la Virgil Abloh și Nike sau modelele Yeezy de la Adidas. Pandemia de COVID-19 a accelerat și mai mult acest avânt, mulți oameni căutând surse alternative de venit sau hobby-uri noi.

Expansiunea și provocările unei creșteri explozive

Creșterea rapidă a venit, bineînțeles, cu propriile provocări. Steve Winn, unul dintre primii angajați, descrie acea perioadă ca fiind una de epuizare totală. „StockX, în primele zile, era o grămadă de oameni extenuați care se împingeau la limitele lor absolute mentale, fizice și emoționale, lucrând la această idee.”

Compania s-a extins global, deschizând depozite și centre de verificare în toată lumea, ajungând la nouă depozite și două magazine fizice. Dar nu totul a fost lin. Cel mai notabil obstacol a fost procesul intentat de Nike în 2022 pentru încălcarea mărcii comerciale, legat de NFT-urile lansate de StockX. Disputa s-a încheiat cu o înțelegere confidențială.

Dincolo de cifre, impactul real se vede în comunitate. Schwartz povestește cu mândrie despre mesajele primite: „Vânzătorii ne abordează acum și spun: «Hei, am reușit să-mi plătesc studiile datorită StockX» sau «Îmi conduc afacerea de vis ca antreprenor, construită pe StockX»”.

Ce urmează pentru „bursa de valori a culturii”?

După 10 ani de la fondare, ce rezervă viitorul? Echipa este convinsă că abia a început. Ei văd cum cultura se schimbă, cu momente de glorie pentru adidași, apoi pentru carduri de colecție sau obiecte vintage. „Cum putem continua să ne gândim la comunitățile, categoriile, lucrurile de care cumpărătorii și vânzătorii noștri sunt pasionați”, se întreabă Winn retoric.

Planurile includ colaborări exclusive cu creatori de renume și lansări de produse disponibile doar pe platforma lor. Până la urmă, viziunea este mult mai mare. Greg Schwartz o rezumă perfect, făcând o paralelă neașteptată.

„Le-am spus echipei noastre, dacă vă uitați la Netflix, ei încă trimiteau DVD-uri prin poștă după 10 ani de existență. Așa că următorii 10 ani, și, sincer, următoarele decenii în general, când te vei uita înapoi peste 100 de ani, nu ceea ce am făcut, ci ceea ce urmează să facem va defini StockX.”