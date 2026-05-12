Te-ai întrebat vreodată de unde a pornit libertatea noastră de a purta haine confortabile în care putem alerga toată ziua? Fotograful Peter Knapp, ajuns acum la venerabila vârstă de 95 de ani, aduce în prezent imaginile sale iconice cu colecția lui André Courrèges, printr-o expoziție atent curatoriată la Fondation Maeght. Revizitarea unuia dintre cele mai radicale momente vizuale din modă, la mai bine de o jumătate de secol distanță, ne arată exact cum am scăpat de corsete și am învățat să ne mișcăm libere.

O noapte albă și 12 rochii de fotografiat

Povestea acestor fotografii este absolut fascinantă. Era ianuarie 1965, iar Knapp urma să tragă o serie de cadre pe o cameră Hasselblad pentru revista franceză Elle. Numărul revistei fusese deja trimis la tipar când jurnaliștii au mers să vadă colecția de primăvară semnată de Courrèges. A fost un detaliu de ultim moment în ultima zi a prezentărilor, dar care a trimis imediat redactorii într-o stare de frenezie absolută.

„E o revoluție”, au spus ele. „Trebuie să schimbi totul.”

Zece pagini au trebuit să fie scoase din revistă și înlocuite imediat. Knapp avea la dispoziție exact 12 rochii și doar câteva ore la dispoziție. „A trebuit să fotografiez toate hainele lui într-o singură noapte, și nu putea fi color, pentru că fotografia ar fi durat prea mult”, a povestit el, referindu-se la procesul de developare în camera obscură.

Și exact aici a intervenit geniul creativ.

Iluzia zborului în spațiu

Lucrând într-un studio complet întunecat, fotograful a improvizat. A construit un suport înalt de doi metri, pe care a montat o șa de bicicletă, și și-a așezat modelele pe el. Să fim sincere, contextul era unul cu totul special: cursa spațială dintre SUA și sovietici era pe buzele tuturor, așa că el și-a suspendat pur și simplu modelele în atmosferă. „Am făcut fata astfel încât să fie ca și cum ar înota în spațiu. Este o idee de a fi în spațiu, venind sau mergând pe lună.”

Tăind și asamblând imaginile manual pentru a face un fotomontaj, a creat o serie de femei plutind pe un fundal întunecat, imponderabile și futuriste. Rezultatul a fost supranumit „bombe Courrèges” și a marcat o ruptură definitivă de stilul postbelic New Look și de codurile tradiționale ale modei haute couture.

Femeia modernă are nevoie de libertate

Dacă ai ieșit vreodată la o plimbare pe Calea Victoriei într-o zi de weekend, purtând teniși și o rochie lejeră, îi datorezi o parte din acest confort lui Courrèges. Dar, potrivit unui articol recent publicat de Wwd, perspectiva acestui designer al erei spațiale a fost adesea înțeleasă greșit. „Cred că revoluția a fost pentru că el a pus funcția pe primul loc. Nu s-a gândit atât de mult să fie cu adevărat la modă. A încercat să fie confortabil.”

Acolo unde designeri precum Christian Dior și Coco Chanel schimbaseră silueta feminină, totul se întâmpla încă în limitele unor talii minuscule și proporții subțiri. Courrèges, în schimb, era mai puțin interesat de cum arătau femeile și mult mai preocupat de cum se mișcau. Knapp și-a amintit cum designerul i-a descris o călătorie la Los Angeles.

„Ce am văzut pe plajă sunt femeile alergând alături de bărbați, și nu am văzut mare diferență [între ei]. Și așa am început să mă gândesc că femeile nu sunt absolut deloc tratate așa cum ar trebui.”

Între noi fie vorba, a fost nevoie de mult curaj pentru a renunța la curelele care strângeau talia și la lenjeria intimă restrictivă. Courrèges știa că, dacă taie rochia bine, femeia nu va avea nevoie de sutien. A ales materiale care puteau fi aruncate direct în mașina de spălat, a scurtat fustele, a înlocuit tocurile cu pantofi plați și ciorapii cu dresuri. „Dacă nu fac o fustă scurtă, ea nu poate merge la fel ca un bărbat. Corpul ar trebui să fie liber.”

Dincolo de hainele statice

Iar diferența față de contemporanii săi a fost uriașă. În timp ce pentru Mary Quant fusta mini semnala tinerețea și rebeliunea, abordarea lui Courrèges era ancorată în utilitate. „Pentru ea, era modă. Pentru el, era funcție.”

Până și modelele alese reflectau această schimbare de paradigmă. „Toate modelele lui Courrèges erau fete care alergau la maraton, foarte sportive. Aveau mușchi. Nu mai erau doar modele de probă.”

Knapp fusese adus ca director de artă la Elle de redactorul-șef Hélène Gordon-Lazareff, care intuise nevoia unei abordări moderne. „Ea a spus că hainele trebuie să se miște. Este mai bine cu vânt sau ieșind dintr-o mașină decât stând în fața fotografului.” Pregătit în tradiția Bauhaus la Zurich (influențat de figuri precum Le Corbusier și Piet Mondrian), Knapp a abordat fotografia cu un ochi grafic și arhitectural. „Oamenii au fost surprinși. Dar probabil mai mult de hainele lui Courrèges decât de fotografia mea.”

Numai că imaginile sale au redus complet distanța dintre simpla documentare și arta vizuală. „Eu nu «iau» o fotografie. Eu «fac» fotografie.”

O prietenie de o viață și un iPhone

Cei doi au colaborat pe parcursul anilor ’70, iar prietenia lor a continuat până la trecerea în neființă a designerului în 2016, deși acesta se orientase între timp spre sculptură. Pentru Knapp, revizitarea acestor cadre a fost o revelație. „Când am văzut [selecția], am spus că încă arată foarte modern.”

Odată cu trecerea timpului, granița dintre fotografia de modă și arta plastică s-a estompat vizibil. „După un anumit timp, nu mai este despre fotografie de «modă». Este pur și simplu fotografie bună.” El a comparat acest fenomen cu munca lui Bugatti, care făcea atât mașini, cât și mobilier, piese care astăzi sunt expuse în muzee.

La 95 de ani, Knapp continuă să fotografieze zilnic, dar acum folosește telefonul mobil. „A fost un șoc când am primit iPhone-ul pentru că am cumpărat camere atât de scumpe.”

Dar dincolo de tehnologie, moștenirea prietenului său rămâne intactă. „Majoritatea oamenilor cred că Courrèges schimba moda, și am înțeles că este mai mult decât atât. A fost un nou mod de a vedea femeile, mult mai sportiv [cu] corpul înțeles într-un mod diferit, și si fiind simplu, fără mănuși, fără pălării, fără tocuri înalte, fără ciorapi.”

„A schimbat modul în care femeile se mișcau și se purtau.” Iar dacă vrei să vezi cu ochii tăi această bucată de istorie vizuală, expoziția de la Fondation Maeght rămâne deschisă publicului până pe data de 30 noiembrie.