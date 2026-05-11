Duminică seară, la Royal Festival Hall, vedetele s-au adunat pentru British Academy Television Awards 2026. Și, să fim sincere, mereu așteptăm cu nerăbdare să vedem ținutele sublime de pe covorul roșu. De data aceasta, Claudia Winkleman a demonstrat exact cum se poartă pantalonii de tip pedal pushers la 54 de ani, renunțând complet la rochia clasică de gală.

O apariție neașteptată pe covorul roșu

La eveniment au sosit în mare stil o mulțime de vedete din cele mai discutate seriale TV ale momentului, printre care Adolescence, This City is Ours și The White Lotus. Dar privirile ne-au fost atrase imediat de vedeta din The Traitors, care a încântat fanii cu un look nou și surprinzător.

Claudia este o mare fană a micului costum negru clasic cu o notă androgină. Numai că duminică a schimbat complet direcția. A renunțat la pantalonii croiți clasic în favoarea unei perechi de pedal pushers. Iar rezultatul a fost o ținută extrem de modernă. Păstrându-și etosul modei, a combinat pantalonii cu un sacou tăiat cu precizie și o cămașă albă, adăugând la final o pereche de pantofi stiletto albi. Deși unii profesioniști din industrie ar putea considera că o rochie este mai potrivită pentru un covor roșu formal, vedeta a respins această idee, dovedind că este o creatoare de tendințe, nu doar o adeptă a lor.

Revenirea unui trend controversat din anii 50

Mulți consideră acești pantaloni o tendință care împarte taberele, tocmai din cauza aerului lor retro distinctiv. Au fost creați în anii ’50, fiind inițial concepuți pentru a fi purtați pe bicicletă, dar au devenit rapid o piesă de bază a verii de-a lungul timpului. Într-un material publicat de curând de Hellomagazine, aflăm că aceștia au câștigat din nou notorietate în 2026, fiind o prezență importantă la Paris Fashion Week, unde au fost purtați de o multitudine de invitați.

Între noi fie vorba, moda are mereu acest obicei de a recicla exact piesele vestimentare pe care credeam că le-am lăsat definitiv în trecut.

Cum să integrezi pantalonii capri în garderoba ta

Te-ai întrebat vreodată dacă poți purta așa ceva la o vârstă matură? Julie Player, stilist și editor de modă pentru revista HELLO!, a stat de vorbă despre această alegere vestimentară neconvențională. „Claudia a arătat fabulos în pantalonii ei pedal pushers și cred că acesta este un look excelent pentru femeile de orice vârstă,” explică specialista.

Și exact aici e cheia unui stil asumat.

„Sunt la sfârșitul anilor 50 și îmi amintesc că îi purtam în adolescență. Am avut o pereche albă pe care o purtam cu un crop-top și tocuri foarte înalte. Vara aceasta, intenționez să investesc într-o pereche neagră și să o port cu o pereche de pantofi cu toc kitten și o cămașă largă din in pentru un look ușor mai inspirat din anii ’50,” detaliază Julie Player. Iar dacă vrei să recreezi ținuta pentru birou sau o ieșire în oraș, găsești deja modele similare la prețuri accesibile, pornind de la 100 de lei, prin magazinele din România precum Zara sau H&M.

Regula de aur pentru o ținută elegantă

Dar cu ce îi încălțăm ca să nu arătăm ca și cum am plecat în grabă la antrenament? Editorul de modă are o regulă clară în acest sens. „Personal, aș evita să asortez pantalonii pedal pushers cu adidași butucănoși sau balerini – cred că un mic toc creează un aer mai puțin sportiv, mai elegant,” notează ea.

Acest tip de croială (care se oprește de obicei imediat sub genunchi) rezolvă și o altă problemă practică de sezon. „Cu excepția cazului în care sunt pe plajă, mă simt mereu prea expusă în pantaloni scurți care abia ating coapsele, dar pantalonii pedal pushers oferă mai multă acoperire și sunt și practici – mai ales când ești pe bicicletă, clar !” adaugă stilista. Așa că, data viitoare când probezi o pereche, asigură-te că adaugi un toc mic și subțire pentru a alungi vizual piciorul.