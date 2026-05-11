Zara Tindall, fiica Prințesei Anne, a demonstrat recent că poți arăta impecabil chiar și atunci când renunți la rochiile elegante în favoarea unui look extrem de relaxat. La 44 de ani, membra familiei regale britanice a atras toate privirile la Badminton Horse Trials pe 9 mai, unde a optat pentru o ținută de inspirație western, alăturându-se soțului ei, Mike, și celor trei copii ai lor: Mia, 12 ani, Lena, șapte ani, și Lucas, cinci ani.

Detaliile unei ținute aparent banale

Să fim sincere, de câte ori nu ai stat în fața șifonierului întrebându-te cum să faci o simplă cămașă în carouri să pară chic? Iar Zara ne-a dat exact lecția de stil de care aveam nevoie pentru zilele de weekend. Fotografiile o surprind într-o interacțiune dulce cu fiul ei, purtând cămașa în carouri „Hunter” de la brandul Rails. Piesa cu influențe cowgirl, care se vinde cu 178 de lire sterline, are un decolteu cu guler și o parte frontală clasică cu nasturi.

Și exact asta e cheia.

A purtat-o descheiată, cu un maieu alb simplu pe dedesubt, asortată cu o pereche de blugi prespălați deschiși la culoare (light-wash) și ochelari de soare rotunzi. Dacă vrei să recreezi acest look casual pentru o ieșire în parc, găsești alternative extrem de similare și mult mai prietenoase cu bugetul la branduri precum Zara sau Reserved în mall-urile de la noi, la prețuri ce pornesc de la aproximativ 120 de lei.

„Zara are un mod înnăscut de a face hainele casual să arate îngrijite și stilate, iar această combinație de cămașă ușor în carouri și blugi oferă o modă de cowgirl, dar într-un mod clasic, atemporal”, spune Laura Sutcliffe, editor de știri de modă și frumusețe la HELLO!.

„Materialul ușor din flanel se așază bine și este ușor croit, dar paleta de culori pastelate este distractivă și jucăușă, și completează bine blugii prespălați – un alt element esențial pentru cowgirl.”

O pasiune mai veche pentru estetica western

Numai că această afinitate pentru stilul relaxat nu a apărut peste noapte. Într-un articol recent publicat de Hellomagazine, aflăm că fosta campioană ecvestră și-a mai scos la iveală latura de cowgirl. În luna februarie, ea a participat la o seară cu tematică western în SUA, unde a fost văzută alături de Mike pe spatele unui taur mecanic, purtând un tricou alb și o pălărie maro în stil Stetson.

Ai observat vreodată cum unele tendințe pur și simplu ne urmăresc de-a lungul anilor?

Ei bine, mergând și mai mult înapoi în timp, în 2006, Zara s-a alăturat iubitei de atunci a Prințului William, Kate Middleton, la The Rundle Cup Day de la Tidworth Polo Club. Atunci a ales o pălărie de paie de cowgirl, combinată cu pantaloni scurți albi și o curea groasă din piele maro, care părea scoasă direct de la rodeo. Între noi fie vorba, e genul de accesoriu de calitate pe care îl păstrezi în dulap (poate chiar zeci de ani) și care nu își pierde niciodată complet farmecul.

Contrastul regal de la Palatul Buckingham

Dar viața de membru al familiei regale britanice presupune, clar o garderobă cu cel puțin două fețe. Cu doar o zi înainte, pe 8 mai, ținuta ei de la Badminton a fost într-un contrast puternic cu outfitul formal purtat la o petrecere în grădină (Royal Garden Party) la Palatul Buckingham.

Alăturându-se Prințului și Prințesei de Wales la eveniment, Zara a uimit într-o superbă rochie azurie model „Cleo” de la Leolin. Piesa prezenta un decolteu la baza gâtului (crew neckline) și o fustă cu decupaje florale. Pentru a o face perfectă pentru eticheta regală strictă, ea a adăugat mâneci bufante și o curea subțire care i-a evidențiat talia.

Accesoriile au fost cele care au ridicat ținuta la un alt nivel. Mama a trei copii a adăugat pălăria „Bondi” de la Sarah Cant, precum și pantofii „Rebecca Pumps” în nuanța Duck Egg de la Emmy London. Acestea s-au potrivit de minune cu geanta plic Aspinal of London model „Mayfair”, care se evidenția prin broderia „Blue English Garden Hand Embroidery”.

Pentru a lega subtil toate aceste accente albastre, Zara și-a completat look-ul de primăvară cu cerceii „Rose Dorée Blue Beryl Earrings” din colecția Giverny a brandului Hector Lion, un detaliu fin identificat rapid de contul Royal Fashion Police pe Instagram.