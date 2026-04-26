Zara Tindall, nepoata Regelui Charles, a avut o apariție discretă care a trecut aproape neobservată la începutul acestei luni. Pe 16 aprilie, fiica de 44 de ani a Prințesei Anne a fost prezentă la ultima zi a curselor de la Ludlow Racecourse din Shropshire, adoptând o ținută surprinzător de relaxată, departe de rigorile vestimentare regale.

O ținută casual la hipodrom

Spre deosebire de aparițiile sale fastuoase de la Royal Ascot, Zara a ales de data aceasta o pereche de blugi negri largi. I-a asortat cu o jachetă „Callie” de la Fairfax & Favor, în valoare de 345 de lire sterline. Piesa vestimentară, realizată dintr-un amestec de lână, se remarcă prin buzunarele mari aplicate și ceea ce brandul descrie drept „accesorii din alamă antichizată”.

Dar asta nu e tot. Ținuta a fost completată de o eșarfă groasă în carouri alb-negru, o geantă „Lottie Bag in Black Pebble” de la Aspinal of London, purtată pe corp, și o pereche de ochelari de soare cu ramă tortoiseshell. Părul său a fost strâns simplu, într-o coadă de cal.

Eleganța unui star de cinema la Royal Ascot

V-ați fi așteptat la o asemenea abordare vestimentară? E drept că lucrurile stau complet diferit la evenimentele de gală. Pentru ocazii precum Royal Ascot sau Grand National, Zara Tindall nu face niciun compromis. Unul dintre look-urile sale memorabile de anul trecut, de la Ladies Day, a fost inspirat de farmecul starurilor de cinema de altădată.

Atunci a purtat o rochie alb-negru, modelul „Camille” de la Laura Green, cu mâneci până la cot și o curea care îi accentua talia. A accesorizat totul cu ochelari de soare rotunzi, cercei lungi cu perle și o pălărie spectaculoasă semnată Juliette Botterill. În picioare a purtat pantofi stiletto negri, cu detalii aurii.

O imagine complet diferită, nu-i așa?

Blugii, o constantă în garderoba sa

Numai că apariția în blugi nu este o premieră absolută. Zara a mai purtat o ținută similară și în luna mai a anului trecut, la Badminton Horse Trials. Atunci a optat pentru o pereche de blugi prespălați, model barrel-leg, pe care i-a combinat cu o pereche de teniși albi, modelul „Alexandra” de la Fairfax & Favor.

Și jacheta era tot de la același brand (unul dintre preferatele sale, se pare), modelul „Ottilie” din buclaj, care, la fel ca stilul „Callie”, avea nasturi proeminenți și buzunare laterale mari. Coafura aleasă a fost tot o coadă de cal lejeră, confirmând că Zara știe să jongleze cu stilurile, adaptându-se perfect la specificul fiecărui eveniment.