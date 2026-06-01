Dacă legendara Marilyn Monroe ar fi trăit astăzi, ar fi împlinit 100 de ani pe 1 iunie 2026. Iar fascinația pentru stilul ei inconfundabil rămâne la fel de vie, dovadă fiind momentul superb oferit de Zara Tindall la Royal Ascot în 2023.

De ce ne atrage atât de mult această estetică retro? Gândește-te puțin la silueta aceea clasică, cu talia bine marcată, care flatează aproape orice tip de corp. Este exact acea rochie salvatoare din garderobă pe care o îmbraci când vrei să te simți feminină fără prea mult efort. Zara a demonstrat perfect cum o croială de inspirație vintage poate fi integrată absolut natural în viața unei femei moderne, fără să pară că porți un simplu costum.

De la fabrica de muniție la un icon global

Și totuși, povestea din spatele acestui stil este la fel de captivantă ca hainele în sine. Născută Norma Jeane Mortenson, Marilyn a avut un parcurs demn de filme, crescând prin orfelinate și căsătorindu-se la doar 16 ani. Dar destinul a intervenit fix când lucra într-o fabrică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, unde un fotograf militar i-a surprins imaginea. Până în 1946, tânăra semnase deja primul contract de film, devenind figura centrală din producții legendare precum Gentlemen Prefer Blondes sau The Seven Year Itch.

Recomandări Zara Tindall adopta stilul cowgirl cu o camasa de 178 de lire. Ce a purtat la Badminton Horse Trials

Accesoriile care fac diferența

Revenind la zilele noastre, fiica Prințesei Anne a știut exact cum să adapteze această moștenire vizuală. Într-un material publicat recent de Hellomagazine, se arată că rochia din dantelă albă a Zarei a ieșit în evidență tocmai prin acea croială fit-and-flare, completată impecabil de decolteul tip lacrimă.

Iar styling-ul a fost pur și simplu de nota zece.

Pentru a întregi look-ul anilor ’50, ea a ales o pereche de cercei statement cu perle și o geantă tip cutie de pălării de la Aspinal of London, prevăzută cu un mâner scurt extrem de șic. Această combinație ne amintește de ce Marilyn iubea atât de mult rochiile albe, reușind mereu să creeze acea siluetă plină de personalitate.

Recomandări Mike și Zara Tindall folosesc alinturi comune în căsnicie. Fostul rugbist a vorbit despre intimitatea cu nepoata reginei.

Moștenirea ei culturală continuă să dicteze tendințele chiar și la mai bine de șase decenii de la dispariția sa prematură la doar 36 de ani. Următoarele colecții de vară promit o revenire masivă a rochiilor albe structurate, iar noi avem suficient timp să ne găsim modelul perfect până la centenarul din 2026.