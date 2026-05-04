Weekendul dinaintea faimoasei Met Gala 2026 a fost plin de evenimente strălucitoare la New York. În timp ce alte vedete savurau cafele la The Mark hotel, se bucurau de patiserie fină la Vogue Cafe, aveau apariții surpriză la SNL sau se plimbau printre statuile de ceară de la Madame Tussauds, Kim Kardashian a ales o seară pe Broadway. Și nu a fost acolo doar ca simplu spectator, ci a pășit direct în primul ei rol de producător de teatru pentru piesa „The Fear of 13”.

O apariție care taie respirația

Ai fi crezut că pentru câteva ore petrecute pe un scaun de teatru va alege ceva comod, nu-i așa? Dar vorbim totuși despre Kim, care a rămas absolut fidelă stilului ei plin de dramatism, care îi sculptează perfect formele.

A purtat o rochie Christian Dior din mătase, o piesă superbă de arhivă din colecția de primăvară a anului 1997. Designul tip cheongsam, realizat dintr-un material jacard galben pal, atrăgea privirile prin gulerul înalt și broderia spectaculoasă în nuanțe de albastru și verde aplicată în zona bustului. Iar detaliile au făcut cu adevărat diferența. Și-a accesorizat ținuta cu o geantă Hermès Kelly argintie, absolut minusculă, și a încălțat niște stiletto de culoarea untului, care se legau de-a lungul picioarelor.

Glamour-ul a fost la cote maxime, cu o estetică pe care o recunoști dintr-o mie. Tenul ei bronzat contrasta intenționat cu o manichiură roz neon, în timp ce părul era prins într-un coc arhitectural elegant (lăsând doar o singură șuviță liberă în față).

De la modă la reforme sociale

Dincolo de haine, prezența ei acolo are o greutate aparte. Ea s-a alăturat echipei de producție a piesei luna trecută.

Așa cum ne relatează Vogue într-un material publicat recent, acest pas face parte din „efortul ei continuu de a atrage atenția asupra reformei justiției penale”, un detaliu asumat oficial într-un comunicat de presă care a anunțat implicarea ei în proiect. Până la urmă, să te implici într-o astfel de cauză arată o evoluție clară. Kim a și luat cuvântul pe scenă, vorbind publicului fix la final, în timpul chemării la rampă a actorilor.

Contrastul din familie

La teatru nu a fost singură, ci susținută de cei apropiați. Alături de ea s-au aflat mama ei, Kris Jenner, sora Kylie Jenner și partenerul acesteia, Timotheé Chalamet.

Stai puțin să vezi diferența de abordare. Ținuta impecabilă a lui Kim a fost într-un contrast total cu Kylie și Timmy, care au preferat propria lor versiune de haine casual de weekend.

Timmy a venit îmbrăcat într-o jachetă de trening.

Kylie, pe de altă parte, a optat pentru un trenci și pantaloni capri. Apropo de restul familiei, Kendall se afla și ea în oraș, doar că și-a petrecut seara anterioară la o petrecere pre-Met Gala găzduită de Jeff și Lauren Sanchez Bezos.

Ce urmează pe treptele muzeului

Pentru Kim, această seară de teatru a fost clar doar o încălzire. Astăzi are loc Met Gala 2026, iar tema din acest an, „Fashion Is Art” (Moda este artă), pare pur și simplu creată special pentru ea și pentru afinitatea ei pentru siluetele care urmăresc linia corpului. Numai că acum toată lumea se întreabă dacă va continua seria ținutelor de arhivă sau va alege o creație făcută pe comandă, așa cum a procedat în anii trecuți.

Să nu uităm un detaliu de culise despre evenimentul de azi. Ediția din acest an a galei este co-prezidată de o echipă formată din Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour. Iar expoziția principală de la The Met, care se va deschide cu această ocazie în noile galerii permanente ale Institutului de Costume, poartă numele de „Costume Art”.