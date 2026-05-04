Te-ai gândit vreodată cum arată viața dincolo de porțile palatelor regale britanice? Dincolo de etichetă, drame și titluri de ziare, membrii familiei Middleton găsesc refugiu în lucruri extrem de simple. James Middleton, fratele mai mic al Prințesei de Wales, tocmai a împlinit 39 de ani luna trecută. Și a decis să vorbească deschis despre sănătatea mintală, iubire și pasiunile neobișnuite care îl țin ancorat în realitate.

Competiția dulceagă dintre frați

Să fim serioși, toate avem mici rivalități cu frații sau surorile noastre. Dar la ei lucrurile stau puțin diferit. James împarte o pasiune neașteptată cu surorile lui, Kate și Pippa: apicultura.

Totul a început când a împlinit 24 de ani. Atunci, Kate, Pippa și părinții lor, Carole și Michael Middleton, i-au făcut cadou primele sale 1.000 de albine. Chiar și Prințul William a recunoscut recent, la o vizită în Borough Market din sud-estul Londrei, că soția sa „știe totul despre albine”.

Recomandari Surpriza uriasa in garderoba lui Kate Middleton. Ce culori a combinat recent

Iar acum, fiecare are propria producție. Kate are mierea de Sandringham, James pe cea de Bucklebury, iar Pippa se mândrește cu mierea de Kintbury. Te-ai aștepta la o competiție acerbă, nu?

„Nu aș spune că există absolut nicio rivalitate”, a povestit el într-un interviu emoționant publicat recent de Hellomagazine, imediat după ce și-a verificat stupii. „În cadrul familiei, facem adesea schimb de un borcan pe un borcan. Este incredibil cum locuri diferite produc tipuri diferite de miere și miere cu gust diferit.”

Până la urmă, natura îi apropie. „Nicidecum. Comunitatea apicultorilor se bazează pe împărtășirea sfaturilor și experiențelor, pentru că niciun an nu este la fel ca altul. Deci este vorba despre a împărtăși cunoștințe”, a explicat fratele prințesei.

Recomandari Surpriza uriasa in familia regala. Detaliul de 111 lire purtat de Printesa Charlotte la 11 ani

Lupta cu demonii interiori și pragul de 40 de ani

Dar viața lui James nu a fost mereu doar miere și plimbări în natură. Bărbatul a vorbit cu o sinceritate dezarmantă despre gândurile suicidare care l-au bântuit în trecut. Salvarea lui? Ella, un superb cocker spaniel care i-a oferit iubire necondiționată.

Cățelușa s-a stins din viață în 2023, la venerabila vârstă de 15 ani.

„Dar mă gândesc la cum sunt astăzi – sunt foarte norocos. Nu este vorba că nu voiam să continui să trăiesc; pur și simplu nu puteam continua să trăiesc cu mentalitatea pe care o aveam”, recunoaște el cu inima deschisă. Este o lecție superbă despre vulnerabilitate pe care ar trebui să o auzim mai des.

Recomandari Surpriza uriasa din familia regala britanica. Cum arata Printesa Charlotte la 11 ani

„Deși nu doresc nimănui să [treacă prin ce am trecut eu], nu regret că am trecut prin acea situație pentru a deveni persoana care sunt astăzi. Nu alerg după lucruri care sunt de neatins. M-am echilibrat și, cel mai important, am aflat cine sunt, nu cine credeam că sunt sau cine cred alți oameni că sunt.”

Numai că timpul trece, iar James se apropie de o nouă bornă.

„Este o vârstă înfricoșătoare, pentru că mă gândesc la ea ca fiind destul de înaintată. Dar apoi, nu mă simt cu nimic mai bătrân decât mă simțeam la 20 de ani.”

Cum i-a adus Ella marea iubire

Și dacă tot vorbim despre Ella, trebuie să știi că acest câine minunat a făcut pe Cupidon pentru James. Povestea pare scoasă dintr-o comedie romantică de la Hollywood.

S-a întâmplat într-un club privat din Londra. James s-a dus să o recupereze pe Ella, care se dusese glonț la o tânără pe nume Alizee, o analistă financiară de origine franceză. Pe bune, fata l-a confundat pe fratele lui Kate Middleton cu un chelner!

Când a plecat din club, James i-a plătit vinul și i-a lăsat un bilet cu numărul lui de telefon. Trei ani mai târziu, ajungeau în fața altarului, iar acum au împreună un băiețel pe nume Inigo.

„Aș fi putut să-mi imaginez că Ella mă va prezenta viitoarei mele soții și apoi, 12 luni mai târziu, voi fi logodit? Nu; nu aveam cum să mă gândesc la asta.”

Un festival dedicat celor mai buni prieteni

Luna aceasta, James va participa la Goodwoof, festivalul animalelor de companie organizat de Ducele de Richmond (supranumit și Glastonbury pentru câini). E o tradiție pentru el încă de la prima ediție din 2022, când a defilat la deschidere alături de duce și o haită de spanieli.

Anul acesta merge cu o adevărată trupă de șoc. Îi ia cu el pe spanielii Zulu, Inka, Luna și Nala, dar și pe labradorii Mabel și Isla. Stai puțin, să nu uităm că tot el le-a dăruit lui William și Kate pe simpaticii Lupo și Orla.

Motivul principal al prezenței sale este lansarea unei truse de prim ajutor pentru câini, creată cu ajutorul medicului veterinar al familiei. Trusa conține un instrument pentru îndepărtarea căpușelor, un agent de coagulare a sângelui, șervețele antiseptice, bandaje, un termometru și un clește pentru unghii.

„Obișnuiam să-mi fac propria trusă din diverse componente și apoi mi-am dat seama că poate ar trebui chiar să produc una”, povestește antreprenorul.

Și chiar funcționează. A testat-o pe viu când a întâlnit un stăpân disperat al cărui câine își smulsese o unghie.

„Am putut să-mi folosesc trusa de prim ajutor pentru a bandaja pernuța și patul unghiei, să încetinesc sângerarea și să pun un bandaj decent, ceea ce a însemnat că câinele a fost fericit să lase puțină greutate pe labă și că au putut ajunge acasă și la un medic veterinar pentru a o curăța corespunzător.”