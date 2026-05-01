Kate Middleton a surprins săptămâna aceasta printr-o alegere vestimentară neașteptată în timpul vizitei la organizația caritabilă IntoUniversity alături de Prințul William. Chiar în săptămâna în care cei doi au sărbătorit 15 ani de căsătorie, Prințesa de Wales a adoptat o combinație de culori extrem de populară în moda de stradă.

Reguli stricte si piese de rezistenta

Știi deja cât de atent este analizată garderoba ei la nivel mondial. Dar, spre deosebire de noi, ea are niște reguli foarte clare și nu prea copiază ce vede pe podiumuri. Poziția ei unică o obligă să țină cont de diplomație, caracter practic, decență și fotografie atunci când se îmbracă pentru un angajament regal. Preferă să se bazeze pe ceea ce cunoaște deja, în loc să bifeze tendințe trecătoare.

Să fim serioase, nu ne așteptăm să o vedem pe Prințesă într-o fustă trăsnită sau într-un pantof urât. A renunțat brusc la pantofii cu toc Sledge cu ceva timp în urmă.

O combinatie de culori neasteptata

De obicei o vedem în croieli slim-fit, rochii evazate și paltoane Alexander McQueen, completate invariabil de pantofi cu toc din piele întoarsă Gianvito Rossi și o coafură impecabilă. Numai că de data aceasta lucrurile au stat puțin diferit. Într-un material publicat recent de Vogue aflăm că Prințesa a dat aprobarea regală unei combinații adorate de pasionatele de street-style. Mai exact, a purtat un sacou albastru pal de primăvară peste un simplu tricou maro ciocolatiu.

Și sincer, această combinație e perfectă și pentru noi aici în România, mai ales acum când diminețile din București sau Cluj sunt încă răcoroase, dar la prânz soarele te obligă să renunți la straturile groase și să te bucuri de primăvară.

Detaliul ascuns si tendintele sezonului

Maro ciocolatiu a dominat sezonul trecut. Creatori precum Michael Kors, Victoria Beckham și Saint Laurent au mizat pe decadența acestei nuanțe, iar fanii modei au creat ținute complet maro pentru toamnă și iarnă. Te-ai fi gândit vreodată că un simplu tricou maro poate arăta la fel de rafinat ca unul negru?

Efectul a fost pe măsura așteptărilor.

Pe bune, combinația cu albastru deschis este mult mai interesantă și perfect adecvată pentru vremea însorită. Iar pentru a completa ținuta, Kate a adăugat un element esențial din moda de stradă (și foarte drag ei). Este vorba despre bijuterii personalizate. La gât a purtat un colier cu trei pandantive cu litere. Acestea reprezentau prima inițială a fiecăruia dintre cei trei copii ai săi, George, Charlotte și Louis.