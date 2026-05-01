Te-ai gândit vreodată cât de mult contează farmecul personal în deciziile care mișcă miliarde de dolari? Regele Charles al III-lea tocmai a demonstrat că diplomația subtilă funcționează perfect, obținând o victorie masivă pentru industria britanică în timpul vizitei sale de stat în SUA.

O mutare neașteptată la Casa Albă

Donald Trump a anunțat ridicarea tarifelor pentru whisky-ul scoțian. E drept că nimeni nu anticipa o rezolvare atât de rapidă a acestei dispute comerciale. Palatul Buckingham a reacționat imediat prin vocea unui purtător de cuvânt. „Regele a fost informat despre gestul cald al președintelui Trump și transmite recunoștința sa sinceră pentru o decizie care va face o diferență importantă pentru industria britanică a whisky-ului și pentru mijloacele de trai pe care le susține”, a transmis oficialul.

Și lucrurile nu s-au oprit la un simplu mesaj diplomatic. „Majestatea Sa va ridica un pahar în cinstea atenției și ospitalității generoase a președintelui, la plecarea din SUA, după o vizită de stat extrem de plăcută pentru ambele lor majestăți în acest an aniversar special.”

Cifrele uriașe din spatele negocierilor

Cifrele vorbesc de la sine.

Până la urmă, taxele anterioare, inclusiv o prelevare de 25 la sută impusă între 2019 și 2022, au costat industria peste 600 de milioane de lire sterline. Iar tarifele actuale de 10 la sută scurg aproximativ 3 milioane de lire sterline pe săptămână din exporturi pierdute.

Aceste decizii comerciale luate peste ocean ne arată exact cum funcționează lanțurile globale. Când taxele de import se modifică la Washington sau la Londra, efectul de domino ajunge inevitabil și la noi, influențând pana la urma prețurile pe care le plătim pentru băuturile fine de import pe rafturile din Mega Image sau Carrefour.

Într-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, aflăm direct de la Mark Kent, directorul executiv al Scotch Whisky Association, cât de mare e ușurarea. „Acest acord este un impuls vizibil pentru industria whisky-ului scoțian pe cea mai valoroasă piață de export a noastră. Distilatorii pot respira puțin mai ușor într-o perioadă de presiune semnificativă asupra sectorului”, a declarat el. Apoi a adăugat plin de speranță: „Suntem extrem de recunoscători pentru eforturile susținute de pe ambele maluri ale Atlanticului. Timp de luni de zile, mulți au lucrat neobosit pentru a readuce comerțul cu tarif zero la zero pentru whisky și bourbon.”

Farmec regal și influență directă

Cum s-a ajuns totuși la acest rezultat? Președintele american a recunoscut deschis că influența cuplului regal l-a convins. „Oamenii au vrut să facă asta de mult timp”, a explicat el. Apoi a completat că Regele și Regina „m-au făcut să fac ceva ce nimeni altcineva nu a putut face”.

Mai târziu, liderul american a întărit ideea pe platforma sa Truth Social. „În onoarea Regelui și Reginei Regatului Unit… voi elimina Tarifele și Restricțiile pentru Whisky… Regele și Regina m-au făcut să fac ceva ce nimeni altcineva nu a putut face, aproape fără măcar să ceară!”, a scris el pe rețeaua socială.

Dar stai puțin, victoria e revendicată și la nivel politic britanic. Secretarul pentru Afaceri și Comerț, Peter Kyle, a descris mutarea drept „vești grozave” pentru o industrie care aduce exporturi de aproape 1 miliard de lire sterline. „Am pledat pentru tarife mai mici la exporturile cheie, cum ar fi whisky-ul, pentru a proteja locurile de muncă vitale și mărcile britanice iconice, consolidând în același timp relația noastră cu SUA”, a precizat ministrul.

Vizita a tăiat pur și simplu zgomotul tensiunilor politice (cunoscute deja între Casa Albă și Downing Street). Trump l-a numit pe suveran „fantastic”, ba chiar a fost fotografiat atingându-i afectuos genunchiul în timpul întâlnirii.