Te-ai gândit vreodată că geanta aceea de brand pe care o vânezi online ar putea fi un fals? Ei bine, cifrele dintr-o nouă analiză arată că riscul este mai mare ca niciodată, iar criza globală a produselor contrafăcute, evaluată la miliarde de dolari, a atins o „viteză critică”. Compania de autentificare Entrupy a procesat produse în valoare de 3,7 miliarde de dolari doar în 2025, descoperind că 8,1% dintre articolele de lux verificate nu au putut fi autentificate.

Regele incontestabil al falsurilor: Louis Vuitton

Iar când vine vorba de popularitate, atât pentru cumpărători, cât și pentru falsificatori, un nume domină detașat. „Louis Vuitton rămâne cel mai autentificat brand la nivel global; diferența dintre primul și al doilea loc este uluitoare”, se arată în raport. Popularitatea sa uriașă îl transformă, din păcate, și într-o țintă principală.

Cifrele vorbesc de la sine.

„În 2025, Louis Vuitton a fost autentificat de peste două ori mai des decât Gucci, brandul de pe locul doi, cu o creștere de 35% a solicitărilor de la an la an”. Chiar dacă rata sa de falsificare nu este cea mai mare de pe piață, volumul imens de produse îl face extrem de expus. „Amploarea schimbă totul. Chiar și cu o rată moderată de falsuri în comparație cu branduri precum Goyard (aproximativ 18,9%), volumul pur înseamnă că reprezintă cea mai mare expunere la contrafacere de pe piață”. Doar pentru modelul Monogram de la Louis Vuitton, valoarea falsurilor detectate a fost de 37 de milioane de dolari.

De la Chanel la Prada. De ce materialul contează enorm

Dar stai puțin, nu toate brandurile de lux sunt la fel de vulnerabile. Exclusivitatea pare să fie un scut eficient. Chanel, de exemplu, a reprezentat o valoare scanată de aproximativ 959 de milioane de dolari, dar cu o rată de falsificare relativ mică. Explicația? „Spre deosebire de brandurile pline de logo-uri sau mai accesibile, exclusivitatea Chanel funcționează în favoarea sa. Acest lucru menține valoarea ridicată și pătrunderea falsurilor comparativ scăzută”.

O analiză recentă publicată de Wwd scoate la iveală că materialele simple și populare sunt cele mai riscante. Iar asta ar trebui să ne pună pe gânduri și pe noi, cele care scrolăm pe diverse platforme online în căutarea unei oferte bune. O geantă Prada din nylon, de exemplu, este o țintă mult mai ușoară pentru falsificatori. „Gențile din nylon sunt mai ușor de replicat decât cele din piele. Pe măsură ce siluetele din nylon de la Prada au crescut în popularitate, au urmat și falsificatorii”. „economia falsurilor este fluidă; când un brand devine mai greu de falsificat, altul devine noua obsesie”.

Adidașii și hainele. Aici este riscul cel mai mare

Dacă gențile de lux par o zonă riscantă, situația este și mai alarmantă în alte categorii. Încălțămintea sport are o rată de falsificare mai mare, de aproximativ 11,1%. Aici, „adidașii sunt o piață în care câștigătorul ia totul”, iar acel câștigător este Nike. „Nike domină, la fel și falsurile Nike”, reprezentând peste 80% din volumul de autentificări. Când vine vorba de adidași de lux, cifrele sunt, pe bune, uluitoare: încălțămintea Louis Vuitton a înregistrat o rată de falsuri de 54,1%, urmată de Dior cu 42,5%.

Însă frontiera cu cel mai mare risc este, de departe, îmbrăcămintea.

Aproape una din trei piese vestimentare verificate (mai exact 37,5%) nu a putut fi autentificată. Brandurile care se bazează pe produse simple, foarte populare și cu branding minimalist sunt cele mai expuse. De exemplu, Fear of God Essentials (un brand extrem de popular în rândul tinerilor) a înregistrat o rată de articole neidentificate de 95,75%. Este urmat de BAPE (85%) și Sp5der (61%). La polul opus, branduri cu o distribuție mai controlată, precum Supreme și Off-White, au rate de contrafacere mare mai mici.

O economie a falsurilor care se adaptează constant

Vidyuth Srinivasan, co-fondatorul și CEO-ul Entrupy, avertizează că viteza cu care apar falsurile a compromis chiar și lanțurile de aprovizionare considerate sigure. „Pe măsură ce am avansat în an, am observat tendința ca producția de falsuri să fie la un pas de orice produs fizic care avea cerere”, a spus el. „Viteza ciclului de contrafacere a creat și mai multă neîncredere atât pe piețele neorganizate, cât și pe cele reglementate”.

Si, ca o dovadă a cât de localizată poate fi problema, raportul a identificat chiar și statul cu cele mai multe falsuri din SUA. „Arizona, cel mai fals stat”, se arată în raport. „Aproape fiecare articol de îmbrăcăminte trimis pentru autentificare în Arizona se dovedește a fi un fals, ceea ce îl face piața cu cel mai mare risc din țară pentru îmbrăcăminte”.