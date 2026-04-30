Dacă ai în dulap o pereche de blugi Agolde, știi deja despre ce vorbim. Brandul din Los Angeles a devenit sinonim cu denimul premium, cu acele siluete inspirate din anii ’90 care ne-au cucerit pe toate. Numai că acum, Agolde vrea să cucerească și restul garderobei tale. Și, judecând după cifre, este pe cale să reușească.

De la blugii perfecți la garderoba completă

Povestea Agolde nu mai este doar despre denim. O mișcare îndrăzneață, dar care pare să dea roade. Amy Williams, CEO-ul companiei, pune lucrurile în perspectivă. „fireste ne-am lansat cu denim,” spune ea. „Dar în acest moment, am evoluat mai mult într-un brand de colecții contemporane.”

Această schimbare nu e doar o declarație de intenție, ci o realitate de business. Aproximativ 40% din veniturile Agolde provin acum din piese ready-to-wear, de la tricotaje și jachete, la cămăși și articole din piele vegană. Deși brandul a avut mereu în ofertă piese de bază, precum tricouri, extinderea oficială a început în 2026, iar de atunci a crescut exponențial, ajungând să reprezinte aproape jumătate din afacere.

Secretul unei expansiuni autentice

Dar cum reușești să faci o astfel de tranziție fără să-ți pierzi identitatea? Până la urmă, multe branduri de denim au încercat și nu toate au reușit. Într-o analiză publicată recent de Vogue, Kristen Classi-Zummo, consilier în industria de îmbrăcăminte la Circana, explică rețeta succesului. „Denimul este una dintre cele mai naturale rampe de lansare în industria de îmbrăcăminte,” afirmă ea. „Este fundația în jurul căreia consumatorii își construiesc ținutele.”

Secretul, spune Classi-Zummo, este ca noile categorii să pară o extensie naturală, nu o deviere de la ADN-ul brandului. „Când fundația rămâne intactă, expansiunea se simte autentică pentru consumator – și asta este ceea ce determină achizițiile repetate în diverse categorii.” Iar pentru Amy Williams, exact asta a fost miza: construirea unui univers complet al brandului. „Cred că la orice brand grozav, închizi ochii și vezi un ADN foarte clar.”

Iar când un brand reușește asta, se transformă. „Un brand exclusiv de denim este o oprire de categorie – un brand care poate îmbrăca un consumator din cap până în picioare devine o destinație,” adaugă Classi-Zummo.

Mai mult decât un magazin, o experiență

Pentru a arăta această nouă viziune, Agolde a făcut pasul firesc: a deschis primul său magazin fizic pe Melrose Place în Los Angeles (cu un al doilea planificat în New York pentru 2027). Planul pe termen lung include 10-12 magazine în capitale ale modei precum Londra și Paris. „Cu propriile noastre magazine, putem arăta brandul în totalitatea sa,” explică Williams.

Și se pare că funcționează. Afacerea de e-commerce a brandului a crescut cu peste 35% de la an la an. Iar coșurile de cumpărături online arată diferit: clientele nu mai cumpără doar o pereche de blugi, ci combină denimul cu topuri, jachete și alte piese. Interesant este că și segmentul de vânzări en-gros a crescut cu peste 10%, semn că partenerii retail cred în noua direcție. „Nu căutăm să ne îndepărtăm de wholesale,” insistă Williams. „Este complementar.”

Și bărbații au intrat în joc

Poate cea mai mare surpriză este succesul liniei pentru bărbați. Lansată acum mai puțin de trei ani, categoria a explodat, cu vânzări în creștere cu un incredibil 359% față de anul precedent. Ideea a venit dintr-o sursă neașteptată: bărbații cumpărau piese din colecția de damă pentru că le plăceau croielile. A fost „un moment de revelație”, spune Williams.

Acum, brandul lucrează cu stiliști și atleți, iar impactul este imediat. „În ultimele săptămâni, câțiva jucători din NBA au purtat piesele noastre în drum spre vestiare, la fel și băieții de la Heated Rivalry,” povestește ea. „Vedem un impact direct al acestui lucru pe site-ul nostru.”

Privind spre viitor, Agolde se concentrează pe dezvoltarea colecțiilor ready-to-wear și pe angajarea primului designer dedicat liniei masculine, proiectând o creștere a veniturilor de două cifre pentru 2026. „Avem o afacere extrem de profitabilă, care nu se bazează pe reduceri,” subliniază Williams, menționând că doar 1% din produse au fost vândute la preț redus anul trecut. Chiar și în contextul global dificil, expansiunea continuă, dar cu atenție. „Lumea se află într-un loc atât de dificil în acest moment, așa că suntem foarte grijulii și metodici în privința locurilor în care ne extindem.”