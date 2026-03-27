Ajunsă la 50 de ani, Tara Reid, actrița supranumită cândva „Frumușica Americii”, a fost surprinsă recent de paparazzi în Los Angeles. Imaginile au stârnit un val de reacții, transformarea sa fizică, marcată de operații estetice și probleme de sănătate, fiind greu de ignorat.

De la „American Pie” la o imagine de nerecunoscut

La începutul anilor 2000, Tara Reid cucerea Hollywoodul cu rolul Vicky din celebra comedie „American Pie”. Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe ale generației sale, cu un farmec natural și o siluetă impecabilă care o făceau să strălucească pe covorul roșu. Toată lumea o adora. Numai că, în anii ce au urmat, deciziile luate i-au afectat negativ atât imaginea, cât și cariera.

Operația estetică pe care o regretă o viață

Din păcate, una dintre cele mai proaste decizii a fost să apeleze la chirurgia estetică. O operație de liposucție din 2006 a lăsat-o cu urme adânci, atât fizice, cât și emoționale. Chiar ea a mărturisit, în urmă cu câțiva ani, calvarul prin care a trecut. „Burta mi s-a umplut de riduri şi s-a lăsat după operaţia de liposucţie din 2006, pe care am s-o regret întreaga viaţă. Totuşi, nu pot să spun că nu îmi voi mai face operaţii estetice, fiindcă nu ştiu cum mă voi simţi peste câţiva ani”, povestea actrița.

V-ați fi imaginat că o singură intervenție poate schimba un destin în halul ăsta?

Impactul psihologic a fost devastator, după cum recunoaște chiar ea. „Durerile fizice şi sufleteşti pe care le-am avut după operaţia nereuşită au fost oribile. Doi ani de zile mă luptam să nu recunosc când mi se spunea ce corp urât am”, a mai spus Reid.

Lupta cu dependențele și anorexia

Dar problemele nu s-au oprit la bisturiu. Operațiile nereușite au fost doar o parte a provocărilor. Tara Reid a dus o luptă grea cu anorexia, dar și cu dependențele de alcool și droguri, factori care i-au influențat dramatic sănătatea fizică și pe cea mentală. Deși în imaginile recente încearcă să zâmbească și să pară relaxată în fața fotografilor, schimbările prin care a trecut sunt evidente pentru oricine.

O viață amoroasă tumultuoasă

Nici pe plan personal lucrurile nu au stat mai bine. De-a lungul anilor, Reid a avut o listă lungă de povești de dragoste care, până la urmă, nu au rezistat. Printre partenerii săi s-au numărat producătorul Carson Daly, afaceriștii Michael Axtmann, Michael Lillelund și Zahari Kehaiov, dar și muzicianul Erez Eisen. Iar aceste legături, deși numeroase, nu i-au oferit stabilitatea de care, poate, avea nevoie în viața personală.