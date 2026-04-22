Dylan Sprouse și Barbara Palvin au dat lovitura. La premiera mondială a filmului „The Devil Wears Prada 2”, cuplul a apărut pe covorul roșu în ținute complete de la Walmart, demonstrând că stilul nu are neapărat un preț piperat. Întregul look al supermodelului a costat sub 170 de dolari, o sumă infimă pentru un eveniment plin de creații Louis Vuitton, Givenchy și Schiaparelli.

O apariție neașteptată pe covorul roșu

Evenimentul a avut loc pe 20 aprilie 2026, la Lincoln Center, la doar câteva zile după un incident șocant pentru cuplu. Pe 17 aprilie, cei doi s-au confruntat cu un intrus în locuința lor de 2 milioane de dolari din Hollywood. Dylan Sprouse a fost cel care l-a imobilizat pe hoț, ținându-l sub amenințarea armei până la sosirea poliției. Și totuși, la scurt timp după acest eveniment traumatizant, actorul și soția sa au pășit impecabil pe covorul roșu, îmbrăcați din cap până-n picioare în haine accesibile.

Ținuta Barbarei Palvin, sub 170 de dolari

Barbara Palvin a ales o ținută descrisă perfect ca fiind la granița dintre „editorial chic” și „office siren”. Piesa centrală a fost un sacou bleumarin cu o croială ce sublinia talia, purtat descheiat, care costă doar 54 de dolari. Pe dedesubt, modelul a purtat o cămașă din bumbac 100% de 24 de dolari, cu un detaliu surprinzător la spate: un design inspirat de corset, cu șireturi. Dar piesa de rezistență a fost, fără îndoială, fusta cu franjuri de 39 de dolari, care amintește de stilul tradițional al fustelor de salsa. În picioare, a purtat o pereche de pantofi slingback cu imprimeu de șarpe, de 50 de dolari, care purtau logo-ul „The Devil Wears Prada 2” pe branțuri. O replică subtilă la celebra replică din film? „Imprimeu de animal? Pentru primăvară? Inovator.”

V-ați fi gândit vreodată că o ținută de covor roșu poate costa mai puțin decât o cină în oraș?

Costul total al outfitului ei a fost, așadar, de 167 de dolari. Hainele fac parte dintr-o colecție exclusivă, în ediție limitată, realizată de Walmart în colaborare cu filmul, prin brandul propriu Scoop.

Dylan Sprouse, elegant cu doar 98 de dolari

Iar soțul ei, Dylan Sprouse, a fost la fel de surprinzător. Actorul a purtat un costum negru din colecția Free Assembly, o linie vestimentară pentru Walmart creată de renumitul designer Brandon Maxwell. Sacoul cu o croială modernă, buzunare practice și manșete cu nasturi a costat 64 de dolari, în timp ce pantalonii asortați au avut un preț de doar 34 de dolari. O descriere a produsului sună perfect: „Închidere cu doi nasturi pentru a te îmbrăca elegant… și pentru a-ți menține portofelul în formă maximă.”

O lecție de stil, pe bune

Alegerea celor doi nu este complet întâmplătoare, e drept. Cuplul este imaginea campaniei de primăvară 2026 pentru brandul Free Assembly (cel purtat de Dylan). Numai că, dincolo de orice strategie de marketing, apariția lor a transmis un mesaj puternic într-o mare de opulență: nu trebuie să cheltuiești o avere pentru a arăta impecabil și a respecta codul vestimentar al unui eveniment de gală.

Până la urmă, stilul lor a fost revigorant și a demonstrat că și vedetele pot avea obiceiuri de cumpărături similare cu ale noastre. Colecțiile sunt deja disponibile pe site-ul Walmart, înainte de lansarea oficială a filmului „The Devil Wears Prada 2” pe 1 mai.