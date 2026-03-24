Zendaya a continuat la Paris turneul de promovare pentru noul său film, „The Drama”, care se va lansa pe 3 aprilie și în care joacă alături de Robert Pattinson. Actrița a pășit pe covorul roșu într-o rochie albă Louis Vuitton, tip coloană și cu spatele gol, accentuată de o fundă supradimensionată în spate care se transforma într-o trenă spectaculoasă. Întregul look statuar aducea aminte de o figurină de pe un tort de nuntă, dar în cel mai șic mod posibil.

Un look de mireasă… cu un motiv anume

Nu e prima oară când actrița alege albul. Pe parcursul acestei luni, Zendaya a purtat numeroase ținute albe pe covorul roșu, o strategie inteligentă pentru a face aluzie la tema nunții din filmul pe care îl promovează. Ba chiar a repurtat o rochie Vivienne Westwood pe care a purtat-o la Oscarurile din 2015. V-ați gândit vreodată că o rochie veche poate arăta atât de actual?

Zvonurile despre nunta cu Tom Holland

Iar aici lucrurile devin și mai interesante. Având în vedere recentele zvonuri conform cărora ea și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret, direcția stilistică a fost cât se poate de potrivită pentru o (presupusă) proaspătă mireasă. Până la urmă, e o coincidență mult prea mare, nu-i așa?

Eleganță minimalistă, nu de prințesă

Si totuși, deși tematica este nupțială, Zendaya și stilistul ei, Law Roach, au evitat rochiile de prințesă cu trene ample. Au păstrat o linie elegantă și minimalistă. Rochia Vuitton de la Paris, de exemplu, a mizat pe o formă curată și simplă, fiind completată de bijuterii cu diamante de la David Morris.

O alegere inteligentă.

Creația ei (semnată Louis Vuitton) a fost partenerul perfect pentru smokingul clasic negru cu papion purtat de Robert Pattinson, o creație Dior. La prima vedere, un cuplu perfect pe covorul roșu.

Dramatismul stă în detalii

Dar, hai să fim serioși, adevăratul spectacol a fost la spate. Dramatismul – la propriu și la figurat – a stat în spatele rochiei Vuitton. Cu un șliț înalt, spatele complet decupat și o fundă gigantică, designul este suficient de izbitor pentru ca orice mireasă din viața reală să întoarcă toate privirile în drumul spre altar.

Se spune că e important să ai o intrare spectaculoasă. Numai că, uneori, cele mai bune ținute sunt cele care impresionează la plecare.