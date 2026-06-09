Știi momentul ăla când te pregătești să ieși la o plimbare relaxată sau la un eveniment sportiv și te gândești că o simplă pereche de blugi e suficientă? Ei bine, Timothée Chalamet tocmai a ridicat ștacheta la un nivel complet diferit. Așezat în primul rând la meciurile echipei New York Knicks, alături de nume grele precum Ben Stiller sau Spike Lee, actorul a transformat marginea terenului de baschet într-un veritabil spectacol vizual, purtând ținute personalizate spectaculoase semnate de brandul Chrome Hearts.

Dincolo de simple haine sport

Miza aici nu este doar despre un actor faimos care poartă haine scumpe. De fapt, felul în care el abordează aceste apariții ne arată cum confortul absolut se poate îmbina perfect cu intenția stilistică. Gândește-te la modul în care o ținută asumată, chiar și într-un context super relaxat, îți poate schimba complet starea de spirit. Până la urmă, detaliile fac diferența între o simplă ieșire și o declarație de stil personal autentică.

Recomandări Kylie Jenner și Timothée Chalamet au schimbat ținutele pentru petrecerea Oscar 2026

Povestea de dragoste dintre actor și brandul rebel din Los Angeles nu a început ieri. Așa cum arată o analiză publicată recent de Vogue, Chalamet poartă creațiile familiei Stark încă din anul 2018 (perioada în care a devenit cunoscut pentru rolul din pelicula „Call Me By Your Name”). Împreună cu stilistul său, Taylor McNeill, a ales constant aceste piese pentru aparițiile stradale, dar și pe covorul roșu. De exemplu, la gala premiilor Oscar din 2026, el a atras toate privirile într-un costum alb strălucitor, cu rever ascuțit, completat de bijuterii fine. Asta ne demonstrează că loialitatea față de o estetică funcționează mult mai bine pentru o garderobă solidă decât goana continuă după haine noi.

O colaborare creativă reală

Și totuși, cum ajung aceste piese unice să prindă viață? Procesul este unul extrem de personal. Laurie Lynn Stark, președinte și co-proprietar al companiei, a explicat exact dinamica acestei relații profesionale care a atras atenția pasionaților de modă.

„Timothée este ca o muză. Vine, lucrează îndeaproape cu noi la ținute, își face probele. Este o persoană uimitoare cu care să lucrezi; știe exact ce vrea, dar este la fel de dispus să se implice cu noi și să colaboreze. Fiii mei [designerii Kristian și Jack Stark] au o relație specială cu el, iar aceasta a crescut pe măsură ce am continuat să îl îmbrăcăm.” – Laurie Lynn Stark, președinte Chrome Hearts

Rezultatele sunt absolut fascinante. Pentru meciul din mai 2025 împotriva celor de la Boston Celtics, el a îmbrăcat un trening din velur realizat la comandă, asortat cu bocanci Timberland decorați cu faimoasele cruci ale brandului. Nu s-a oprit aici. De-a lungul timpului, a fost văzut purtând blugi vintage cu aplicații, șepci cu logo, o jachetă bomber extrem de stilizată și chiar încălțări Ugg personalizate cu aceleași detalii. Iar pentru partida tensionată contra San Antonio Spurs din 8 iunie, a optat pentru un trening din piele portocalie cu detalii albe și inițialele T.C. Laurie Lynn Stark a mărturisit că echipa lucrează la mai multe ținute simultan cu el, iar ei nici măcar nu știu exact ce va alege să poarte până când nu îl văd apărând pe marginea terenului.

Recomandări Timothée Chalamet a purtat cizme mini Ugg la un meci de baschet. O alegere vestimentară neconvențională.

Secretul asortării în cuplu

Dincolo de asta, actorul își coordonează discret aparițiile cu iubita lui, antreprenoarea Kylie Jenner. De altfel, treningul din piele portocalie a fost o continuare stilistică a ținutelor asortate pe care cei doi le-au purtat anterior la premiera filmului Marty Supreme, unde amândoi au optat pentru piese din piele în nuanța mingilor de ping-pong.

Lucrurile sunt clare.

„Îmi place cum și-a integrat garderoba cu a ei. Și el chiar se gândește la modul în care compune un look: cizmele, șosetele, va alege un inel, totul.” – Laurie Lynn Stark, președinte Chrome Hearts

Dar politică brandului este una atipică pentru industria actuală. Reprezentanții companiei au subliniat că nu aleg ambasadori de imagine clasici, ci preferă ca oamenii să fie implicați activ, formând astfel relații mult mai naturale și mai durabile.

Recomandări Timothée Chalamet anunță revenirea sneakerșilor care au vândut 22 de milioane de perechi

Echipa New York Knicks continuă lupta pentru a câștiga primul lor campionat din ultimii 53 de ani, un parcurs istoric care ține fanii cu sufletul la gură. Așteptăm să descoperim cu ce ținute ne va mai surprinde actorul pe marginea terenului până la finalul sezonului. Până atunci, exemplul lui ne oferă o lecție practică despre cum să ne punem amprenta personală pe cele mai banale piese din dulap.