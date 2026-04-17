Rosé, membra trupei Blackpink, a fost una dintre vedetele serii la gala Tiffany & Co. Blue Book din New York, un eveniment exclusivist desfășurat la Park Avenue Armory. Artista a purtat un colier spectaculos cu safire roz de 6,18 carate și diamante, o piesă unică din colecția de înaltă bijuterie a brandului. Apariția ei vine la scurt timp după ce a participat la festivalul Coachella.

De la Coachella la Upper East Side

Trecerea de la atmosfera boemă a festivalului la eleganța unei gale din Manhattan a fost una rapidă pentru artistă. Proaspăt întoarsă de la Coachella, unde s-a bucurat de concerte, Rosé a povestit despre experiența din deșert. „Sabrina [Carpenter] a fost primul spectacol la care am fost să-l urmărim și a dat tonul pentru întregul weekend. A fost literalmente o nebunie. Dacă m-ați întreba dacă am vreo notă, nicio notă. A fost perfect și am fost atât de entuziasmați; eu și prietenii mei i-am cântat melodiile până la patru dimineața… poate șase!”

Și nu s-a oprit aici. Artista a profitat din plin de festival. „Restul spectacolelor au fost uimitoare. Am fost la Sombr, Justin Bieber, The Strokes, PinkPantheress, Bigbang. Fiecare scenă a fost atât de distractivă. Și da, s-ar putea să-mi fi pierdut vocea.”

Gala a reprezentat o schimbare totală de registru. „Evenimentul Tiffany este o modalitate perfectă de a încheia această călătorie din deșert,” a mărturisit ea. V-ați fi imaginat o tranziție mai rapidă?

O zi în lumea diamantelor

Înainte de evenimentul de seară, Rosé a vizitat magazinul emblematic Tiffany de pe 5th Avenue pentru a admira noile piese. Această incursiune în lumea bijuteriilor de lux i-a priit, mai ales că stilul ei personal evoluează constant. „Cu cât mă implic mai mult în modă și în a mă îmbrăca, cred că gravitez spre piese clasice și atemporale,” a declarat cântăreața.

Până la urmă, pare că a găsit în brandul de bijuterii un partener pe termen lung pentru stilul ei. „Este atât de distractiv să explorez toate tipurile diferite de design pe care le au și să descopăr bijuteriile care mă inspiră cel mai mult. Tiffany’s are ceva pentru toată lumea și am observat că au ceva pentru toate personalitățile și interesele diferite pe care le-am avut de-a lungul anilor.”

O apariție de Cenușăreasă

Pentru gala Blue Book (colecția de top a brandului), Rosé a ales o ținută memorabilă: un top delicat din dantelă albă și o fustă amplă de bal, o creație din colecția Khaite de toamnă 2026. Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare. „Am ales rochia albă delicată pentru că a ajutat safirele roz să strălucească,” a explicat ea.

Bijuteriile au fost, pe bune, piesa de rezistență.

Dar colierul din colecția Blue Book 2026 a fost cel care a atras toate privirile. Realizat din platină și aur galben de 18 carate, acesta este împodobit cu șase safire roz tăiate în formă de pernă, care însumează 6,18 carate, alături de diamante. „Am ajuns să port colierul, inelul și cerceii cu safir roz și diamante. S-a potrivit atât de frumos în jurul decolteului. Safirele roz sunt incredibil de superbe, ce privilegiu este că am ajuns să le purtăm.”

Ce urmează pentru superstar?

După o perioadă atât de aglomerată, Rosé pare pregătită să ia o pauză pentru a se concentra pe următoarea etapă a carierei sale muzicale. Artista a lăsat de înțeles că urmează o perioadă de explorare creativă, departe de agitația scenei.

„Am mult timp pentru mine să fiu creativă,” a spus ea. „Așa că în următoarele săptămâni, sunt entuziasmată să explorez o mulțime de lucruri, să fiu inspirată și să văd ce iese din toate acestea.”