Ai stat vreodată să te gândești câtă muncă se ascunde în spatele unei singure apariții pe covorul roșu? Luni seara, la Metropolitan Museum of Art din New York City, Anne Hathaway ne-a demonstrat că moda transcende hainele și devine o pânză vie. Actrița a strălucit la Met Gala 2026 într-o combinație absolut spectaculoasă, asortând o rochie Michael Kors pictată manual cu o pereche de sandale Roger Vivier care pur și simplu au furat privirile.

O capodoperă purtată pe covorul roșu

Rochia aleasă pentru această seară nu a fost o simplă piesă vestimentară. Vorbim despre o creație personalizată din colecția Michael Kors, realizată din mikado de mătase și lână neagră. Designul fără bretele și fusta în cascadă au oferit o bază perfectă pentru ceva cu totul special. Mai exact, un decolteu din pânză adânc și motive pictate manual, unicat, realizate de artistul Peter McGough.

Iar povestea din spatele acestei colaborări este de-a dreptul fascinantă. Pe covorul roșu, Kors a dezvăluit că McGough i-a fost coleg de școală și l-a chemat special pe artist pentru a picta manual rochia actriței. Pictura de pe spatele fustei a fost inspirată de Eirene, zeița greacă a păcii, dar și de porumbei, care simbolizează la rândul lor pacea.

„Trebuie să spun că, după multe, multe ediții Met Gala, ador această expoziție. Am fost întotdeauna foarte inspirat de artă… Am fost un om de modă care a iubit arta”, a declarat creatorul de modă.

Detaliile care fac diferența la fiecare pas

Deși fusta lungă și fluidă a ascuns încălțămintea în anumite unghiuri, actrița a purtat sandalele cu platformă Roger Vivier Viv’ Choc dintr-un satin negru lucios. Să fim serioase, o pereche de pantofi buni chiar îți schimbă postura. Sandalele se remarcă printr-o platformă înfrumusețată cu cristale care înconjoară toată partea din față a pantofului. Aceste bijuterii cu vârf deschis au un toc înalt acoperit, care măsoară aproximativ 4.7 inci.

O curea pe gleznă cu o mini cataramă Viv’ Choc fixează piciorul, în timp ce o baretă lată se înfășoară peste partea din față, creând un efect asemănător unui peep-toe. Cum scrie Wwd într-un material publicat la scurt timp după eveniment, sandalele sunt confecționate din satin din amestec de mătase cu detalii din piele întoarsă și prezintă o inimă emblematică pe branț. E drept că luxul stă adesea în aceste mici secrete pe care doar cea care le poartă le cunoaște pe deplin.

„Am fost foarte inspirați, ei bine, pentru că ea este zeița păcii”, a explicat designerul alegerea tematicii. „Am colaborat cu toții împreună și există o „Odă la o urnă grecească” de [John] Keats, iar [Anne] este urna mea grecească”, a completat Kors.

O istorie de neuitat și un succes răsunător

Dar prezența ei la acest eveniment anual care strânge fonduri pentru Costume Institute nu este o noutate. Actrița are o istorie bogată aici, debutând în 2009 într-o rochie balon Marc Jacobs pentru gala „The Model as Muse”. A revenit în 2010 într-o rochie de bal Valentino, apoi a purtat o creație transparentă Valentino la tema „Punk: Chaos to Couture” din 2013. Au urmat un costum din două piese Calvin Klein în 2014, o rochie cu glugă din lame auriu Ralph Lauren în 2015 și o rochie amplă Valentino în 2018.

Numai că surprizele nu s-au oprit acolo. După o absență de cinci ani, Hathaway a revenit la Met Gala în 2023 (într-o rochie Versace împânzită cu ace de siguranță aurii, un omagiu adus lui Gianni Versace și Karl Lagerfeld), participând și la evenimentul din 2025 cu un look personalizat Carolina Herrera.

Cifrele vorbesc de la sine.

În prezent, câștigătoarea premiului Oscar tocmai a încheiat un turneu mondial de presă pentru „The Devil Wears Prada 2”, film care a inclus chiar o scenă inspirată de Met Gala. Continuarea a dominat box office-ul în weekendul de deschidere, generând 233.6 milioane de dolari la nivel global.

Gala Met 2026 s-a desfășurat sub tema „Costume Art”, celebrând moda ca formă de artă, cu un cod vestimentar intitulat „Fashion Is Art”. Evenimentul a fost coprezidat de Beyoncé Knowles-Carter, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour, în timp ce Jeff Bezos și Lauren Sanchéz-Bezos au ocupat rolul de președinți onorifici.