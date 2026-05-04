Emma Chamberlain nu este deloc o incepatoare Met Gala, iar editia din 2026 a demonstrat asta din plin. Pentru a sasea oara, ea a participat si a bifat din nou rolul de corespondent special pe covorul rosu, purtand o rochie Mugler pictata manual care pur si simplu a oprit timpul in loc.

O abordare complet diferita inainte de covorul rosu

Poate te-ai gandi ca inainte de un asemenea eveniment urias, vedetele bifeaza absolut fiecare petrecere exclusivista din oras. V-ati gandit vreodata la cata energie consuma un astfel de maraton monden? Ei bine, Emma a ales alt drum anul acesta, invatand o lectie pretioasa despre self-care. A renuntat la zecile de petreceri pre-Met si a stat in casa cu doua zile inainte de marele eveniment.

„O iau cu adevărat în serios într-un mod în care simt că nu am făcut-o în trecut”, a declarat ea cu sinceritate.

Si sa fim seriosi, e absolut normal sa ai nevoie de limite sanatoase, mai ales cand urmeaza sa fii in centrul atentiei globale.

„Vreau doar să fiu cât mai liniștită posibil și să mă odihnesc”, a mai spus tanara.

Era nevoie de toata aceasta pregatire mentala si fizica. De ce? Pentru ca a urmat o noapte in care a intervievat cele mai mari staruri ale lumii pentru transmisiunea live a evenimentului.

Cum s-a nascut o rochie cat o opera de arta

Pentru editia din 2026, a carei tema a fost extrem de sugestiva, „Fashion is Art”, Emma a purtat o creatie custom Mugler semnata de Miguel Castro Freitas. Iar povestea din spatele ei este absolut fascinanta. Ea si stilistul ei, Jared Ellner, l-au cunoscut pe directorul de creatie la Saptamana Modei de la Paris, chiar in ajunul primei sale prezentari pentru colectia primavara/vara 2026. Dupa ce au povestit mai bine de o ora la un cocktail, asa cum reiese dintr-un interviu publicat recent de Vogue, cei trei au devenit rapid prieteni.

Atunci cand au aflat dress code-ul, totul a capatat sens.

„Sunt cineva care chiar crede că moda este artă”, a explicat Emma.

Si de aici a pornit magia. Inspiratia a venit direct din familia ei si din dragostea ei de o viata pentru frumos.

„Tatăl meu este pictor în ulei și pictor în acuarelă, iar eu am crescut într-o casă foarte creativă, cu picturi peste tot prin casă”, a povestit ea cu multa emotie in glas.

Pentru ea, picturile si vopseaua in sine aduc multa nostalgie si confort. Impreuna cu Ellner, a vrut ca rochia sa se simta ca un tablou real, integrand texturi si culori din operele ei favorite.

„Există un fel de senzație de acuarelă și iubesc pictura în acuarelă”, a detaliat ea. „Dar apoi există și o subtonalitate înfiorătoare, un fel de prevestire rea a rochiei, precum modul în care se mișcă. Și acesta este foarte mult gustul meu în artă.”

Detaliile care transforma moda in emotie pura

Procesul de design a fost unul extrem de intens. Emma si Jared au trimis referinte artistice (inclusiv lucrari semnate de Van Gogh si Munch) catre Freitas si intreaga echipa Mugler. A urmat apoi o conversatie telefonica de trei ore in care au discutat toate ideile. Pe bune, chiar au stat sa analizeze fiecare detaliu in parte. Ellner a selectat si piese de arhiva Mugler ca influente clare, printre care o faimoasa rochie fluture din anul 1997.

Cand Freitas le-a trimis prima schita, echipa a fost in extaz. Nu au avut practic nicio nota de adaugat.

Rezultatul final este o rochie uluitoare, proiectata de Freitas si pictata efectiv manual de artista Anna Deller-Yee. O creatie care transforma corpul Emmei intr-o panza.

„Chiar sunt o persoană care se bucură cel mai mult de modă atunci când ajung să fiu o pânză complet goală”, a marturisit ea.

Numai ca lucrurile puteau arata si mai dramatic in privinta machiajului si parului.

„Am avut niște idei mari și curajoase despre ce aș face”, a recunoscut ea, luand in calcul la un moment dat chiar sa se vopseasca bruneta.

Dar pana la urma, a ales sa ramana fidela propriei identitati, reflectand perfect mesajul de a fi tu insati.

„rochia a fost făcută foarte mult pentru mine așa cum sunt”, a punctat ea ferm.

Cifrele si tendintele vin si pleaca, dar autenticitatea ramane.

„Îmi place că arăt ca mine în această rochie.”

Evenimentul de anul acesta, care a marcat deschiderea expozitiei „Costume Art”, a fost coprezidat de nume uriase precum Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams si Anna Wintour.