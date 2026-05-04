Ashley Graham a furat din nou toate privirile pe covorul roșu de la Met Gala 2026. După ce anul trecut a oprit timpul în loc într-un costum cu croială masculină de la Boss, de data aceasta modelul a ales o direcție complet diferită pentru a prezenta transmisiunea live a serii.

Arta de a purta o a doua piele

Tema expoziției din acest an este „Costume Art” și se concentrează pe modul în care arta a descris hainele și corpul uman de-a lungul timpului. Aceasta este, de altfel, prima expoziție din noile galerii permanente ale Costume Institute de la The Met. Și pentru că vorbim despre celebrarea formelor feminine, cine altcineva ar fi putut să o îmbrace pe Ashley dacă nu creatoarea grecoaică Dimitra Petsa de la brandul Di Petsa?

Rezultatul este absolut hipnotizant.

Cum a fost creata rochia spectaculoasa

Dar stai puțin, că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par la prima vedere. Așa cum am aflat dintr-un material detaliat publicat recent de Vogue, echipa a luat extrem de în serios conceptul de „a doua piele”. Punctul de plecare a fost rochia „Serpent Skin” din colecția de toamnă 2026 a designerului. Numai că, pentru a obține acel efect perfect mulat, întreaga rochie a fost cusută manual direct pe corpul modelului. Da, ai citit bine, chiar pe ea!

Vorbim despre o rochie iluzie din plasă nude, cu o tehnică de drapaj inspirată de pielea de șarpe, care imită perfect solzii unei reptile. Brandul Di Petsa este deja celebru pentru acele „rochii cu aspect umed” care se mulează pe corp exact în locurile potrivite. Iar această celebrare a formelor naturale, fără filtre, rezonează profund și cu femeile din România, care învață tot mai mult să își iubească propriul corp exact așa cum este, renunțând treptat la standardele nerealiste impuse atâta timp.

Detaliul bizar care a atras atentia

Te-ai gândit vreodată cum poți transforma o ținută deja extravagantă într-o adevărată operă de artă? Ashley a stilizat acest look cu o mișcare complet neașteptată. Ea a apărut cu mâinile scufundate în crom argintiu. Acest detaliu a fost gândit ca un omagiu adus artiștilor care și-au dedicat neobosit viețile și mâinile pentru a crea sculpturile superbe aflate în interiorul muzeului. O alegere extrem de curajoasă pentru un eveniment co-prezidat în 2026 de nume uriașe precum Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour.

Un moment istoric pentru designer

Seara nu a fost una oarecare nici pentru Dimitra Petsa. Dincolo de faptul că Ashley a purtat creația ei în fața tuturor celor care urmăreau transmisiunea de acasă, aceasta a marcat prima dată când o piesă Di Petsa a ajuns la cea mai mare noapte a modei. Creatoarea nu și-a ascuns entuziasmul legat de acest parteneriat inedit.

„Am admirat-o mereu pe Ashley pentru intelectul și frumusețea ei și a fost un vis să o îmbrac pentru un moment atât de important”, a declarat Petsa. „Pentru mine, este prima mea Met Gala.”

Și chiar a fost un debut care va rămâne în arhive. Într-o industrie care încă încearcă să își definească limitele, o rochie cusută manual pe corpul unui model care promovează autenticitatea demonstrează că moda înseamnă, înainte de toate, o declarație curajoasă de asumare personală.