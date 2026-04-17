Uber Eats introduce o funcționalitate complet nouă, o premieră în industria livrărilor la cerere. Începând de vineri, clienții vor putea returna produsele cumpărate de la mii de retaileri direct prin aplicație, fără să mai fie nevoiți să plece de acasă. Practic, un curier va veni să ridice coletul direct de la ușa utilizatorului.

Cum funcționează noul serviciu

Procesul este, la prima vedere, destul de simplu. Utilizatorii trebuie doar să acceseze istoricul comenzilor din aplicația Uber Eats și să apese opțiunea „Returnează un articol”. Apoi, selectează produsul pe care doresc să-l trimită înapoi și menționează motivul returului.

E drept că există o condiție. Articolul trebuie să fie eligibil pentru retur și să respecte politica magazinului partener. Odată ce aceste aspecte sunt confirmate, clientul apasă pe butonul „Returnează cu un curier” pentru a finaliza procesul. Hai să vedem, pe bune, ce spun și oficialii companiei.

O problemă majoră a retailului, rezolvată

Măsura vine să rezolve o problemă cu care se confruntă nu de puține ori clienții magazinelor online. Iar Rohan Mathew, engineering lead la Uber Eats, a explicat viziunea companiei. „Retururile reprezintă una dintre cele mai mari probleme din retail, iar noi le reimaginăm în felul în care doar Uber o poate face. Acum, cu o singură atingere, poți trimite un articol înapoi și poți primi o rambursare fără să pleci vreodată de acasă. Fie că te gândești la culoarea potrivită a vopselei în mijlocul unui proiect sau te răzgândești în privința unei noi perechi de căști wireless, poți face cumpărături cu încredere pe Uber Eats, știind că retururile sunt simple, rapide și convenabile.”

Costuri și rambursări instante

Dar cât costă toată distracția asta? Taxele de retur sunt calculate în funcție de timpul și distanța parcursă de curier. Vestea bună este că, odată ce curierul a preluat articolul, Uber Eats procesează instantaneu rambursarea banilor către client.

În schimb, dacă un client preferă să returneze personal produsul, are în continuare opțiunea de a merge direct la magazin, fără niciun cost suplimentar.

Ce magazine sunt incluse în program

La lansarea inițială, serviciul de retururi prin curier va fi disponibil pentru mii de locații din Statele Unite. Printre partenerii anunțați se numără retaileri cunoscuți precum Best Buy, Dick’s Sporting Goods, Pet Food Express, PacSun și Petco. Compania a anunțat deja că are în plan extinderea listei de parteneri.

Si, pe lângă această noutate, Uber Courier oferă și funcția „Send Items” (o facilitate care permite trimiterea a până la cinci colete preplătite și sigilate la oficiul poștal, UPS sau FedEx). Această mișcare strategică vine într-un moment de creștere accelerată pentru companie, raportul financiar pentru trimestrul al patrulea arătând că încasările brute din livrări pe Uber Eats au crescut cu 26% de la an la an, depășind pentru prima dată o rată anuală de 100 de miliarde de dolari.