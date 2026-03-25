Actrița australiană Elizabeth Debicki, cunoscută publicului larg pentru interpretarea Prințesei Diana în serialul „The Crown”, a uimit pe covorul roșu la o cină de gală recentă din Londra. Într-o mișcare stilistică îndrăzneață, actrița în vârstă de 35 de ani a apărut într-o rochie Schiaparelli complet diferită de imaginea sobră cu care ne-a obișnuit (un rol care i-a adus faimă internațională).

O apariție total neașteptată

Prezentă la cina de gală pentru expoziția „Schiaparelli: Fashion Becomes Art” de la muzeul V&A din South Kensington, Elizabeth a ales o rochie iluzie „nud” în nuanțe de maro și bej. Designul cu guler înalt și fără mâneci avea un imprimeu care îi sculpta silueta. Și-a completat ținuta cu o pereche de pantofi cu toc mic și vârf ascuțit, model slingback. Singurele elemente care aminteau vag de personajul care a consacrat-o au fost cerceii statement din aur, foarte specifici anilor ’80, și coafura sa blondă, prinsă într-un coc voluminos.

Numai că, dincolo de aceste detalii, look-ul a fost o ruptură totală de imaginea „Shy Di”.

Mesajul din spatele ținutei

Dar ce se ascunde, de fapt, în spatele acestei alegeri vestimentare atât de îndrăznețe? Am apelat la un psiholog pentru a decoda mesajul transmis de actriță. Joanna Konstantopoulou, psiholog practician înregistrat HCPC în Londra, cu peste 17 ani de experiență clinică, consideră că este o reintroducere calculată în ochii publicului.

„O ținută mai revelatoare sau neașteptată poate reflecta uneori o schimbare în modul în care un actor revine în atenția publicului. După ce ai fost asociat îndeaproape cu un rol precum cel al Prințesei Diana, ar fi destul de natural să creezi o oarecare distanță față de acea imagine și să permiți unei prezențe diferite să iasă la iveală”, a explicat Konstantopoulou.

O distanțare calculată de Diana

Iar această schimbare de imagine pare să fie orice, numai întâmplătoare nu. Expertul subliniază că astfel de alegeri pot influența rapid percepția publicului. „Îmbrăcămintea poate influența destul de rapid modul în care cineva este perceput de public. Un astfel de look poate sugera o îndepărtare de ceva mai reținut către o imagine mai largă, mai puțin definită, sau pur și simplu dorința de a nu rămâne identificat cu un anumit rol.”

Să fim serioși, pentru actorii de acest calibru, nimic nu e lăsat la voia sorții.

„Pentru actorii care lucrează la acest nivel, aceste schimbări sunt rareori accidentale. Ele tind să se întâmple în momente în care ceva se schimbă, fie în modul în care sunt văzuți, fie în direcția în care se îndreaptă”, a continuat Joanna.

Ce urmează pentru actriță?

Deși a jucat și în producții precum „The Night Manager”, numele lui Elizabeth Debicki este încă sinonim cu serialul Netflix. În prezent, actrița este ambasador Dior și a apărut în filmul „Wicker”, lansat în ianuarie, însă următoarea sa mișcare profesională rămâne un mister. Totuși, psihologul ne îndeamnă să nu tragem concluzii pripite, ci mai degrabă să vedem gestul ca pe un semnal.

„În același timp, este important să nu interpretăm aceste alegeri prea literal. Ceea ce semnalează ele adesea este o schimbare de poziționare, mai degrabă decât o intenție fixă”, a concluzionat Konstantopoulou.