Luna mai ne propune o întâlnire cu o generație de supermodele care strălucesc în moda locală de mai bine de două decenii. Dincolo de pictoriale, descoperim povești de viață și o lecție deschisă despre încrederea în sine a femeilor care au construit această industrie pas cu pas.

Atitudinea care schimbă regulile jocului

Ce înseamnă asta pentru noi, în viața de zi cu zi? Gândește-te la felul în care îți alegi ținuta dimineața. Nu este vorba doar despre niște haine așezate pe umeraș, ci despre cum libertatea și curajul îți pot transforma complet starea de spirit. Când te simți bine în pielea ta, asta se vede imediat.

Într-un material amplu publicat recent de Elle, accentul cade exact pe această tranziție de la estetica pură la o declarație de putere personală. Aflăm că stilul prinde aripi acolo unde libertatea orașului și siluetele sale impresionante creează acel contrast cool care transformă fiecare pas într-o declarație.

Inspirație direct din inima metropolei

Și dacă tot căutăm acea energie inconfundabilă, editorialul „Altitude” realizat tocmai la New York ne arată cum arată libertatea vizuală. Cu modelul Céline Bethmann în prim-plan și o direcție artistică semnată de Iryna Li, producția a implicat chiar și zboruri cu Platinum Helicopters pentru a surprinde dinamica metropolei.

Iar discuția merge mult dincolo de garderobă. Pe lângă tendințele sezonului primăvară-vară 2026, suntem provocate să analizăm felul în care arată sănătatea pentru noi toți în era algoritmilor. Oare chiar avem nevoie de o aplicație care să ne spună cum ne simțim? E o întrebare la care fiecare dintre noi ar trebui să se gândească de două ori înainte să mai descarce un nou tracker de wellness.

Până la urmă, stilul personal și starea de bine se construiesc departe de ecrane, prin alegeri care ne reprezintă cu adevărat. Câte dintre noi vor avea curajul să lase deoparte tiparele dictate de alții și să își asume o garderobă care le simplifică viața, nu o complică.