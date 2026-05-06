Cea mai mare noapte din modă a revenit în forță pe 4 mai, direct pe treptele iconicului Metropolitan Museum of Art. Ediția Met Gala 2026 a celebrat expoziția de primăvară a Institutului de Costume, intitulată „Costume Art”, o temă care explorează legătura profundă dintre modă și artele plastice prin prisma corpului uman îmbrăcat.

Codul vestimentar care a transformat covorul rosu in galerie de arta

Dar te-ai gândit vreodată cum arată arta purtată la propriu? Cu un cod vestimentar clar, „Fashion Is Art”, invitații au fost încurajați să trateze corpul ca pe o pânză. Limitele dintre haute couture și creativitate s-au estompat complet. Covorul roșu a devenit o galerie vie de siluete sculpturale, referințe artistice și declarații demne de un muzeu. Să fim serioși, nu e deloc ușor să atingi un asemenea nivel de spectacol vizual.

Și totuși, vedetele au reușit să aducă interpretări extrem de îndrăznețe, iar ținutele roșii au dominat absolut seara.

Eleganta atemporala si detalii pline de curaj

Nicole Kidman, care a îndeplinit și rolul de co-președinte al evenimentului, a oferit o lecție de stil. Actrița a apărut într-o rochie Chanel roșie, strălucitoare, care a întors instantaneu privirile. Piesa a prezentat o siluetă jucăușă cu talie joasă de tip frou-frou, care a adăugat mișcare și dramatism întregului look.

Iar în colțul opus, Lena Dunham a ales să iasă din tipare. A fost surprinsă părăsind The Pierre Hotel în drum spre eveniment, îmbrăcată într-o rochie roșie uluitoare din paiete, complet înghițită de detalii dramatice din pene.

Inspiratie suprarealista si linii gratioase

Într-un reportaj publicat marți dimineață de Theblast, aflăm detaliile fascinante din spatele uneia dintre cele mai complexe apariții. Gwendoline Christie a pășit pe covorul roșu într-o rochie Giles personalizată, cu o fustă sirenă dramatică și o talie strânsă. Actrița din „Game of Thrones” și „Wednesday” a adus un omagiu mai multor creatori.

Silueta a fost o trimitere la John Singer Sargent, surprinzând ceea ce Christie a descris drept „eleganța” și „linia grațioasă” specifice acestuia. Ba chiar a mers mai departe cu referințele (și ne place la nebunie această profunzime). Ea s-a inspirat și de la fotograful suprarealist britanic Madame Yevonde.

Pentru a întregi viziunea, elementele vizuale „halucinogene, distorsionate” ale lui Ira Cohen au influențat dungile diagonale de culoare care se roteau pe rochie.

Surprize pe scari si volume arhitecturale

Naomi Osaka a pregătit un moment spectaculos chiar în timp ce urca celebrele trepte. Sportiva a dezvăluit un al doilea look. Pe bune, cine s-ar fi așteptat la o asemenea mișcare? Sub jacheta ansamblului ei alb cu roșu creat de Robert Wun, ea a ascuns un top roșu în stil halter, cu detalii atrăgătoare de șireturi pe spatele gol.

Numai că surprizele nu s-au oprit aici. Jessica Zuluaga a mizat pe o rochie mini sculpturală care i-a pus în valoare picioarele, având mâneci bufante exagerate și o fustă voluminoasă, în formă de bulă.

Silueta ei dramatică a arătat impecabil din orice unghi.

Raini Rodriguez a adus o energie clasică de glamour într-o rochie roșu aprins, fără bretele. Corsetul structurat și fusta voluminoasă au oferit acea senzație atemporală de Old Hollywood, demonstrând că uneori simplitatea absolută fură cel mai ușor lumina reflectoarelor.