Look Optic lansează ochelarii Davis de la 68 de dolari alături de Elaine Welteroth

Autor - Gabriela Tanase
Jurnalista și autoarea Elaine Welteroth a creat un nou model de ochelari pentru brandul Look Optic. Colecția, numită Davis, este deja disponibilă pe site-ul companiei în cinci nuanțe diferite, cu prețuri care pornesc de la 68 și ajung la 98 de dolari.

O colaborare cu substanță

La prima vedere, ar putea părea doar o altă lansare din lumea modei. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Întreaga colecție a fost inspirată de activista Angela Davis, o figură emblematică. Potrivit companiei, noua linie de ochelari „reflectă convingerea de lungă durată a lui Elaine că moda este mai mult decât stil personal, este un vehicul pentru identitate, împuternicire și povestire”. Până la urmă, o pereche de ochelari poate schimba complet o apariție.

Inspirație de la simboluri ale puterii

Iar inspirația nu e deloc întâmplătoare. Elaine Welteroth, fondatoarea BirthFund, a explicat viziunea din spatele designului. „Ne-am inspirat de la simboluri care au schimbat modul în care arată puterea, pur și simplu prin asumarea perspectivelor lor îndrăznețe, care ne-au ajutat pe toți să vedem lumea și rolurile noastre în ea într-un mod nou. Noile rame Davis oferă un omagiu oportun acestei moșteniri, într-un mod care se simte modern și stilat, dar ancorat în substanță”, a declarat Welteroth. E drept că ea nu este prima personalitate care colaborează cu Look Optic, pe listă aflându-se nume precum Eva Mendes, Diane Keaton sau Alex Rodriguez.

Viziunea fondatorului Look Optic

Dar cum a fost procesul de creație, mai exact? Andrew Leary (fondatorul Look Optic) a oferit câteva detalii din culise, subliniind contribuția jurnalistei. „Există o sofisticare a ramelor Davis care se simte elevată, dar accesibilă. Elaine ne-a împins să ne gândim la proporție, ton și prezență într-un mod foarte editorial. Rezultatul este o ramă care se simte intenționată, ceva ce porți ca parte a identității tale, nu doar din utilitate.”

Preț și disponibilitate

Ramele Davis sunt deja disponibile pe site-ul Look Optic.

Prețurile variază între 68 și 98 de dolari, în funcție de modelul ales. Colecția vine în cinci variante de culori, oferind opțiuni pentru stiluri diferite.

