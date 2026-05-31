Marea Britanie ia în calcul o interdicție totală a rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani. Cifrele arată că 9 din 10 părinți britanici susțin o lege dură, inspirată de modelul australian, pentru a bloca accesul minorilor la platforme.

Te-ai gândit vreodată că lupta zilnică pe care o duci cu copilul tău pentru timpul petrecut pe telefon nu e doar problema ta? Dincolo de granițe, epuizarea părinților a ajuns pe masa guvernului. Iar miza este uriașă. Nu vorbim doar de limitarea ecranelor, ci de protejarea sănătății mintale a unei întregi generații în fața unor algoritmi concepuți să creeze dependență. Este o dilemă pe care o trăim și noi, mamele din România, în fiecare seară când încercăm să punem o limită clară la TikTok sau Instagram.

Ce variante au autoritățile

Discuția nu a apărut de nicăieri. Prim-ministrul britanic, Sir Keir Starmer, a promis recent măsuri în „săptămâni, nu luni”, chiar după o întâlnire emoționantă cu părinții unor copii ale căror decese au fost legate direct de consumul de social media.

Așa cum a relatat luni dimineața Independent, o amplă consultare publică a adunat peste 80.000 de răspunsuri. Dintre aceștia, 42.410 au fost părinți disperați să găsească o soluție. Pe lângă interdicția totală a conturilor pentru cei sub 16 ani, pe masă mai sunt și alte variante. Se discută despre interdicții de utilizare a aplicațiilor pe timpul nopții și limitarea funcțiilor care creează dependență.

„A fost un răspuns cu adevărat copleșitor din partea părinților și părinții strigă după ajutor și sprijin. Ei știu că există unele lucruri bune pe care copiii le pot obține de la ea (rețeaua socială), dar sunt îngrijorați de ceea ce văd.” – Liz Kendall, Secretarul pentru Tehnologie

Functioneaza cu adevarat o interdictie

Numai că lucrurile nu sunt văzute la fel de toată lumea.

Nicola Killean, comisarul pentru copii din Scoția, a ridicat un mare semn de întrebare privind eficiența reală a unei astfel de legi. Ea a precizat că dovezile privind interdicțiile sunt „limitate, mixte și încă în curs de apariție”, avertizând că o blocare totală ar face prea puțin pentru a rezolva problemele de fond, cum ar fi algoritmii de exploatare.

„Restricțiile generale pot risca să transfere responsabilitatea de la platforme la copii.” – Nicola Killean, Comisarul pentru copii din Scoția

Guvernul britanic urmează să anunțe planul final în următoarele săptămâni, anticipat înainte de alegerile parțiale din 18 iunie. Până atunci, rămâne neclar dacă platformele tehnologice vor fi obligate să își schimbe radical modul de funcționare sau dacă tot greul va pica, din nou, pe umerii părinților.