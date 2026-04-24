Președintele Donald Trump a amenințat Marea Britanie cu noi taxe vamale „mari” din cauza unui impozit pe servicii digitale care vizează direct giganții tehnologici. Această taxă, în valoare de 2%, se aplică veniturilor generate în țară de companii precum Meta, Alphabet, Amazon și Apple, stârnind o reacție dură de la Washington.

Un impozit de 2% care a stârnit furia Americii

Introdusă acum șase ani, taxa digitală se aplică platformelor de social media, motoarelor de căutare și piețelor online care generează venituri globale de 500 de milioane de lire sterline (673 milioane de dolari) pe an. E drept că, pentru a fi eligibilă, o companie trebuie să încaseze cel puțin 25 de milioane de lire sterline din aceste venituri direct din Marea Britanie. V-ați gândit vreodată câți bani poate aduce o astfel de taxă?

Impozitul a generat venituri de aproximativ 800 de milioane de lire sterline (1,08 miliarde de dolari) pentru guvernul britanic în anul fiscal 2024-2025 și se estimează că va ajunge la 944 de milioane de lire sterline (1,27 miliarde de dolari) în 2025-2026. Mai mult, organizația Tax Justice U.K. a estimat că taxa ar putea aduce la buget între 4,4 miliarde de lire (5,9 miliarde de dolari) și 5,2 miliarde de lire (7 miliarde de dolari) în perioada 2024-2029.

Cifrele sunt clare.

Trump: „Cred că vor face un ban ușor”

Din punctul de vedere al lui Donald Trump, legea țintește în mod disproporționat companiile americane, dat fiind că multe dintre cele mai de succes firme din lume provin din Silicon Valley. Iar Trump a acuzat guvernul britanic că încearcă să profite de pe urma firmelor de tehnologie din SUA, avertizând că acțiunile ar putea avea consecințe sub forma unor noi taxe.

„Cred că vor face un ban ușor. Așa au profitat de țara noastră”, a declarat Trump. „Am analizat situația și putem răspunde la asta foarte ușor, pur și simplu impunând o taxă vamală mare Marii Britanii.”

Președintele a indicat că ar putea folosi taxele vamale pentru a genera venituri pentru guvernul federal american în valoare de „mai mult decât obțin ei” din taxa pe servicii digitale. „Ceea ce vom face este să răspundem reciproc, impunând ceva egal sau mai mare decât ceea ce fac ei”, a adăugat el. Și nu doar Marea Britanie este în vizor; Franța, Italia și Spania au programe similare de impozitare și s-au confruntat cu amenințări asemănătoare.

Replica de la Londra nu a întârziat

Biroul prim-ministrului britanic Keir Starmer a răspuns prompt amenințărilor lui Trump, arătând că nu intenționează să dea înapoi. Poziția guvernului de la Londra este fermă și clară.

„Poziția noastră în această privință este neschimbată. Este un impozit extrem de important pentru a ne asigura că acele afaceri continuă să își plătească partea. Deci este o abordare corectă și proporțională a impozitării activităților de afaceri din Marea Britanie”, a transmis biroul premierului.

Context tensionat și un acord comercial fragil

Numai că lucrurile stau puțin diferit față de cum par la prima vedere. Guvernul britanic convenise în 2021 să elimine treptat această taxă, cu scopul de a o înlocui în 2024 cu un statut global diferit, după ce Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a intermediat un pact între 140 de țări. Conform acelui acord, marile companii multinaționale ar trebui să plătească o cotă minimă de impozit pe profit de 15% în țările în care activează, dar implementarea a fost blocată de îngrijorările mai multor națiuni.

Disputa a fost un punct major de discuție în timpul negocierilor comerciale de anul trecut, dar taxa a rămas în vigoare chiar și după ce cele două țări au anunțat un acord comercial în mai 2025. La începutul acestei luni, Trump a sugerat că acordul „poate fi întotdeauna schimbat”.

Tensiunile au crescut și pe alte fronturi, guvernul lui Starmer indicând că țara nu intenționează să se implice în războiul din Iran purtat de SUA și Israel, adoptând o poziție „exclusiv defensivă”. Un e-mail intern al Pentagonului, citat de Reuters, arată chiar un plan de a pedepsi aliații NATO care nu sprijină efortul de război american, printre ideile discutate fiind revocarea sprijinului SUA pentru pretenția Regatului Unit asupra Insulelor Falkland.

În acest climat, Regele Charles al III-lea și Regina Camilla urmează să viziteze Washingtonul săptămâna viitoare, pentru a celebra 250 de ani de la independența Americii. Întrebat dacă vizita ar putea contribui la atenuarea tensiunilor, Trump a răspuns: „Absolut, răspunsul este da.”