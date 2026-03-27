Sardinele au devenit, pe nesimtite, un aliment la moda pentru un ten sanatos, fiind bogate in acizi grasi omega-3. Dar ce te faci cand pur si simplu nu le suporti gustul? Exista alternative la fel de eficiente. Hai sa vedem care sunt cele 5 grupe de alimente care pot face minuni pentru pielea ta, fara sa fii nevoit sa deschizi o conserva de sardine.

De ce sunt sardinele atat de laudate?

Inainte de a cauta inlocuitori, e bine sa intelegem de ce sunt sardinele considerate un super-aliment pentru piele. Ele fac parte din grupul de pesti cunoscut sub acronimul SMASH (sardine, macrou, ansoa, somon si hering), toti recunoscuti pentru continutul ridicat de acizi grasi omega-3. Acestia ajuta la reducerea inflamatiei, imbunatatesc sanatatea inimii si sustin functia cerebrala. Pentru piele, proprietatile lor antiinflamatorii sunt esentiale, intarind bariera cutanata si reducand pierderea de umiditate.

Kirsten Humphreys, nutritionist la brandul de suplimente Bare Biology din Marea Britanie, explica simplu. „Sardinele sunt incredibil de dense din punct de vedere nutritiv. Furnizează proteine de înaltă calitate și, pentru că adesea mănânci și oasele mici, sunt și o sursă bună de calciu.” Adauga la asta vitamina D si seleniu, iar pachetul este complet.

Pestele gras, ruda apropiata

Poate ca urasti sardinele, dar tolerezi alti pesti grasi. Vestea buna e ca macroul, somonul, ansoa sau heringul sunt la fel de plini de grasimi omega-3. Acestea, spune Humphreys, ajuta la sustinerea unui echilibru inflamator sanatos si a sanatatii generale a pielii.

Puterea ascunsa din nucile braziliene

Te-ai gandit vreodata ca doar una pana la trei nuci braziliene pe zi iti pot asigura necesarul de seleniu? Acest mineral este un antioxidant puternic, contribuind la functionarea sanatoasa a tiroidei, a sistemului imunitar si a proceselor cognitive. Iar pentru piele, beneficiile sunt clare. „Antioxidanții ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ care poate afecta pielea,” explica Humphreys.

Dar ce inseamna, mai exact, acest stres oxidativ? apare atunci cand exista un dezechilibru intre radicalii liberi (care dauneaza pielii) si antioxidantii care o protejeaza. Prea mult stres oxidativ duce la deteriorarea celulara pe termen lung. Consumul de alimente bogate in antioxidanti, precum nucile braziliene, ajuta la reechilibrarea balantei.

Ouale si stridiile, surprize nutritive

Ouale nu sunt doar o sursa excelenta de proteine si micronutrienti. Ele contin si vitamina D, o vitamina esentiala pentru piele, care ajuta la reducerea inflamatiei din organism.

Stridiile, in schimb, vin cu un alt avantaj. „Stridiile sunt bogate în zinc, un mineral care joacă un rol important în sănătatea și repararea pielii, vindecarea rănilor și imunitate,” afirma nutritionista.

doua optiuni simple si accesibile.

Uleiul de masline, dar folosit corect

Probabil ai vazut si tu trendul cu shot-uri de ulei de masline baut pe stomacul gol. Stai putin, ca nu-i chiar asa. E drept ca uleiul de masline extravirgin (cunoscut si ca EVOO) poate avea un efect profund asupra pielii. „Este bogat în grăsimi mononesaturate, care sprijină sănătatea metabolică generală și ajută la menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge,” spune Humphreys. Un nivel stabil al glicemiei este important, deoarece fluctuatiile repetate pot contribui la aparitia acneei la anumite persoane.

Mai mult, uleiul de masline extravirgin contine si vitamina E, un alt antioxidant care protejeaza pielea. Numai ca specialistul vine cu o precizare importanta. „Totuși, nu aș recomanda să beți shot-uri mari de ulei de măsline.” In schimb, recomandarea este sa il incluzi in mod regulat in preparatele tale culinare.