Știi momentul ăla când te uiți în oglindă și te întrebi dacă mai ești la fel de bună la ceea ce faci? Shazia Mirza, actriță și comediantă de succes ajunsă la 53 de ani, a recunoscut recent că exact asta a pățit. Deși avea turnee sold-out și apariții în seriale celebre precum EastEnders, încrederea ei s-a prăbușit pur și simplu la jumătatea vieții.

Și sincer, povestea ei ne lovește pe multe dintre noi fix unde doare mai tare. Pentru că demonstrează perfect cum vârsta, câteva kilograme sau simpla oboseală cronică te pot face să uiți complet cât de mult ai muncit pentru a ajunge unde ești astăzi, indiferent de cariera pe care o ai.

Sindromul impostorului la maturitate

Într-o discuție onestă publicată recent de Hellomagazine, actrița a pus degetul pe rană. A vorbit deschis despre cum te poți sabota singură exact când ești în vârful carierei.

„Pentru mult timp am uitat cât de bună eram la ceea ce fac. Obișnuiam să ies la un spectacol și să mă gândesc, fireste că vor râde. Am făcut asta de atâtea ori, știu cum să fac asta. Dar îți poți pierde încrederea pe măsură ce îmbătrânești. Uneori te îngrași sau nu arăți la fel de bine ca înainte și devii conștientă de tine sau te gândești: «Poate că pur și simplu nu mai sunt atât de bună.» «M-am descurcat ok, dar nu la fel de bine ca persoană aia» și începi să compari.” – Shazia Mirza, actriță

Fuga din viața dublă

Iar drumul ei nu a fost deloc unul ușor. Crescută în Birmingham într-o familie strictă, Shazia a încercat ani la rând să fie femeia perfectă pentru părinții ei. A ajuns profesoară de științe într-o școală de cartier dificilă. Dar a realizat că viața ei era o minciună, mai ales după ce un elev de-al ei a furat echipament de laborator pentru a face rost de droguri.

„Îmi amintesc doar că mă uitam pe fereastră gândindu-mă, știi ce? Nu pot face asta pentru tot restul vieții doar pentru ca părinții mei să poată spune că fiica lor este om de știință. Am simțit toată viața că nu am altă opțiune decât să dărâm aceste bariere una câte una, altfel aș fi doar o femeie cu adevărat nefericită. Care ar fi sensul să fiu în viață?” – Shazia Mirza, actriță

Părinții ei au fost îngroziți de decizia de a face stand-up comedy. Abia când a prins un rol de medic în serialul EastEnders au început să îi accepte cariera pe scenă.

Soluția care chiar funcționează

Dar cum ieși din groapa asta a lipsei de încredere? Actrița explică un adevăr simplu: când ești ocupată să urci pe munte, nu te uiți în jos să vezi cât ai parcurs. De aceea ai nevoie de prieteni buni care să îți amintească ce obstacole uriașe ai depășit și cât de bine arăți de fapt. Ba chiar, ea susține că abia la maturitate devii cu adevărat bună în ceea ce faci, pentru că ai subiecte reale de discutat și pur și simplu nu îți mai pasă de gura lumii.

Așa că, data viitoare când te îndoiești de tine la birou sau acasă, dă-i un mesaj celei mai bune prietene. Ea sigur știe exact ce munte ai urcat anul acesta și îți va aminti de ce ești absolut capabilă să mergi mai departe.