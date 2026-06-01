Știi momentul ăla când orgoliile pur și simplu nu mai contează? Absolvirea liceului este o bornă uriașă în viața oricărui adolescent, iar pentru Irina, fiica de 18 ani a Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta, ziua a fost cu adevărat specială. Cei doi foști soți au lăsat deoparte orice neînțelegere și au zâmbit împreună la festivitatea tinerei.

O lecție de parenting după despărțire

Să fim serioase, un divorț nu e niciodată ușor, mai ales când ești mereu în ochiul public. Dar felul în care alegi să gestionezi momentele cheie din viața copiilor tăi spune totul despre tine ca om. Aici miza nu a fost despre ei, ci strict despre liniștea și bucuria Irinei.

Așa cum a relatat Unica luni la prânz, antreprenoarea și politicianul au fost prezenți la eveniment și au radiat de mândrie alături de fiica lor. Nu este prima dată când fac front comun pentru copii. În luna iunie a anului trecut, ei s-au revăzut exact la fel, cu ocazia absolvirii clasei a III-a a fiicei lor adoptive, Maria.

Amândoi au ținut să marcheze momentul cu mesaje publice.

„Ce e mai bun abia urmează. Felicitări, fiica mea frumoasă și strălucită! Ziua de azi marchează sfârșitul unui capitol și începutul unor nenumărate noi aventuri. Te iubesc” – Daciana Sârbu, Antreprenoare

Iar tatăl ei a fost la fel de emoționat pe rețelele sociale.

„Sunt doar un tată mândru de fiica sa, ca toți tații din lumea aceasta” – Victor Ponta, Politician

Viața merge înainte cu noi parteneri

E drept că drumurile lor s-au separat definitiv în plan personal. Amândoi și-au refăcut viețile și par să fi găsit un echilibru real. Daciana trăiește o frumoasă poveste alături de Alex Ghionea, un bărbat cu aproximativ 22 de ani mai tânăr. Întrebată recent ce apreciază cel mai mult la partenerul ei, răspunsul a fost unul foarte sincer.

„Că îmi iubește fetele. (…) Este o primă condiție. Am învățat să nu mai setez așteptări… Am spus că las viața și pe Dumnezeu să mă surprindă” – Daciana Sârbu, Antreprenoare

Și Victor Ponta iubește din nou. El formează un cuplu cu Cristina Petrovici, o clujeancă pasionată de golf, cu aproximativ 20 de ani mai tânără decât el. Cei doi s-au cunoscut chiar pe terenul de sport, în Turcia, ea având studii în management sportiv.

Până la urmă, dinamica familiilor moderne ne arată că finalul unui act de căsătorie nu înseamnă deloc finalul familiei. Irina se pregătește acum pentru noile provocări ale vieții de adult, având plasa de siguranță pe care i-o oferă o relație civilizată și caldă între părinții ei.