Covorul roșu de la Met Gala 2026 a fost scena unei apariții care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. La 52 de ani, modelul și prezentatoarea TV Heidi Klum a ales să ignore complet rochiile clasice și s-a transformat, la propriu, într-o statuie de marmură vie, generând reacții aprinse în mediul online.

O transformare care sfideaza regulile modei

Tema din acest an a galei a fost „Costume Art”, iar invitații au fost provocați să își folosească imaginația pentru a „express their own relationship to fashion as an embodied art form.” (să exprime propria relație cu moda ca o formă de artă întruchipată). Și, să fim serioase, cine altcineva dacă nu Heidi ar fi putut duce această temă la extrem? Renunțând la casele de modă de lux, ea a apelat la Mike Marino, un designer premiat de efecte speciale și machiaj protetic, cu care mai colaborase la faimoasele ei petreceri de Halloween.

Iar rezultatul a fost o nebunie vizuală.

Recomandari Surpriza uriasa pe covorul rosu. Cum a aparut artistul de 32 de ani

Marino a sculptat spandex și latex „with extraordinary precision” (cu o precizie extraordinară) pentru a imita perfect textura rigidă a pietrei, în contrast cu materialul care părea că se revarsă. Inspirația din spatele acestei ținute avangardiste a fost „Veiled Vestal”, o sculptură în marmură realizată de artistul italian Raffaelle Monti, lucrare comandată tocmai în anul 1846.

Arta purtata pe propriul corp

Te-ai gândit vreodată cât curaj îți trebuie să urci treptele de la The Met îmbrăcată ca un monument de piatră? Așa cum a explicat modelul pe contul ei de Instagram (unde adoră să arate cum moda și arta se ciocnesc), fiecare detaliu a fost calculat la milimetru. „Every fold, every contour, every detail is intentional, capturing both strength and softness in a way that feels almost impossible. A one-of-a-kind design that doesn’t just dress the body, but elevates it into art itself,” (Fiecare pliu, fiecare contur, fiecare detaliu este intenționat, captând atât forța, cât și moliciunea într-un mod care pare aproape imposibil. Un design unic care nu doar îmbracă corpul, ci îl ridică la rang de artă însăși), a scris ea pe rețeaua socială.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Într-un material amplu publicat recent, Theblast a relatat luni dimineața că vedeta a prioritizat impactul vizual în detrimentul practicului. Heidi a fost văzută urcând treptele galei cu mișcări rigide, ținându-și cu grijă rochia, ba chiar a postat pe TikTok un clip scurt în care stătea întinsă, complet înțepenită, pe bancheta unei mașini. „This look blurs the line between fashion and fine art. A piece of fashion art, reimagined in motion,” (Acest look estompează linia dintre modă și arta plastică. O piesă de artă vestimentară, reimaginată în mișcare), a mai detaliat ea.

Recomandari Surpriza uriasa pentru iubitoarele de moda. Ce a aparut pe covorul rosu la editia din 2026

Reactiile fanilor nu au intarziat sa apara

Numai că o astfel de alegere nu avea cum să treacă neobservată sau necomentată. Pe bune, internetul pur și simplu s-a rupt în două tabere. Unii au criticat-o dur, un comentator întrebând direct: „What is this???” (Ce este asta???), adăugând că vedeta arăta ca un „plaster cast of the Statue of Liberty” (mulaj de ghips al Statuii Libertății) pe lângă ținutele „elegant” (elegante) ale celorlalți participanți. Un alt utilizator a fost și mai tăios: „I hate it when they turn the Met into a Halloween costume party,” (Urăsc când transformă Met într-o petrecere de costume de Halloween). Altcineva a punctat că, deși designul a fost grozav, nu a făcut-o pe Klum frumoasă.

Și totuși, au existat o mulțime de voci care i-au lăudat viziunea. O persoană a scris scurt și la obiect că „she understood the assignment,” (a înțeles tema), în timp ce altcineva a adăugat cu entuziasm: „Finally someone doing it right AND with a sense of humor,” (În sfârșit cineva care o face corect ȘI cu simțul umorului). Un alt fan a fost pur și simplu uimit, declarând că look-ul lui Klum este ceva ce va fi dat ca referință mulți ani de acum înainte.

Regina costumatiilor isi pastreaza coroana

Până la urmă, Heidi Klum ne-a obișnuit cu apariții ieșite din tipare. Petrecerea ei anuală de Halloween din Manhattan a devenit legendară încă din anul 2000, o idee care i-a venit pur și simplu pentru că nu găsea o petrecere „really cool” (cu adevărat mișto) la care să meargă. De-a lungul anilor, lucrând frecvent cu același Mike Marino, s-a transformat în Medusa (în 2025), Prințesa Fiona (în 2018), Jessica Rabbit (în 2015), o versiune în vârstă a ei însăși (în 2013) și, la un moment dat, chiar într-un vierme. Singurele dăți când a pus pauză acestor evenimente au fost în 2012 din cauza uraganului Sandy și în 2020 și 2021 din cauza pandemiei de COVID.

Recomandari Surpriza uriasa pe covorul rosu. Cum a aparut vedeta din Bridgerton inainte de Met Gala

E clar că pentru ea, hainele este o extensie a personalității ei libere. Într-un interviu anterior pentru Vogue, ea a recunoscut deschis cum vede lucrurile. „I think comfort is key, but I always want it to be glamorous… Fashion is fun, and you can’t take it too seriously. I like to have fun with it.” (Cred că confortul este cheia, dar vreau întotdeauna să fie plin de farmec… Moda este distractivă și nu poți să o iei prea în serios. Îmi place să mă distrez cu ea).

Deși mulți au comentat că s-a îmbrăcat mai degrabă pentru Halloween decât pentru o gală de modă, majoritatea a căzut de acord asupra unui fapt incontestabil. Modelul german a respectat cu strictețe tema din 2026, aducând la viață o sculptură din secolul al XIX-lea direct pe treptele muzeului newyorkez.