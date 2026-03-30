Chipotle, gigantul fast-food, dă startul sărbătorii de Ziua Națională a Burrito-ului cu o campanie de zile mari. Lansează un joc interactiv numit „Burrito Vault”, unde fanii pot câștiga premii totale în valoare de peste 2 milioane de dolari. Miza este uriașă, incluzând burritos gratuiți pentru un an sau chiar pentru toată viața.

Cum funcționează jocul Burrito Vault

Conceptul este, la prima vedere, destul de simplu. Pe 2 și 3 aprilie, fanii pot accesa site-ul www.unlockburritovault.com pentru a participa la un joc de ghicit. Mai exact, trebuie să descopere două combinații exacte de ingrediente pentru o comandă de burrito, având la dispoziție patru încercări pentru fiecare combinație.

Jocul începe în fiecare zi la ora 12 p.m. PT (ora Pacificului). E drept că trebuie să fii rapid și inspirat pentru a prinde un loc printre câștigători.

Premii de peste 2 milioane de dolari

Și acum, partea care interesează pe toată lumea. Ce poți câștiga, pe bune? În fiecare din cele două zile de concurs, primii 50.000 de jucători care reușesc să deblocheze „seiful” vor primi un cod pentru o ofertă BOGO (adică la un produs cumpărat, al doilea este gratuit), valabil pentru un antreu.

În total, sunt puse la bătaie 100.000 de astfel de oferte.

Dar asta nu e tot. Toți participanții care ghicesc corect combinațiile intră automat în tragerea la sorți pentru premii și mai mari. Cincizeci de norocoși vor câștiga burritos gratuiți timp de un an, iar un singur mare câștigător va primi burritos gratuiți pe viață. V-ați gândit vreodată cum ar fi să nu mai plătiți pentru un burrito niciodată?

Un parteneriat cu Jason Kelce

Pentru a face lucrurile și mai interesante, Chipotle a colaborat cu Jason Kelce, fost jucător profesionist de fotbal american și un fan declarat al lanțului de restaurante. Acesta a oferit chiar un indiciu important pentru participanți, dezvăluind comanda sa preferată: friptură dublă, orez alb, fasole neagră, salsa proaspătă de roșii, brânză și salată verde.

„OK, deci trebuie să ghicești ingredientele exacte din comanda mea de burrito de la Chipotle. Și dacă ghicești corect, poți câștiga un burrito. Și apoi, pe 4 aprilie, de Ziua Națională a Burrito-ului, poți obține livrare gratuită. Sună grozav”, a declarat Jason Kelce.

Ce spune compania

Reprezentanții Chipotle spun că inițiativa a fost gândită special pentru a răsplăti loialitatea clienților și cunoștințele acestora despre meniu. Iar jocul este doar încălzirea pentru evenimentul principal de pe 4 aprilie.

„Am lansat Burrito Vault pentru a crea o experiență exclusivă pentru fanii noștri, care recompensează cunoștințele lor despre Chipotle și îi pregătește pentru sărbătoarea noastră epică de Ziua Națională a Burrito-ului”, a explicat Chris Brandt, Chief Brand Officer la Chipotle.

Ofertă specială de Ziua Națională a Burrito-ului

Numai că surprizele nu se opresc aici. Pe 4 aprilie, de Ziua Națională a Burrito-ului, membrii programului de loialitate Chipotle Rewards vor beneficia de livrare gratuită. Oferta este valabilă pentru comenzile digitale de peste 10 dolari plasate pe aplicația sau site-ul Chipotle în SUA și Canada, folosind codul DELIVER.