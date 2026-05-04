Te-ai gândit vreodată cum arată viața personală a celei mai influente femei din industria modei? Când auzi numele Anna Wintour, probabil îți vine imediat în minte imaginea unei femei de fier. O prezență mereu impecabilă, ascunsă misterios în spatele unor ochelari de soare negri, care dictează tendințele globale. Numai că realitatea din spatele ușilor închise ale casei sale este cu totul alta. Cei doi copii ai ei au luat niște decizii care au surprins pe toată lumea, alegând drumuri complet diferite de lumina reflectoarelor și de agitația din modă.

Viata dincolo de copertele revistelor

La vârsta de 76 de ani, Anna Wintour deține în prezent funcția de director editorial global al Vogue și ofițer principal de conținut pentru gigantul Condé Nast. Și asta după o carieră absolut impresionantă, în care a fost redactor-șef la ediția americană Vogue timp de 37 de ani. Iar influența ei uriașă nu se oprește deloc aici, fiindcă prezidează faimoasa și exclusivista Met Gala încă din anul 1995.

V-ați gândit vreodată cum reușește un om cu un asemenea program copleșitor să își crească copiii? Între anii 1984 și 1999, ea a fost căsătorită cu primul ei soț, David Shaffer. Din acest mariaj (el fiind de profesie medic psihiatru pentru copii) au rezultat băiatul Charles și fata Bee. Pentru acești doi tineri, femeia care conduce moda mondială a fost pur și simplu mama.

Alegerea a fost clară.

Chiar dacă preferă să își țină viața personală departe de ochii curioși ai publicului, jurnalista a mărturisit recent că a făcut eforturi uriașe pentru a fi prezentă în viața celor mici. „Am fost neobosită în a merge la meciuri și a mă prezenta la ședințele cu părinții, fiind acolo când era important,” a povestit ea luna trecută pentru propria revistă. Să fii o mamă care muncește mult vine mereu cu un bagaj de vinovăție, dar ea a găsit o perspectivă sănătoasă. „Am simțit că Vogue poate aștepta mereu și că este în regulă să fii o mamă ocupată. Faci lucrurile să funcționeze.”

Decizia care a surprins pe toata lumea

Băiatul cel mare, Charles Shaffer, a ajuns acum la vârsta de 40 de ani. S-a născut în luna iulie a anului 1985 și preferă o viață extrem de discretă. Deși a mai apărut alături de mama lui la Met Gala în trecut, lumina reflectoarelor nu l-a atras niciodată cu adevărat.

Dar stai puțin să vezi ce carieră a ales. În loc să intre în lumea fascinantă și tumultuoasă a modei, el a urmat cu exactitate exemplul tatălui său. Așa cum arată un profil detaliat publicat recent de Hellomagazine, bărbatul a devenit medic psihiatru. El a obținut diploma de doctor în medicină, având o specializare clară în psihiatrie, de la prestigiosul Colegiu al Medicilor și Chirurgilor din cadrul Universității Columbia, în anul 2016.

Înainte de a ajunge la cursurile de la Columbia, Charles a studiat la Universitatea Oxford. Acolo a cunoscut-o pe viitoarea lui soție, Elizabeth. Cei doi și-au unit destinele în anul 2014, iar nunta a avut loc la casa de weekend a mamei sale din Mastic Beach, New York. Iar familia lor s-a mărit destul de repede după acest eveniment fericit. Au întâmpinat primul copil, o fetiță pe nume Caroline, în martie 2017. A doua fiică a cuplului, Ella Rose, s-a născut în 2019. E drept că nu auzim deloc despre ei în presa de scandal, iar asta pare să fie exact liniștea pe care și-o doresc.

Drumul propriu in lumea spectacolului

Mezina familiei este Bee Shaffer, în vârstă de 38 de ani. Născută sub numele de Katherine în iulie 1987, ea a luat o decizie la fel de fermă în privința viitorului ei profesional.

Până la urmă, fiecare femeie simte nevoia să își construiască propria identitate, departe de umbra părinților. La fel ca fratele ei mai mare, Bee și-a croit un drum complet separat de industria modei. După ce a absolvit Universitatea Columbia, ea a declarat foarte asumat și direct că a ales o viață „stând departe de Vogue”.

Și chiar s-a ținut de cuvânt. Astăzi, ea lucrează cu succes în industria divertismentului. În trecut, a fost producător de segmente la celebra emisiune Late Night with Seth Meyers. Acum activează ca producător pe Broadway pentru spectacole extrem de cunoscute, printre care se numără The Wiz, Parade și The Last Five Years.

În iulie 2018, Bee s-a căsătorit cu regizorul de film și fotograful Francesco Carrozzini. O coincidență fascinantă este că el este fiul regretatei Franca Sozzani, fosta redactor-șef a revistei Vogue Italia. Nunta a avut loc tot la casa mamei sale din Mastic, New York. Tinerii au adus pe lume un băiețel superb, Oliver Sozzani, în octombrie 2021. Ei au anunțat nașterea lui abia în luna următoare, printr-o postare emoționantă pe Instagram, alături de trei fotografii adorabile.

Regula de aur a familiei

Într-un material publicat în aprilie 2026 pentru Vogue, Anna a dezvăluit un detaliu intim despre viața ei de acum. Are în prezent patru nepoți, deși nu a precizat exact dacă Charles sau Bee au mai adus pe lume un copil între timp.

„Am doar patru [nepoți] și am patru nepoți vitregi care au crescut peste tot în jurul nostru,” a explicat ea cu multă căldură. „Să fii mamă când ai joburile pe care le avem noi, trebuie să îți faci timp.”

Nu-i chiar așa de simplu să găsești acest echilibru fragil între o carieră uriașă și timpul petrecut acasă. Dar valorile transmise mai departe sunt cele care contează cu adevărat pe termen lung. „Încerc să le insuflu copiilor și nepoților mei că familia este cea care contează și familia îți va oferi dragoste și sprijin,” a adăugat ea sincer. „Dacă ai asta, orice altceva va fi bine.”

Pe bune, uneori uităm că în spatele figurilor publice atât de puternice stau oameni cu aceleași bucurii și vulnerabilități ca noi toți. Într-un interviu inedit din 2022, în care a răspuns la 73 de întrebări pentru Vogue, jurnalista a lăsat să se vadă o latură complet diferită a ei. O latură pe care puțini o cunosc. Nu i se spune niciodată bunică. Cei mici o strigă pur și simplu „Anna”.