Te-ai gândit vreodată cât de mult te poate afecta o decizie luată de partenerul tău de viață? Situația legală a lui Joseph Duggar se agravează de la o zi la alta, iar consecințele trag familia soției sale, Kendra Duggar, într-un haos total. În săptămânile care au urmat arestării lui Joseph, tensiunile au atins un punct critic. Rudele Kendrei au ajuns să fie date afară de pe proprietatea lor, pierzându-și practic locuința peste noapte.

Pretul curajului de a trasa limite sanatoase

Căutând sprijin într-un moment de vulnerabilitate maximă, familia Caldwell a lansat o campanie GoFundMe la începutul lunii aprilie pentru a-și susține mutarea urgentă. Pe 29 aprilie, tatăl Kendrei, Paul Caldwell, a oferit o actualizare pe pagina strângerii de fonduri, explicând cum poziția lor fermă față de acest caz le-a afectat direct existența.

Bărbatul și-a început mesajul exprimându-și recunoștința „tuturor celor care au făcut sacrificii pentru a ajuta și a încuraja” familia lor. A recunoscut, în același timp, comentariile critice venite din partea celor care nu au înțeles scopul campaniei. El a clarificat fără echivoc că donațiile nu sunt menite să susțină pe nimeni acuzat că a făcut rău unui copil.

Așa cum semnalează Theblast într-un reportaj detaliat, tatăl a dorit să se distanțeze clar de ginerele său și de problemele acestuia cu legea. „Suntem dispuși să luăm atitudine pentru protejarea celor slabi și vulnerabili din societate”, a scris Paul. „Din cauza acestei poziții, am fost puși într-o situație care a cauzat pierderea locuinței noastre actuale și a locului de muncă, iar faptul că a trebuit să ne mutăm într-un timp atât de scurt ne-a lăsat într-o mică dificultate financiară.”

O ruptura dureroasa in familie

Această actualizare vine după prima declarație publică a familiei, emisă imediat după aflarea veștii arestării lui Joseph. Atunci, soții Caldwell au transmis pe rețelele sociale că sunt „tulburați și cu inima frântă” de întreaga situație.

Au ales să fie de partea presupusei victime, o decizie care necesită mult curaj. „Suntem alături de ea, atât cu sprijin, cât și în rugăciune, și vom fi pentru totdeauna. Dragostea noastră pentru acest copil rămâne în fruntea priorităților și a gândurilor familiei noastre”, se arată în declarația lor. „În același timp, recunoaștem, si cât de traumatic a fost acest incident și pentru nepoții noștri și continuăm să ne rugăm pentru puterea lor”.

Dar stai puțin, că lucrurile se complică și mai mult. Influencerița creștină Amy Paul a sugerat public că familia l-ar fi raportat pe Joseph autorităților, ceea ce ar fi declanșat o răzbunare cruntă din partea familiei Duggar. Ea a acuzat o lipsă totală de compasiune, susținând că aceștia și-au forțat socrii să plece și le-au tăiat utilitățile, precum apa și curentul.

Numai că un apropiat al fostului clan de reality TV a demontat rapid aceste acuzații. Potrivit acestuia, familia Duggar a fost constant generoasă, permițându-le socrilor să locuiască gratuit pe proprietate ani de zile, mult peste înțelegerea inițială.

Alegerea Kendrei si dovezile care atarna greu

Iar presiunea a căzut inevitabil pe umerii Kendrei. Pe măsură ce tensiunile cresc, se pare că tânăra a ales să rămână ferm alături de soțul ei (o decizie extrem de grea pentru orice părinte care privește neputincios de pe margine).

Alegerea ei a fost clară.

Această hotărâre a creat o prăpastie între ea și părinții ei. O sursă din anturajul lor s-a întrebat public dacă „frică sau naivitate” i-au influențat poziția, sugerând că ar putea fi sub o influență puternică a celor din jur. Familia Caldwell se simte acum izolată, navigând prin acest haos emoțional aproape singură, fără prea mulți oameni care să le stea alături.

Pe plan legal, experții avertizează că declarațiile din trecut ale lui Joseph i-ar fi putut pecetlui deja soarta. Anchetatorii susțin că tatăl a patru copii a mărturisit comportamentul neadecvat în mai multe rânduri. Există o confruntare directă cu tatăl victimei și un apel înregistrat coordonat de forțele de ordine în care a recunoscut clar că „intențiile nu au fost pure”.

Fostul procuror federal Neama Rahmani a explicat că astfel de declarații sunt „foarte relevante și dăunătoare” deoarece demonstrează intenția. Pentru a se proteja și a pune o barieră fizică între ei și toxicitatea situației, Christina și Paul Caldwell au decis să părăsească complet zona, dorind să evite întâlnirile constante cu familia Duggar și să își vindece rănile departe de ochii lumii.