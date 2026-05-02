Te-ai obișnuit probabil să aștepți cu sufletul la gură prima zi de luni din mai pentru a vedea cele mai spectaculoase ținute de pe covorul roșu. Numai că anul acesta, pe 4 mai, lista de invitați de la Met Gala suferă niște modificări cel puțin interesante, iar Zendaya și Meryl Streep se numără printre vedetele de calibru care vor sări peste faimosul eveniment monden din New York City.

Scandalul momentului și limitele sănătoase

Totul a pornit de la o serie de apeluri publice prin care celebrităților li se cere să boicoteze gala. Motivul? Implicarea miliardarului Amazon Jeff Bezos și a soției sale, Lauren Sánchez, care au fost numiți donatori principali și co-președinți onorifici ai ediției din acest an. Cei doi tocmai s-au căsătorit anul trecut la Veneția, într-o ceremonie de mai multe milioane de dolari, plină de vedete.

Iar lucrurile devin și mai complicate când aflăm detalii din culise. Așa cum a relatat vineri revista Elle, Zendaya va lipsi de la ceremonia din New York pentru a lua o pauză de la lumina reflectoarelor. O decizie perfect normală de self-care, mai ales după ce actrița a susținut două turnee de promovare aproape simultane pentru „The Drama” și sezonul trei din „Euphoria”.

Să fim serioși, uneori chiar ai nevoie de o pauză pe bune.

Zendaya devenise rapid una dintre atracțiile principale ale galei. A participat de șapte ori de la debutul ei din 2015, a fost co-președinte în 2024 și a furat pur și simplu spectacolul anul trecut într-un costum alb Louis Vuitton.

Meryl Streep spune un nu hotărât

Pe de altă parte, într-o analiză publicată recent de Independent, se arată că Meryl Streep ar fi refuzat un rol de co-președinte la Met Gala exact din cauza implicării lui Bezos și Sánchez. Poate părea un simplu moft la prima vedere, dar nu-i chiar așa.

Situația e cu atât mai interesantă cu cât Streep poate fi văzută în prezent jucând-o pe Miranda Priestly (un personaj inspirat chiar de Anna Wintour, redactorul-șef Vogue și președintele de cursă lungă al galei) în „The Devil Wears Prada 2” și apare pe coperta Vogue din mai 2026.

Reprezentantul ei a oferit o declarație directă pentru Page Six Hollywood: „Meryl a fost invitată la Met Gala timp de mulți ani, dar nu a participat niciodată. Deși le apreciază pe Vogue, pe Anna și imaginația și rezistența ei incredibilă, nu a fost niciodată tocmai mediul ei.”

Totuși, fiicele lui Streep, Grace și Mamie Gummer, vor participa. La fel vor face și colegii ei din „The Devil Wears Prada 2”, Emily Blunt și Stanley Tucci, conform surselor Page Six.

Sponsorizarea lui Bezos rupe precedentul de a avea o casă de modă de tradiție ca sponsor principal. Mai mult, miliardarul a cheltuit recent milioane pe un film al fostei Prime Doamne Melania Trump prin intermediul studiourilor sale de film Amazon MGM. Asta a stârnit un val de reacții negative din partea criticilor, care l-au acuzat că își cumpără influență la prestigiosul bal de modă.

Chiar dacă evenimentul are loc peste ocean, ecourile se simt puternic și în România. Comunitățile noastre online, care disecă de obicei fiecare rochie purtată pe treptele muzeului, dezbat acum intens cât de morală este implicarea marilor corporații în arta pură, o discuție tot mai prezentă și în societatea românească.

Proteste de stradă și reacția Annei Wintour

În mai multe locații din apropierea Muzeului Metropolitan din New York City, au apărut afișe cu mesajele: „Bezos Met Gala: Adus vouă de firma care alimentează ICE” și „Boicotați Bezos Met Gala.”

Campania de fluturași a fost organizată de grupul britanic de activiști politici Everyone Hates Elon, care se descrie ca fiind anti-miliardari. Numele grupului este inspirat de magnatul tehnologiei Tesla, Elon Musk.

Dar Anna Wintour a încercat să calmeze spiritele. Într-o declarație acordată CNN în noiembrie, ea a precizat: „Cred că Lauren va fi un atu minunat pentru muzeu și pentru eveniment. Sunt foarte recunoscătoare pentru generozitatea ei incredibilă și este o mare iubitoare de costume și clar de modă, așa că suntem încântați că face parte din această seară.”

Arta costumului pe covorul roșu

Lăsând la o parte controversele, codul vestimentar pentru evenimentul din 4 mai este „Costume Art”. Acesta explorează „centralitatea corpului îmbrăcat” prin reprezentări și interpretări ale formei umane din colecția vastă a muzeului Met. Codul vestimentar ar trebui să încurajeze oaspeții să se gândească la modul în care își pot folosi corpurile ca pe o pânză goală.

Andrew Bolton, curatorul responsabil al Costume Institute, a explicat viziunea: „Ceea ce conectează fiecare departament curatorial și ceea ce conectează fiecare galerie din muzeu este moda, sau corpul îmbrăcat. Este firul conductor din întregul muzeu, ceea ce este de fapt ideea inițială a expoziției.”

Și pentru că un asemenea eveniment are nevoie de gazde pe măsură, co-președinții din acest an sunt Beyoncé, Nicole Kidman și Venus Williams. Membrii Comitetului Gazdă al Galei sunt co-prezidați de Anthony Vaccarello și Zoë Kravitz. Printre ei se numără cântăreața Sabrina Carpenter, muziciana Doja Cat, balerina Misty Copeland, creatoarea serialului „Girls” Lena Dunham, cântărețul Sam Smith și actrița Teyana Taylor din „One Battle After Another”.