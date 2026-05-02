Sute de tineri epuizați s-au adunat într-un parc din Seul pentru o competiție cu totul neobișnuită. Guvernul metropolitan a organizat un concurs de dormit în aer liber, oferindu-le oamenilor șansa să facă exact acel lucru de care sunt privați zilnic.

Reguli stricte pentru un somn de nota zece

V-ați gândit vreodată la cât de obosite suntem, de fapt, în fiecare zi? Într-o metropolă uriașă care funcționează exclusiv pe bază de mall-uri deschise 24 de ore din 24, o agitație competitivă acerbă și nelipsitul Americano cu gheață, epuizarea de pe peluză era absolut palpabilă sâmbătă după-amiază. Sute de tineri din Seul au răspuns invitației lansate de administrația locală de a veni în parcul de lângă râul Han, sub soarele blând de primăvară.

Condițiile de participare impuse de Guvernul Metropolitan din Seul la acest al treilea eveniment anual de primăvară (supranumit concurs de power nap) au fost clare și destul de specifice. A trebuit să poarte ținute potrivite pentru o frumoasă din pădurea adormită sau un prinț, să vină obosiți și, neapărat, cu burta plină.

Și chiar așa a fost.

Poveștile din spatele oboselii cronice

„Între pregătirea pentru examene și joburile part-time, supraviețuiesc cu trei sau patru ore de somn pe noapte, compensând cu somn la birou în timpul zilei”, a povestit Park Jun Seok.

Tânărul student de 20 de ani a venit îmbrăcat în robele de mătase purpurie ale unui monarh din Dinastia Joseon. El a explicat clar motivul prezenței sale acolo. „Sunt aici pentru a-mi arăta abilitățile de a trage un pui de somn și pentru a demonstra exact cum doarme un rege”.

Dar povestea lui nu este singulară în peisajul corporatist și academic. Yoo Mi Yeon, o profesoară de engleză de 24 de ani din Ilsan, la nord de Seul, a ieșit în evidență într-o salopetă de pluș supradimensionată cu tematică de koala.

„Am suferit mereu de insomnie, adorm greu și mă trezesc ușor”, a recunoscut ea. Tânăra a adăugat un detaliu înduioșător despre alegerea vestimentară. „Urșii koala sunt renumiți pentru somnul lor profund. Am venit îmbrăcată ca unul în speranța de a împrumuta puțin din magia lor”.

Pe bune acum, cine nu s-a regăsit măcar o dată în situația asta de epuizare extremă?

Cifrele care ne dau de gândit

Iar realitatea este mult mai dură decât pare la prima vedere. Într-un reportaj publicat recent de Independent, se arată că această competiție, ajunsă la a treia ediție, subliniază o problemă cronică pentru sud-coreeni. Datele arată clar că Coreea de Sud este una dintre cele mai suprasolicitate și private de somn națiuni dintre toți membrii Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Oamenii de acolo înregistrează, în consecință, unele dintre cele mai puține ore de somn la nivel global.

Numai că această goană continuă nu ne este deloc străină nici nouă. Când privim la aceste statistici internaționale, e imposibil să nu ne gândim la piața muncii din România, unde cultura orelor suplimentare și a nopților nedormite pentru a prinde un deadline a devenit o normă pentru zeci de mii de angajați din corporațiile bucureștene sau clujene. Până la urmă, și noi bem litri de cafea doar ca să bifăm încă o sarcină pe lista de to-do, sacrificând acele ore prețioase de odihnă nocturnă pentru a ține pasul cu așteptările.

Cine a câștigat concursul inedit

Hai să vedem cum s-a desfășurat jurizarea propriu-zisă. Oficialii s-au plimbat printre participanții întinși pe iarbă la ora locală 15:00 pentru a le măsura ritmul cardiac. Scopul a fost să se asigure că aceștia au o citire stabilă, acesta fiind un indicator medical clar al unui somn profund și liniștit.

Câștigătorul absolut al concursului a fost un bărbat în vârstă de peste 80 de ani.

Pe locul al doilea s-a clasat Hwang Du Seong, un funcționar în vârstă de 37 de ani. El a povestit jurnaliștilor despre rutina lui zilnică. „Eram complet epuizat, făcând adesea schimburi de noapte pe lângă mersul la muncă în fiecare zi, plus că și conduc mult pentru muncă. Așa că, atunci când am văzut concursul, am fost hotărât să dorm pentru a mă reîncărca complet în briza râului, și sunt foarte fericit că am obținut locul doi, din fericire.”