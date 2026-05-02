Lady Kitty Spencer a strălucit sâmbătă sub soarele din Italia, într-o escapadă fabuloasă la Lacul Como. Și nu a făcut-o oricum, ci readucând în prim-plan culoarea preferată a regretatei sale mătuși, o alegere vestimentară care a cucerit imediat internetul.

O vacanță de vis și o ținută pe măsură

Te-ai gândit vreodată cât de mult contează o simplă nuanță pentru a-ți schimba complet starea de spirit într-o zi de vară? Lady Kitty Spencer ne-a demonstrat asta din plin în weekend. Frumoasa verișoară a Prințului William și a Prințului Harry a împărtășit o serie de imagini scăldate în soare pe Instagram Stories.

Fiecare fotografie emana o eleganță pură.

Tânăra, care lucrează ca model regal și a semnat cu agenția Storm, este fiica lui Charles Spencer, fratele regretatei Prințese Diana. Se pare că tânăra se afla la Lacul Como împreună cu brandul de modă Zimmermann și destinația de cumpărături online Mytheresa. Iar priveliștile superbe au scos în evidență unele dintre cele mai pitorești părți ale Italiei.

Într-o fotografie, care o arăta pe fashionista blondă făcându-și un selfie într-o baie decadentă, Kitty poate fi văzută purtând o pereche de blugi albi eleganți. I-a asortat perfect cu o cămașă atrăgătoare într-o nuanță de galben unt. Accesorizând la perfecție, ea a purtat o superbă geantă Chanel albă matlasată și a completat look-ul cu ochelari de soare la modă.

Secretul de stil moștenit din familie

Să fim serioase, tendințele trecătoare vin și pleacă, dar stilul autentic rămâne întotdeauna în familie. Regretata mătușă a lui Lady Kitty, Prințesa Diana, adora galbenul deschis, cu mult înainte să fie numit „Butter Yellow” în 2025. De fapt, era una dintre nuanțele ei cele mai purtate. Așa cum am putut citi într-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, există mari șanse ca Lady Kitty, care este căsătorită cu omul de afaceri Michael Lewis, să se fi inspirat direct de la ruda ei regală.

Și uite cum această nuanță caldă ajunge să ne influențeze și pe noi. Când un astfel de trend explodează la nivel internațional și este adoptat de casele de modă, vitrinele magazinelor de pe Calea Victoriei sau din marile mall-uri din București și Cluj se umplu instantaneu de piese în culori solare, oferindu-ți ocazia perfectă să aduci un strop de lux relaxat în propria garderobă de vară.

De la vacanțe relaxate la rochii de poveste

Numai că fascinația Dianei pentru această culoare a avut o istorie lungă, plină de momente iconice pe care iubitoarele de modă le studiază și azi. În duminica Paștelui din 1992, Diana a ales faimoasa creație încântătoare de culoare lămâie pentru slujba de Paște din acel an. Fosta soție a Regelui Charles a purtat o jachetă croită cu umeri ascuțiți, un decolteu curat și nasturi statement de-a lungul manșetelor. A asortat-o cu o fustă plisată tivită cu bleumarin contrastant. Alegând să meargă pe ceva puțin mai închis, Diana a adăugat dresuri negre transparente, pantofi cu toc bleumarin, un clutch negru structurat și o pălărie bleumarin cu boruri largi, cu detalii din panglică galbenă îndrăzneață.

Dar stilul ei nu se rezuma doar la evenimente oficiale. Regretata prințesă a purtat galben unt în timpul ocaziilor formale și în afara orelor de program. Îmbrăcată lejer în vacanță în 1987, membra familiei regale arăta pur și simplu elegantă, fără efort, în cămașa ei galben unt și pantalonii asortați, în timp ce are o pauză în Mallorca, Spania.

Hai să ne întoarcem puțin și mai mult în timp. În 1981, Diana a mers la un meci de polo și, incredibil, a făcut ca o pereche de salopete galben unt să arate chic. Le-a stilizat curajos cu o cămașă florală și pantofi cu platformă roz.

Câțiva ani mai târziu, în 1983, în timpul turneului din Australia, Diana a încântat fanii regali din întreaga lume când a ieșit în această rochie galben unt, asemănătoare unei prințese Disney, creată de Murray Arbeid. Oferă efectiv senzația de Belle din Frumoasa și Bestia, dar în cel mai chic mod cu putință.

O moștenire care merge mai departe

Pasiunea pentru modă se transmite vizibil din generație în generație în această familie. Fiica lui Lady Kitty, Athena, pe care o împarte cu soțul ei Michael Lewis, s-a născut în aprilie 2023. Micuța poartă deja un mini tribut vestimentar adus stră-mătușii sale Prințesa Diana.

Dincolo de aceste apariții solare, Lady Kitty Spencer tocmai a purtat o rochie cu buline care este o copie la indigo a look-ului iconic al Prințesei Diana (ca să nu mai vorbim că a uimit în blugi skinny roșii fix ca mătușa ei și a îmbrăcat recent propria ei rochie a „răzbunării”).

Influența regală asupra modei rămâne un subiect surprinzator. Regina Camilla, de exemplu, oferă o notă proaspătă genții Lady Dior a Prințesei Diana pentru 2026, fiind văzută cu acest accesoriu la bordul unui avion în timpul vizitei de stat a ei și a Regelui Charles în Statele Unite. Iar pe plan comercial, brandurile se aliniază rapid, colecția SS26 de la Cath Kidston marcând o nouă eră interesantă pentru brand și pentru garderobele noastre de vară cu imprimeuri distractive, lăsând minimalismul în urmă.