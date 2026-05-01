Olivia Rodrigo atrage din nou toate privirile, de data aceasta pe coperta revistei Cosmopolitan. Artista a pozat pentru ediția de frumusețe a publicației într-o rochie albă mulată cu un decolteu adânc. Această apariție marchează o abordare mult mai matură și orientată spre modă a stilului ei caracteristic.

Reactiile fanilor au impartit internetul in doua

Te-ai gândit vreodată cât de greu este să crești sub ochii a milioane de oameni? Fanii au luat imediat cu asalt rețelele de socializare când au văzut imaginile cu noua estetică a cântăreței. Părerile au fost extrem de amestecate. Un utilizator a criticat dur ținuta și a scris exact așa: „Ținând cont că ea ar trebui să fie o inspirație pentru copii. Ce naiba e asta”. Un alt internaut s-a întrebat direct dacă schimbarea reprezintă „o evoluție sau o involuție pentru era de dramă”.

Iar lucrurile nu s-au oprit aici.

Partea cealaltă a taberei a lăudat momentul cu mult entuziasm. Cineva a declarat că publicația „Cosmopolitan nu a lansat o copertă, au lansat o întreagă eră de personaj principal”. Altcineva a completat imediat: „Ea nu a pozat, a deținut întreaga estetică”. Titlul de pe copertă anunță clar o direcție nouă, purtând mesajul simplu Happy & Healthy.

De ce fericirea te face uneori sa te simti vulnerabila

Interviul acordat de artistă scoate la iveală detalii intime despre procesul ei creativ, pe baza datelor furnizate de Theblast într-un material publicat recent. Să scrii despre fericire poate fi mult mai inconfortabil decât să diseci o inimă frântă. Olivia a recunoscut că nu e greu să simtă acele emoții în intimitate. „Nu este greu de făcut când stau acolo singură în camera mea, dar nu a fost niciodată genul de material pe care l-am lansat”, a explicat ea.

„Uneori îl reascult și mă simt stânjenită.”

E drept că multe dintre noi fugim de vulnerabilitatea bucuriei pure. Cântăreața a pus punctul pe i când a vorbit despre propriile bariere emoționale. „Este mai stânjenitor să fii fericit. Mă simt stânjenită, dar sunt liberă”, a adăugat ea. Preferă un ton dulce-amărui (un detaliu pe care l-am observat cu toatele în piesele ei). „Toate melodiile mele de dragoste preferate au un element de tristețe, și asta le face atât de frumoase.” Scopul ei este clar. „O melodie grozavă de dragoste are atât de multă emoție în spate încât ar putea merge în ambele direcții. Vreau să fac melodii de dragoste la care să poți plânge.”

Un nou capitol si muzica scrisa din pura placere

Dar cum arată viitorul pentru ea după presiunea uriașă a erei SOUR? Ei bine, a decis să renunțe la stres. „Cu acest album, chiar am zis, «Am terminat cu al doilea. Acum mă pot distra din nou»,” a mărturisit artista. S-a întors la rădăcinile ei și la bucuria simplă a creației. „Scriam melodii așa cum o făceam când aveam 16 ani, pur și simplu pentru distracție.”

Libertatea aceasta i-a adus surprize uriașe în studio.

A trăit clipe pe care le-a descris ca fiind aproape magice. „Au fost niște momente frumoase, de genul, «Uau, pur și simplu curge»,” a povestit ea. Procesul creativ a devenit mult mai natural. „Se simte ca și cum ai prinde un fluture într-o plasă.”

Lupta cu anxietatea pe scenele lumii

Succesul fulminant vine la pachet cu o greutate enormă. Privind în urmă la debutul ei, Olivia a realizat cât de multă presiune ducea pe umeri. „Eram atât de tânără atunci și simțeam că lumea este pe umerii mei și că trebuia să am totul pus la punct”, a spus ea. Frica îi dicta multe dintre decizii la acea vreme.

Acum mentalitatea ei s-a schimbat radical.

„Mă simt mult mai sigură pe mine”, a împărtășit Rodrigo. Ultimii cinci ani au însemnat călătorii pe tot globul și o adevărată „probă de foc”. Aceste momente tensionate au ajutat-o să devină mai puternică. „Dacă pot trece prin această situație cu presiune cu adevărat mare, pot trece prin orice”.

Și totuși, monștrii interiori nu dispar peste noapte. Artista este extrem de sinceră în legătură cu sănătatea ei mintală. „Voi servi anxietate pentru totdeauna”, a recunoscut ea deschis. Primele concerte din turneul GUTS au fost o provocare imensă. „A fost greu să fiu departe de casă și să nu am niciun sentiment de normalitate. Eram panicată; sistemul meu nervos ceda.”