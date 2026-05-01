Actrița Barbie Ferreira a revenit în centrul atenției după o ședință foto în sutiene de satin pentru publicația Bustle. Deși transformarea ei fizică și pierderea vizibilă în greutate au stârnit imediat reacții în mediul online, fosta vedetă din serialul Euphoria refuză să alimenteze discuțiile despre corpul ei.

Jocul în care femeile pierd mereu

Și să fim serioase, de câte ori nu te-ai simțit judecată pentru felul în care arăți? Barbie pune punctul pe i și explică de ce refuză să intre în această horă toxică a comentariilor. „Este greu pentru că toată familia mea fluctuează în greutate”, mărturisește ea.

Apoi adaugă o realitate pe care multe dintre noi o trăim zilnic. „Am început modellingul la 16 ani și am arătat diferit în fiecare an timp de peste un deceniu. Este foarte la modă acum să se vorbească despre corpurile femeilor, motiv pentru care eu personal nu vorbesc despre asta.”

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii muzicii. Ce a recunoscut artista dupa 335 de zile de singuratate

Iar presiunea este uriașă în orice context. „Există atât de mult discurs în jurul felului în care arăt eu și cum arată alte femei tot timpul. Ca femei, suntem într-un joc pierdut.”

Cifrele de pe cântar nu ne definesc.

„Dacă suntem prea slabe sau prea plinuțe, pierdem”, continuă ea. „Suntem ființe umane care fluctuează. Mă îngraș, slăbesc. Asta e doar viața mea. Nu mi-am dat seama că oamenii vor fi atât de hiper-fixați pe asta.”

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii regali. Ce se intampla cu Meghan Markle si amintirea Printesei Diana

Etichete lipite prea devreme

Te-ai gândit vreodată cât de mult dor criticile primite în adolescență? Într-un interviu amplu publicat recent de Theblast, actrița a povestit cum a început toată această analiză obsesivă. „Oamenii vorbesc despre creșterea în greutate din zilele mele de pe Tumblr. Aveam 14 ani în camera mamei mele!”

Dar publicul a vrut mereu să o bage într-o cutie. Mai exact, i-au pus eticheta de activistă body positivity (deși ea doar își trăia viața). „Nici măcar nu știam ce înseamnă activismul”, recunoaște tânăra. „Puneam un bikini pentru o campanie, toată lumea se enerva și brusc eram o activistă. Aveam 17 ani și mă gândeam. Sigur, voi fi activistă dacă asta vreți. Dar nu cred că asta este adevăratul activism. Adevăratul activism înseamnă să-ți dedici viața unei cauze.”

Până la urmă, chiar și complimentele pot fi o capcană periculoasă pentru sănătatea mentală. „De aceea continuă tiparele alimentare nesănătoase. Vrei ca oamenii să creadă că arăți bine”, explică ea. „Este amuzant cum oamenii nu spun niciodată arăți grozav când cineva se îngrașă. Sincer cred că mulți oameni ar arăta grozav dacă s-ar îngrășa puțin!”

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii lui Emily Blunt. Ce a decis actrita despre viata ei de familie

Numai că atenția nedorită nu dispare niciodată. „Dar comentariile sunt constante”, spune Barbie. „Aș putea fi în pielea altui personaj sau pur și simplu eu însămi, iar concentrarea este mereu pe corpul meu. Se simte ca o cruce pe care trebuie să o port.”

Cum face față stresului la Hollywood

Când presiunea devine prea mare, soluția ei este una pe care o înțelegem perfect. „Răspunsul meu la stres este să stau acasă. Mă voi izola ca un pustnic, și asta este OK”, mărturisește actrița.

Totuși, are o slăbiciune pentru un anumit eveniment public. „Voi fi la Târgul Renascentist, totuși. Merg în fiecare an”, spune ea cu entuziasm. „Iau o fustiță și un corset și stau la turnir. Iubesc distracția pură pentru că am crescut prea repede.”

Industria filmului cere adesea compromisuri absurde. „Femeilor li se spune adesea să fie mai mici în această meserie”, observă ea, oferind-o ca exemplu pe Jennifer Lawrence. „Sunt un copil expresiv de teatru. Încerc să-mi arăt personalitatea în locuri restrânse, cum ar fi în podcasturi cu oameni care îmi plac cu adevărat.”

Deși nu se întoarce pentru sezonul 3 din Euphoria, a rămas o fană a serialului. „Nu l-am urmărit încă, dar o să-l văd. Vreau să văd unde ajung personajele și le iubesc pe fete”, afirmă ea. Cât despre foștii colegi? „Nu cred că [niciunul dintre actori știe] ce se întâmplă. Cred că primesc doar părțile lor specifice din scenariu.”

Viața reală dincolo de camere

În prezent, Barbie are agenda plină cu două lansări de filme, Faces of Death și Mile End Kicks. „Faptul că apar în aceeași săptămână este cu adevărat amuzant”, glumește ea. „Încerc să jonglez cu amândouă, dar sunt atât de diferite, nu mă confund.”

Iar la capitolul iubire, lucrurile stau cât se poate de simplu. Pe bune, fără drame de fațadă. „Știu doar cum să ies cu oameni cât de cât normali”, subliniază actrița.

„Ca să mă impresionezi, ai nevoie de o personalitate reală și de o viață reală. Urăsc relațiile de PR. Nu aș putea face asta niciodată.” O declarație asumată care ne amintește că autenticitatea bate întotdeauna orice strategie de marketing de la Hollywood.