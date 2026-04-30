Te-ai gândit vreodată ce se ascunde sub acele rochii spectaculoase și siluete perfecte pe care le vezi pe scenă? Nu vorbim despre diete sau ore la sală, ci despre o artă a transformării pe care artiștii drag au perfecționat-o de zeci de ani. Se numește „padding” și este mult mai mult decât simpla adăugare de bureți. Este o tehnică prin care corpul devine o pânză, iar identitatea este sculptată vizual, strat cu strat.

Un truc magic cu istorie lungă

Deși e greu de spus exact când a apărut, arta de a-ți modifica silueta cu ajutorul umpluturilor (cum ar fi bureții din spumă sau inserțiile de silicon) are rădăcini adânci, încă din epoca shakespeariană. Însă a devenit un element central în cultura drag odată cu explozia scenei de ballroom din Harlem, în anii ’60. De atunci, a evoluat într-o adevărată știință a iluziei. Plane Jane, o artistă drag renumită pentru formele sale, o spune cel mai bine: „Totul este un mare truc de magie. Din exterior, totul pare impecabil și uimitor, dar în interior, e ca un ansamblu de pârghii, scripeți și lipici”.

Practic, este despre a construi o fantezie.

Recomandari Cum a reusit Bianca Dragusanu sa slabeasca sase kilograme! Vedeta a dezvaluit secretul siluetei sale

Corpul, o pânză pentru propria poveste

Dincolo de tehnică, padding-ul este o declarație personală. Este despre a decide cum vrei să arăți și, mai ales, cum vrei să te simți. Jimbo, una dintre cele mai cunoscute artiste din universul RuPaul’s Drag Race, explică perfect această putere interioară. „Când am început să-mi proporționez corpul, am deblocat un răspuns extern”, mărturisește ea. „Corpul tău este amprenta ta vizuală: când port bureți și mă simt bine în pielea mea, ocup mai mult spațiu, iar asta mă face să mă simt bine și sexy”.

Iar această filosofie este împărtășită de mulți artiști. Într-o analiză dedicată acestui subiect, Vogue subliniază cum artiștii drag folosesc aceste tehnici pentru a exprima feminitatea pe care și-o doresc. Bob the Drag Queen, o altă figură emblematică, este foarte directă: „Îmi fac singură toți bureții. Nu am forme feminine, așa că le creez din nimic”. Pentru ea, există chiar și o formulă a succesului: „O proporție grozavă pentru mine este ca talia să fie cu o treime mai mică decât șoldurile și bustul. Nu cred că lumea drag a creat un standard de frumusețe [pentru corpuri]. Lumea drag doar îl emulează”.

Știința din spatele formelor perfecte

Și nu-i chiar așa de simplu cum pare. Nu arunci pur și simplu niște bureți în colanți. Există o întreagă știință în spate. Jimbo, de exemplu, cunoscută pentru bustul său exagerat și șoldurile tridimensionale, folosește o abordare stratificată, tăindu-și singură spuma (cu un cuțit de fript curcanul!). „Port un strat pentru a ține spuma la locul ei, apoi port Spanx pentru a o comprima, și apoi port trei straturi de dresuri pentru a estompa cusăturile”, dezvăluie ea. „Sub toate astea se află chilotul pentru tucking și corsetul. Sunt blindată și gata de acțiune!”

Recomandari Vestea uriasa pentru pasionatele de fashion. Cum iti refaci garderoba cu reduceri de 60 la suta

Plane Jane duce tehnica și mai departe, folosind materiale specifice. „Din exterior, pare că e doar spumă îndesată în colanți. Dar există diferiți polimeri, spume și texturi pe care le poți folosi pentru a-ți modela corpul. Umplutura mea este un compozit din două spume diferite, una mai fermă la interior și una mai moale la exterior. Spuma mai fermă o ajută să-și mențină forma și durabilitatea.”

Moda, între sacrificiu și libertate

Toată această construcție vine, fireste cu provocări. Hainele de-a gata rareori se potrivesc pe un corp cu proporții extreme. „Multe dintre hainele noastre sunt făcute la comandă”, spune Bob the Drag Queen. „Făcând asta, este clar că se vor potrivi ca o mănușă”. Jimbo adaugă: „Lumea high-fashion tinde să meargă mai mult spre un tip de corp ca un umeraș. Proporțiile mele sunt foarte extreme: [hainele care nu sunt la comandă] nu funcționează întotdeauna, pentru că nu urmez proporțiile umane”.

Pe de altă parte, există și o nouă mișcare a artiștilor care renunță complet la padding, precum Naomi Smalls sau Aquaria, pentru a putea interacționa mai liber cu moda. Până la urmă, confortul este un factor. „Îmi place să port bureți când sunt pe scenă, dar nu port de fiecare dată”, recunoaște Bob. „Nu-mi place să mă simt inconfortabil doar de dragul de a fi inconfortabil. Dar arta drag nu este cunoscută pentru confortul său”. Jimbo este de acord, rezumând totul într-o frază clasică: „Șoldurile, piepții falși, corsetele, toate sunt anti-dans și anti-mișcare. Dar sacrific un anumit nivel de mobilitate și mișcare pentru a arăta așa cum îmi doresc. Frumusețea înseamnă suferință”.

Recomandari Surpriza uriasa pentru femeile care adora aurul. Ce se intampla pe piata bijuteriilor

Mai mult decât o iluzie, o formă de rezistență

La finalul zilei, padding-ul este mai mult decât o alegere estetică. Este un instrument de putere, o modalitate de a te simți complet în personajul tău și, mai important, de a te exprima liber. „Îmi place foarte mult puterea care vine din jocul cu proporțiile”, spune Jimbo. „Genul este o uniformă: ni se dă acest lucru la care trebuie să subscriem, iar moda și exprimarea de sine sunt o cale de a ocoli asta. Este o modalitate de a eluda lucrurile care ne sunt impuse”.

Iar acest sentiment este poate mai important ca oricând. Într-o lume în care comunitatea LGBTQ+ și arta drag sunt adesea ținta atacurilor, aceste gesturi devin forme de rezistență. După cum concluzionează Plane Jane: „Lumea este cam înfricoșătoare, dar arta drag mă face fericită. Sentimentul de comunitate este cel care menține bucuria vie, mai ales în vremuri în care simți că există voci care încearcă să te reprime. Asta a fost și va continua să fie arta drag”.